Χωριάτικο: Οι αχυράνθρωποι, οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και το ξέπλυμα

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Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που δραστηριοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιπλέον, έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και απάτη.

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων, ξεχωρίζει η περίπτωση πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ του Ρίζου Ρίζου, ο οποίος φαίνεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο. Σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελούσε τον στενότερο συνεργάτη του φερόμενου ως αρχηγού, λειτουργώντας ως συντονιστής και μεσάζοντας με τους δεκάδες «αχυρανθρώπους» που είχαν επιστρατευθεί.

Ο φερόμενος ως αρχηγός, εκτός από το «Χωριάτικο», εμφανίζεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ως πραγματικός ιδιοκτήτης των αλυσίδων Bread Factory, Αττικά Αρτοποιεία και Sfoliata, καθώς και πλήθους νυχτερινών κέντρων και επιχειρήσεων εστίασης στην Παραλιακή, τη Μύκονο, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η συνολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Ήδη έχουν δεσμευτεί 6 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν τυπικά σε «αχυρανθρώπους», αλλά πραγματικός δικαιούχος αποδείχθηκε ο επιχειρηματίας. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 250.000 έως 300.000 ευρώ σε μετρητά από έρευνες σε σπίτια, ενώ ζητήθηκε εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.

Η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν ποιος έκανε πραγματικά κουμάντο σε εκατοντάδες εταιρείες, πίσω από περισσότερους από ανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει ένα δαιδαλώδες δίκτυο 520 εταιριών «φαντασμάτων». Μάζευαν τα έσοδα από 200 καταστήματα, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ και μόλις τα χρέη διογκώνονταν, βάραγαν «κανόνι». Οι δραστηριότητες μεταφέρονταν αμέσως σε νέα εταιρία – κέλυφος, αφήνοντας πίσω «μαύρη» τρύπα που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές από POS ορισμένων καταστημάτων κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ο οποίος δεν είναι άμεσα προσβάσιμος για δέσμευση από τις ελληνικές Αρχές.

Σχέσεις με τη Greek Mafia

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος – που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει – απασχολούσε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις. Φέρεται να είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking. Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να διαφύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.

Ο ίδιος απασχολούσε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση. Είχε εμπλακεί με τη λεγόμενη «Greek Mafia», είχε γίνει στόχος της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ενώ το 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία εμφανιζόταν ως σκιώδης ιδιοκτήτης. Παρά τα παραπάνω, συνέχιζε το ξέπλυμα χρήματος μέσα από τους φούρνους.

Πηγή: in.gr