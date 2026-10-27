Μόδα: Οι «χρυσές» δουλειές και το «ράλι» των επεκτάσεων με καύσιμο τον τουρισμό

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Όχι μόνο αντέχουν στη γεωπολιτική κρίση και στον πληθωρισμό αλλά αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο στην ελληνική αγορά τα ξένα brands που δραστηριοποιούνται στη μόδα.

Παρότι οι διεθνείς αλυσίδες απευθύνονται σε διαφορετικές μερίδες του καταναλωτικού κοινού, το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά συνιστά «κοινό παρονομαστή».

Και αυτό ενόσω η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα παραμένει αμείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που ωθεί τα brands στην αναζήτηση νέων σημείων με έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Πιο ειδικά, η Αθήνα να παραμένει το κύριο σημείο εισόδου για διεθνείς αλυσίδες λιανικής που επεκτείνονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση Athens Global Cities Retail Guide» για το 2026 της Cushman & Wakefield.

Τι ταμείο έκαναν εμβληματικά brands μόδας στην ελληνική σκηνή το 2025 και πού σχεδιάζονται οι νέες αφίξεις;

Ο τζίρος της Prada Hellas και ο ρόλος του τουρισμού

Αύξηση πωλήσεων κατά 21,1% πέτυχε το 2025 η Prada Hellas, φτάνοντας τα 19,13 εκατ. ευρώ, έναντι 15,80 εκατ. ευρώ το 2024.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν μόλις κατά 3,4% (στις 470.555 χιλ. ευρώ), κάτι που δείχνει την πίεση που υπέστη το περιθώριο κέρδους, που περιορίστηκε στο 2,46%, από 2,88% έναν χρόνο νωρίτερα.

Γενικότερα, η ισχυρή τουριστική παρουσία στην Αθήνα κατά τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο έχει συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση των πωλήσεων όλων των διεθνών αλυσίδων ειδών ομορφιάς και πολυτελείας.

Τα στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος μήνας ήταν σημαντικά καλύτερος ακόμη και από το τρίμηνο της θερινής περιόδο.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ερμηνευθεί και η κίνηση του brand Miu Miu (είναι το μικρό αδερφάκι του Prada Group), που άνοιξε νέο εποχιακό κατάστημα στη Μύκονο τον Ιούλιο του 2024.

Έρχεται στην Αθήνα η Decathlon

Για το προσεχές διάστημα η γαλλική Decathlon έχει στα σκαριά το άνοιγμα ενός νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα.

Μάλιστα, η διοίκηση της αλυσίδας αθλητικών, που στην Ελλάδα διαθέτει τρία υποκαταστήματα σε Κόρινθο (Mare West), Σπάτα (Smart Park) και Αιγάλεω (River West), σχεδιάζει να επεκταθεί πέρα από τα όρια της πρωτεύουσας. Σε ορίζοντα τριετίας η εταιρεία θέλει να επεκτείνει το δίκτυό της και σε άλλα γεωγραφικά κομβικά σημεία.

Το 2025 η Decathlon κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 4,48 εκατ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος την αναγνωρισιμότητα του brand.

«Φρέσκιες» αφίξεις από Sinsay και Accessorize

Με γοργούς ρυθμούς επεκτείνει η LPP Greece το δίκτυο των καταστημάτων της Sinsay σε όλη την Ελλάδα.

Πρόσφατα, η αλυσίδα καταστημάτων μόδας άνοιξε το 83ο υποκατάστημά της στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση στο LinkedIn του Σωτήρη Σιγάλα, Managing Director της LPP Greece, θυγατρικής του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας πολωνικού ομίλου LPP.

Προ των πυλών είναι και η επέκταση της βρετανικής Accessorize στην Ελλάδα – είναι το σήμα που τρέχει η εταιρεία Happily Ever After IKE.

Το νέο κεφάλαιο της Accessorize θα ξεκινήσει στον Πειραιά με στόχο να αξιοποιήσει την δυναμική αγορά λιανικής που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, φέρνοντας αξεσουάρ μόδας και προτάσεις lifestyle.