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Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Η ομοσπονδιακή επιτροπή FOMC διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου

World 28.10.2026, 20:45
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Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Αμετάβλητα διατηρεί τα βασικά επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ όπως προέκψευ από την ψηφοφορία την Τετάρτη, επιλέγοντας να ακολουθήσει μια υπομονετική προσέγγιση στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, παρά τα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές αποδεικνύονται πιο ενοχλητικές από ό,τι είχαν ελπίσει οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίπλοκη οικονομική και πολιτική εικόνα καθώς ο πληθωρισμός, όπως μετράται από τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, αναμένεται να υπερβεί το 3% για τον Σεπτέμβριο

Σε μια απόφαση που ήταν ευρέως αναμενόμενη, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε το επιτόκιο των διανυκτερεύοντων κεφαλαίων σε εύρος μεταξύ 3,75% και 4%, όπου βρίσκεται από τότε που η κεντρική τράπεζα ενέκρινε αύξηση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο.

«Ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα», ανέφερε η δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση. «Η συλλογή περισσότερων πληροφοριών θα βοηθήσει την Επιτροπή να καθορίσει την κατάλληλη πολιτική στάση, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% που έχει θέσει η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών.»

Δύο διαφωνίες

Δύο από τα 12 μέλη της FOMC με δικαίωμα ψήφου διαφώνησαν με την απόφαση – η κυβερνήτης Λίσα Κουκ και η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ Μπεθ Χάμακ, οι οποίες επιθυμούσαν η επιτροπή να αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου.

Η Κουκ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης διαμάχης, στο πλαίσιο της οποίας ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να την απομακρύνει από το αξίωμά της λόγω ισχυρισμών σχετικά με πληροφορίες που παρείχε για αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο ανέκοψε τις προσπάθειες του Τραμπ, η κυβέρνηση επανέλαβε την πρωτοβουλία, με την ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου.

Αυτή ήταν η πρώτη διαφωνία της Κουκ από την ένταξή της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα το 2022, ως διορισμένη από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, συντάχθηκαν και οι δύο με την Χάμακ ψηφίζοντας «όχι» στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, τον Ιούλιο, και αμφότεροι έχουν εκφράσει την ανάγκη για υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, την Τετάρτη συντάχθηκαν με την πλειοψηφία.

Ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών

Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν επηρεάσει την απόφαση. Στις 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν καθοριστικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα, με διακύβευμα τον έλεγχο του Κογκρέσου. Τα στελέχη της Fed θεωρούν την πολιτική ανεξαρτησία ακρογωνιαίο λίθο της κεντρικής τράπεζας, αλλά ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν ότι τα στελέχη δεν θα θελήσουν να αυξήσουν τα επιτόκια τόσο κοντά στις εκλογές.

Ο Τραμπ, ο οποίος πρότεινε τον Γουόρς για τη θέση, βρίσκεται σε σύγκρουση με τη Fed εδώ και χρόνια. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι το επιτόκιο των διαθεσίμων θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερο.

Οι διαφωνίες αντανακλούσαν την υποκείμενη διαμάχη εντός της επιτροπής σχετικά με το πόσο επιθετικά πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών. Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια, και ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων, ωστόσο, αντανακλούν την επιθυμία να αναμείνουν την εμφάνιση πρόσθετων στοιχείων πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ο Αντιπρόεδρος της Fed Φίλιπ Τζέφερσον και ο Πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς δήλωσαν αμφότεροι ότι οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες παρέχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής χρόνο να αξιολογήσουν την επόμενη κίνησή τους.

Στην ανακοίνωση, η οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε ως «επεκτεινόμενη με ισχυρό ρυθμό», κάτι που φαίνεται να αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με τον χαρακτηρισμό «σταθερή» του Σεπτεμβρίου. Δεν υπήρξαν άλλες ουσιαστικές αλλαγές στην ανακοίνωση, εκτός από τη διαγραφή μιας πρότασης που εξηγούσε την αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μικρότερη του 10%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME.

Μετά την απόφαση, ο δείκτης S&P 500 διατήρησε τα κέρδη του.

Ωστόσο, δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι διατεθειμένοι να περιμένουν πριν προχωρήσουν σε νέα σύσφιγξη. Οι τιμές στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν ισχυρή πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης κατά την επόμενη συνεδρίαση της FOMC τον Δεκέμβριο, και ίσως μιας ή δύο ακόμη αυξήσεων το 2027.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι θα υπάρξει αλλαγή στρατηγικής στις οκτώ συνεδριάσεις της FOMC το 2027.

«Πιστεύουμε ότι οκτώ συνεδριάσεις ετησίως είναι ο σωστός αριθμός για τη FOMC, αλλά το 2027, μία συνεδρίαση θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη γενική στρατηγική νομισματικής πολιτικής, χωρίς να αναμένεται ούτε ψηφοφορία για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων ούτε δήλωση πολιτικής», δήλωσε ο Γουόρς. «Οι υπόλοιπες θα είναι τακτικές συνεδριάσεις της FOMC για τον καθορισμό της πολιτικής, και αναμένω ότι το 2028 θα έχουμε δύο συνεδριάσεις αφιερωμένες σε συζητήσεις στρατηγικής και έξι για τον καθορισμό της πολιτικής.»

Περίπλοκη οικονομική εικόνα

Η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίπλοκη οικονομική και πολιτική εικόνα. Ο πληθωρισμός, όπως μετράται από τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, αναμένεται να υπερβεί το 3% για τον Σεπτέμβριο, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Οι οικονομολόγοι εκφράζουν ανησυχία ότι ο πληθωρισμός έχει επεκταθεί πέρα από τον ενεργειακό τομέα και τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό και η οικονομική ανάπτυξη είναι ισχυρή. Ο δείκτης GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα δείχνει ετήσια ανάπτυξη 3,4% για το τρίτο τρίμηνο, η οποία θα ήταν η ισχυρότερη εδώ και ένα χρόνο. Οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν επίσης σταθερές, ενώ οι επενδύσεις που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν συμβάλει στη διατήρηση της δυναμικής της αμερικανικής οικονομίας.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, ωστόσο, έχει εντείνει τη συζήτηση σχετικά με το πόσο περιοριστική επίδραση ασκεί στην πραγματικότητα το τρέχον επιτόκιο της Fed στην οικονομία, καθώς και για το αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα χρειαστεί να αναλάβουν πιο επιθετική δράση, εφόσον τα στοιχεία για τις τιμές δεν παρουσιάσουν βελτίωση.

Ενώ οι αγορές αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις, ο Warsh απέφυγε να δώσει τις λεγόμενες «προοπτικές κατευθύνσεις» σχετικά με τις προθέσεις της FOMC. Τον Ιούνιο, τα άλλα μέλη της επιτροπής, μέσω του πίνακα «dot plot», υποδήλωσαν την πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης φέτος.

«Η Fed υιοθετεί μια στάση αναμονής, και πιστεύω ότι αυτό είναι λογικό, δεδομένης της φάσης του κύκλου στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε ο Andrew Davis, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Bryn Mawr Trust και πρώην αναλυτής του BLS. «…Η οικονομία επιβραδύνεται, αλλά η επιβράδυνση και η ύφεση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η διατήρηση των επιτοκίων σταθερών δίνει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν πώς ανταποκρίνεται η οικονομία στην αύξηση του Σεπτεμβρίου και στην πρόσφατη άνοδο του κόστους δανεισμού μακροπρόθεσμα.»

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