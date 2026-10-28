Fed: Χωρίς εκπλήξεις αναμένεται η σημερινή απόφαση για τα επιτόκια – Πού στρέφουν το βλέμμα οι αγορές

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Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αναμένουν αναλυτές και αγορές την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια την Τετάρτη, εκτιμώντςα ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταβολή από τα ισχύοντα, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο της.

Οι αγορές αποτιμούν σε λιγότερο από 10% την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC)να προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την αντίστοιχη αύξηση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group και τοποθετούν στον Δεκέμβριο μια επόμενη αύξηση.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, το βασικό επιτόκιο της Fed θα παραμείνει στο εύρος του 3,75% έως 4%.

Έτσι, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται κυρίως στον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, και στα μηνύματα που αναμένουν να δώσει κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.

Δεν αναμένεται ομοφωνία

Καθώς στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν προβλέπεται να δημοσιευθεί επικαιροποιημένο dot plot με τις προβλέψεις των αξιωματούχων για τα επιτόκια ούτε η Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων, θα υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης από τους αξιωματούχους και τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν διαφωνίες ως προς την απόφαση διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων. Πιθανοί διαφωνούντες, σύμφωνα με το CNBC, θεωρούνται η Μπεθ Χάμακ, πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, η Λόρι Λόγκαν, πρόεδρος της Fed του Ντάλας, καθώς και ο Νιλ Κασκάρι, πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης. Και οι τρεις είχαν ψηφίσει κατά της διατήρησης των επιτοκίων τον Ιούλιο.

Οι ενδιάμεσες εκλογές

Σημειωτέον ότι η σημερινή απόφαση της Fed προηγείται μόλις κατά μερικές ημέρες των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες θα κριθεί η ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο. Και, παρότι οι αξιωματούχοι της Fed υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές παράμετροι δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις τους, ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα θα προτιμούσε να αποφύγει μια αύξηση των επιτοκίων τόσο κοντά στις εκλογές. Ηδη, άλλωστε, βρίσκονται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί πριν από εκλογές εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Η εγγύτητα των εκλογών καθιστά πιθανότερο το ενδεχόμενο η Fed να «μην προχωρήσει σε κάποια ριζική κίνηση», δήλωσε ο Νίκολας Οικονομίδης, καθηγητής Οικονομικών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. «Ακόμη κι αν η Fed έκανε κάτι ριζικά διαφορετικό, η οικονομία δεν θα είχε χρόνο να προσαρμοστεί πριν από τις εκλογές», ανέφερε στον Guardian.

Η αύξηση του κόστους ζωής αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο. Σε πολλές δημοσκοπήσεις, η οικονομία αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

Από μόνη της, η αύξηση των επιτοκίων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως τον πληθωρισμό που προκαλείται από διαταραχές στην προσφορά, σημείωσε ο καθηγητής. . Η αύξηση των επιτοκίων είναι χρήσιμη όταν η οικονομία αναπτύσσεται υπερβολικά γρήγορα ή όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα: «Εάν ο πληθωρισμός προκαλείται από παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά, δεν έχει νόημα να προσπαθεί κανείς να τον αντιμετωπίσει αυξάνοντας τα επιτόκια, γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε. «Θα επιβραδύνει την οικονομία σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία δεν θέλεις να την επιβραδύνεις».

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει υποστηρίξει ότι ο πληθωρισμός έχει επιμείνει πέρα από τις επιπτώσεις του πολέμου και ότι η απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια αποσκοπούσε στην αποτροπή περαιτέρω ανόδου των τιμών. Οπως είχε δηλώσει στη συενδρίαση του Σεπτεμβρίου, «δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την τιμή οποιουδήποτε μεμονωμένου προϊόντος, είτε πρόκειται για το πετρέλαιο είτε για τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και θα κάνουμε, είναι να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μεταβολή στις σχετικές τιμές δεν θα επεκταθεί ευρύτερα και δεν θα προκαλέσει δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις στην οικονομία. Αυτή είναι η αποστολή που μας έχει ανατεθεί και αυτό ακριβώς θα κάνουμε».