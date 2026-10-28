Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια

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Με κέρδη για τις μετοχές η συνεδριαση στη Wall Street γεγονός που αντανακλά στους βασικούς δείκτες. Ο S&P 500, ο γενικός δείκτης της αγοράς κέρδισε 0,28% , ενώ ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 0,27%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ανέβηκε 97,53 μονάδες, ή 0,19%, στις 52.475,10. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νικηφόρα ημέρα για τον S&P 500, τον Nasdaq και τον Dow Jones.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στο εύρος-στόχο 3,75% έως 4%. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αύξησαν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση από το 2023.

Η κίνηση που ολοι περίμεναν

Οι επενδυτές ανέμεναν σε μεγάλο βαθμό την κίνηση. Ενόψει της συνεδρίασης της Τετάρτης, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των funds της Fed απέδιδαν πιθανότητα σχεδόν 93% ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε το τρέχον επιτόκιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME .

Ο πρόεδρος Kevin Warsh δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση ότι η κεντρική τράπεζα παρέμεινε επικεντρωμένη στη «σταθερότητα των τιμών» παρά την παύση και ότι η εικόνα της απασχόλησης ήταν «αρκετά θετική».

«Τίποτα από σήμερα δεν αποκλείει μια ακόμη αύξηση 25 μονάδων βάσης πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Jeff Schulze, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Franklin Templeton Institute. «Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι ο ρυθμός της σύσφιξης και η Επιτροπή φαίνεται ικανοποιημένη με την άρση των περικοπών του περασμένου έτους με μετρημένο ρυθμό, ο οποίος ιστορικά ήταν πιο ευνοϊκός για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου».

Κέρδη από την τεχνολογία

Μετοχές της εταιρείας λογισμικού Oracle σημείωσε άνοδο σχεδόν 11% αφότου ανακοίνωσε πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2030 ύψους 225 δισεκατομμυρίων δολαρίων , η οποία υποδηλώνει ετήσια ανάπτυξη 35%. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα περιορίσει την πρόσθετη άντληση κεφαλαίων μεταξύ του οικονομικού έτους 2027 και του 2030 στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εταιρείες κατασκευής τσιπ σημείωσαν επίσης άνοδο την Τετάρτη, χάρη στην καταγραφή κερδών ρεκόρ τριμήνου από την SK Hynix — μια εξέλιξη που ώθησε τις αμερικανικές μετοχές της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής τσιπ να ανέβουν κατά 13%. Micron Technology αυξήθηκε σχεδόν κατά 6%, ενώ η Arm Holdings

προηγμένο 4%. Τεχνολογία Marvell σημείωσε άνοδο 3% και οι Advanced Micro Devices (AMD), αυξήθηκε κατά 3%.