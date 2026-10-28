Domino’s: Άντεξαν οι πωλήσεις, υποχώρησε η κερδοφορία – Τι περιμένει από το 2026 ο «ανταγωνιστής» της Pizza Fan

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Πτωτικά κινήθηκε η κερδοφορία της Daufood Greece το 2025, η οποία διαχειρίζεται το brand Domino’s Pizza στην ελληνική αγορά και σήμερα δημοσίευσε τις οικονομικές της καταστάσεις, εν μέσω συγκλονιστικών αποκαλύψεων φοροδιαφυγής από την Pizza Fan.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών της Domino’s παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, αφού ανήλθε στα 28,28 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 28.45 εκατ. ευρώ τ0 2024, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε ελαφρώς στα 6,66 εκατ. ευρώ έναντι 6,98 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 4,5 %.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, ο τζίρος προέρχεται κυρίως από τη λιανική πώληση μέσω των εταιρικών καταστημάτων, με τη σύνθεση των πωλήσεων να είναι κατά 65% λιανική και 35% χονδρική.

Πτωτική ήταν η πορεία των κερδών, αφού τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,78 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 3,11 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε ελαφρώς στα 2,07 εκατ. ευρώ έναντι 2,36 εκατ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, η ετήσια Γενική Συνέλευση την 29/9/2025 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 2 εκατ. ευρώ ένώ η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 θα αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 2 εκατ. ευρώ που θα αφορά τη χρήση 2025.

Domino’s: Οι προοπτικές στη «σκιά» της γεωπολιτικής

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό στόχο της διοίκησης για το τρέχον έτος, κάτι το οποίο προσδοκά να επιτύχει μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Το ερώτημα είναι αν η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που ήδη μετράει πάνω από έξι μήνες θα επηρεάσουν τις επιδόσεις της εταιρείας το 2026.

Αφενός, η διοίκηση εμφανιζόταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2026 αισιόδοξη ως προς τις τιμές της ενέργειας, προσδοκώντας ότι αυτές θα κινούνταν στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Πλέον, με τις τιμές στην ενέργεια να έχουν εκτιναχθεί παγκοσμίως λόγω της χρονίζουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή και κατ’ επέκταση στην εφοδιαστική αλυσίδα, μένει να φανεί πώς οι ανατιμήσεις θα επηρέασουν συνολικά τις επιδόσεις της Domino’s για το τρέχον έτος.

Όσο για τις πρώτες ύλες, η εταιρεία θεωρούσε ότι οι τιμές δεν θα έχουν το ίδιο ρυθμό αύξησης με το 2025, περιμένοντας ότι αυτό θα βοηθούσε στην καλύτερη διαχείριση του

κόστους πωληθέντων.

Ωστόσο, οι αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συμπαρέσυρε τις τιμές και στις πρώτες ύλες, πέραν από την ενέργεια και τις μεταφορές, επηρεάζοντας εταιρείες σε όλο το φάσμα του κλάδου τροφίμων και ποτών.

Πάντως η Domino’s «σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία, αξιολογεί συνεχώς τις πιθανές επιπτώσεις οποιωνδήποτε αλλαγών στο διεθνές και ελληνικό μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της», αναφέρει η διοίκηση.