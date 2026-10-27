Nvidia: Επένδυση 3 δισ. δολάρια στη Meta, ενίσχυση συνεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη

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Σε επένδυση 3 δισ. δολαρίων στη Meta ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Nvidia αφού ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε σχέδια για την άντληση 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεών του σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο εταιρείες θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο Muse, τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης του γίγαντα των κοινωνικών δικτύων που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα

Η Meta ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αντλήσει αρχικά 35 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιων εκδόσεων μετοχών με εγγύηση, πριν αντλήσει επιπλέον 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω προγράμματος «at-the-market».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά μετοχών αξίας έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Nvidia εμβαθύνει τους δεσμούς της με τη Meta

Η Nvidia ανακοίνωσε την επένδυσή της την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Meta θα επεκτείνει την ανάπτυξη των Vera Rubin και Vera CPU, και ότι οι δύο εταιρείες θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο Muse, τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (AI Agent) του γίγαντα των κοινωνικών δικτύων που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

«Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν ένα νέο υπολογιστικό πρότυπο — λογισμικό που κατανοεί τους στόχους και τους λόγους μας, χρησιμοποιεί εργαλεία και εκτελεί εργασίες εκ μέρους μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σε ανακοίνωση.

«Αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, από τη χρήση εφαρμογών έως τη συνεργασία με έξυπνους πράκτορες.»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την NVIDIA για να προσφέρουμε τους καλύτερους προσωπικούς πράκτορες και πρωτοποριακά μοντέλα σε δισεκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε από τη μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Οι μετοχές και των δύο εταιρειών παρέμειναν σταθερές στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Η Nvidia αυξάνει ραγδαία τα μερίδιά της σε εταιρείες που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας στην OpenAI, την Anthropic, την Intel και την XAI.

Ο γίγαντας των μικροεπεξεργαστών έχει συμμετάσχει σε 121 γύρους επενδύσεων μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την Dealroom, έναντι μόλις 13 το 2022.