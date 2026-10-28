Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα

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Οριακά πτωτικά άνοιξαν την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ άλλων της Deutsche Bank και της Santander, ενώ οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου επιβάρυναν επίσης το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε με το άνοιγμα κατά 0,16%, στις 642,64 μονάδες.

Οι τράπεζες

Η μετοχή της Deutsche Bank ενισχύθηκε κατά 3,5%, μετά την ανακοίνωση αύξησης των κερδών της κατά 2% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και διαψεύδοντας τις προσδοκίες για μείωση της κερδοφορίας.

Αντίθετα, η ισπανική Santander υποχώρησε κατά 2,9% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το τρίτο τρίμηνο. Η πτώση της μετοχής της οδήγησε τον ισπανικό δείκτη IBEX σε απώλειες 1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δεικτών.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2%, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, ενόψει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται την Πέμπτη.

Τεχνολογία

Ο ενεργειακός κλάδος κινήθηκε ανοδικά κατά 0,4%.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου αποτέλεσαν ένα ακόμη θετικό σημείο της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 0,3%, καθώς αναζωπυρώθηκε ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναμονή για Alphabet και Microsoft

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τις κρίσιμες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς Alphabet και Microsoft, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στη Wall Street την Τετάρτη.