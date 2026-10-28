Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα

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Απώλειες κατέφραψαν τα ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που δεν ανέδειξε νικητή ξεκάθαρο νικητή.

Το ισραηλινό σέκελ υποχώρησε κατά 1% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης Tel Aviv 35 σημείωνε απώλειες 2,7%.

Παράλληλα, τα κρατικά ομόλογα του Ισραήλ δέχθηκαν πιέσεις, με τις αποδόσεις να αυξάνονται σε όλο το μήκος της καμπύλης αποδόσεων. Η απόδοση του διετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις των ομολόγων διάρκειας 30 ετών αυξήθηκαν κατά 2 μονάδες βάσης.

Το εκλογικό αποτέλεσμα

Σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικών διαπραγματεύσεων και παζαριών βαδίζει το Ισραήλ καθώς με καταμετρημένο το 76,8% των ψήφων, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στις 54 έδρες ενώ αντίστοιχα αυτό του Γκάντι Άιζενκοτ στις 47, αριθμοί μικρότεροι από τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 76,8% των ψήφων, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στις 54 έδρες ενώ αντίστοιχα αυτό του Γκάντι Άιζενκοτ στις 47, αριθμοί μικρότεροι από τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Καταγράφεται, επίσης, άνευ προηγουμένου άνοδος των κομμάτων με αραβική ηγεσία που συγκεντρώνουν 19 έδρες. Συγκεκριμένα, η κατά βάση αραβική «Κοινή Λίστα», ο εκλογικός συνασπισμός στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων το ΚΚ Ισραήλ και το ΧΑΝΤΑΣ, συγκεντρώνει 13 έδρες ενώ το αραβικό κόμμα Ra’am, το οποίο στο παρελθόν έχει συμπράξει σε στήριξη κυβέρνησης ισραηλινών κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου, συγκεντρώνει 6 έδρες.

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από την ιστορικά υψηλή συμμετοχή Ισραηλινών πολιτών παλαιστινιακής καταγωγής, μιας μειονότητας που υφίσταται διακρίσεις και αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Πολλοί από αυτούς επιδιώκουν να αποκτήσουν ισχυρότερη πολιτική φωνή, έπειτα από δεκαετίες αποχής από τις εκλογές στο εβραϊκό κράτος.

Αν και με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα τα «ανεπιθύμητα» αραβικά κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 16 έδρες, η συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε κυβερνητικό συνασπισμό θα ήταν δύσκολη.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι είναι «εκτός συζήτησης» ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα στηρίζεται από παλαιστινιακά κόμματα, ενώ ο Άιζενκοτ έχει υποστηρίξει ότι τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία δεν πληρούν τα σιωνιστικά κριτήρια για να κυβερνήσουν.