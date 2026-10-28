Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις στις μετοχές εν αναμονή της απόφασης της Fed

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Με θετικό πρόσημο κινούνται οι μετοχές την Τετάρτη στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τις εκθέσεις κερδών των τεχνολογικών εταιρειών με τεράστια κεφαλαιοποίηση.

Ο δείκτης S&P 500 κινείται οριακά στα χθεσινά επίπεδα, όπως και ο δείκτης Nasdaq ενώ ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 122 μονάδων, ή 0,23%.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί στην εγχώρια νομισματική πολιτική, καθώς η Fed ολοκληρώνει τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο στόχο του 3,75% έως 4%. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αύξησαν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου στη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, υπάρχει περίπου 90% πιθανότητα η Fed να διατηρήσει το τρέχον επιτόκιο, αλλά ορισμένοι αναμένουν ότι ο πρόεδρος Κέβιν Γουόρς θα δώσει σήμα ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις σε μελλοντικές συνεδριάσεις χάραξης πολιτικής.

Περισσότερα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας

Οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών κατασκευής μικροεπεξεργαστών σημειώνουν άνοδο την Τετάρτη, ωθούμενες από την ανακοίνωση ρεκόρ τριμηνιαίων κερδών από την SK Hynix — μια εξέλιξη που οδήγησε τις μετοχές της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών στις ΗΠΑ σε άνοδο 9%. Η Micron Technology σημείωσε άνοδο 4%, ενώ η Arm Holdings σημείωσε άνοδο 2%. Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο περίπου 2%, και η Advanced Micro Devices σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.

Η προσοχή των επενδυτών θα παραμείνει στραμμένη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετά το κλείσιμο της αγοράς, καθώς οι γίγαντες των «Magnificent Seven», η Alphabet και η Microsoft, αναμένεται να ανακοινώσουν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά τους. Η πρώτη σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ενώ η δεύτερη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, ιδίως εκείνες που έχουν έκθεση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετώπισαν δυσκολίες τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αμφιβολιών σχετικά με τη χρηματοδότηση της τεχνολογίας αυτής. Ωστόσο, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών των ΗΠΑ της Morgan Stanley, Mike Wilson, θεωρεί ότι η πρόσφατη ανάκαμψη των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου αποτελεί ένδειξη ότι η πτωτική τάση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της.

«Το μεγαλύτερο μέρος της διόρθωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί», δήλωσε την Τρίτη κατά τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Closing Bell» του CNBC. «Βρισκόμαστε σε φάση διόρθωσης εδώ και τέσσερις ή πέντε μήνες… πιστεύω ότι η αγορά το έχει αφομοιώσει πολύ αποτελεσματικά.»