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Domino’s: Η πίτσα έχει κρυώσει, αλλά η αλυσίδα παρέχει ακόμη αξία

Οι πωλήσεις της κατηγορίας είναι στάσιμες και οι αλυσίδες της παραπαίουν, αλλά η Domino's μπορεί να αναδειχθεί νικήτρια.

World 25.06.2026, 23:59
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Domino’s: Η πίτσα έχει κρυώσει, αλλά η αλυσίδα παρέχει ακόμη αξία
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Δεν φαίνεται να έχουν και μεγάλη όρεξη για πίτσα οι Αμερικανοί πλέον. Το ίδιο και η Wall Street. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αξία στα περισσεύματα του κλάδου.

Οι αλυσίδες πίτσας κάποτε κατείχαν μια αξιόπιστη αμερικανική ιεροτελεστία: ένα δείπνο στη Pizza Hut ή μια παράδοση της Domino’s σε μια βραδιά με ματς στη τηλεόραση. Η αυξανόμενη αμερικανική όρεξη για πίτσα έκανε εδώ και δεκαετίες την Domino’s Pizza μια από τις καλύτερες μετοχές εστιατορίων που μπορεί κανείς να κατέχει, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αλλά τα τελευταία χρόνια η αύξηση του DoorDash και του Uber Eats ισοπέδωσαν το πεδίο, τοποθετώντας κάθε πιτσαρία σε ισότιμη βάση με τις μεγάλες αλυσίδες. Στις εφαρμογές delivery σήμερα ένα τοπικό κατάστημα βρίσκεται δίπλα στην Domino’s, ανταγωνιζόμενο για την προσοχή του καταναλωτή. Για όσους αισθάνονται οικονομική δυσχέρεια, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ποικιλία στον διάδρομο του σούπερ μάρκετ με τα κατεψυγμένα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατηγορία έχει κολλήσει. Στοιχεία από την εταιρεία έρευνας αγοράς Technomic δείχνουν ότι το μερίδιο της πίτσας στις δαπάνες των αμερικανικών εστιατορίων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται προς άλλες κατηγορίες, όπως το κοτόπουλο και το μεξικάνικο.

Οι επενδυτές κουνούν τη λευκή σημαία. Η Yum Brands πούλησε την Pizza Hut αυτόν τον μήνα για 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Papa John’s Pizza έχει ανακοινώσει πώληση. Οι μεσαίες αλυσίδες κλείνουν καταστήματα. Ακόμα και η κορυφαία εταιρεία στην κατηγορία τιμωρείται: Οι μετοχές της Domino’s έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 40% τον τελευταίο χρόνο.

Domino's

Απότομη αλλαγή στη κορυφή της Domino’s

Η επιβράδυνση των πωλήσεων και μια ξαφνική αλλαγή ηγεσίας επιτάχυναν την πτώση. Αυτή την εβδομάδα, η Domino’s δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζο Τζόρνταν θα αντικαταστήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ράσελ Γουίνερ. Οι επενδυτές εξεπλάγησαν από το χρονοδιάγραμμα της αναδιάρθρωσης και τη βλέπουν ως συναγερμό, φοβούμενοι ότι ο Τζόρνταν θα καταργήσει τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης.

Υπάρχει σοβαρός λόγος για την ανησυχία. Οι μετοχές της Domino’s υποχώρησαν τον Απρίλιο, αφού η αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε μόλις 0,9% και η διοίκηση εγκατέλειψε τον προηγούμενο στόχο της για 3% για το 2026.

Η εταιρεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου τον επόμενο μήνα και η βραχυπρόθεσμη προοπτική για τους επενδυτές φαίνεται δύσκολη. Ο αναλυτής της RBC Capital, Λόγκαν Ράιχ, είπε στη Journal ότι η Domino’s αξιοποιεί τις πρωτοβουλίες που οδήγησαν το 2025 – την εισαγωγή stuffed crust δεκαετίες μετά την Pizza Hut και την ένταξη της στο DoorDash – χωρίς διαφαινόμενες εύκολες λύσεις.

Με μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, και η Domino’s εξακολουθεί να προσφέρει ένα αυξανόμενο κομμάτι της πίτας. Ακόμα κι αν η καθαρή επέκταση επιβραδυνθεί σημαντικά από τα 175 νέα καταστήματα στις ΗΠΑ που στόχευε η εταιρεία φέτος, η Domino’s εξακολουθεί να αναπτύσσεται κάθε χρόνο, ενώ η Pizza Hut και η Papa John’s συρρικνώνονται. Το μερίδιό της στις πωλήσεις μεταξύ των τριών κορυφαίων αλυσίδων πιτσαρίας στο κοινό αυξήθηκε στο 54% το 2025 από 38% το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της J.P. Morgan. Η Pizza Hut, εν τω μεταξύ, έχει μειωθεί από 41% σε 27% κατά την ίδια περίοδο.

Καθώς οι ανταγωνιστές εντείνουν τις προσφορές αξίας τους, η Domino’s ενδέχεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμες πιέσεις για να τους ανταγωνιστεί ή να παραχωρήσει μερίδιο αγοράς. Αλλά η αλυσίδα στοιχηματίζει ότι μπορεί να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές που κάνουν εκπτώσεις προς το κλείσιμο καταστημάτων.

Domino's

Μια μηχανή που παράγει μετρητά

Τελικά, το θέμα καταλήγει στα οικονομικά των δικαιοδόχων. Η Domino’s είναι μεγαλύτερη και η κάθετα ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού της επιτρέπει να διατηρεί χαμηλό το κόστος των συστατικών, ενώ ο διαφημιστικός προϋπολογισμός της υπερβαίνει τους δύο μεγαλύτερους ανταγωνιστές της μαζί. Η κερδοφορία έχει μειωθεί σε όλες τις αλυσίδες πίτσας, αλλά ένα τυπικό εστιατόριο Domino’s εξακολουθεί να συντρίβει την Pizza Hut, με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανά μονάδα 166.000 δολαρίων έναντι περίπου 55.000 δολαρίων για την Pizza Hut, σύμφωνα με την Evercore ISI.

Η εταιρική οντότητα, επίσης, είναι μια μηχανή μετρητών. Επειδή οι δικαιοδόχοι χρηματοδοτούν τα ανοίγματα καταστημάτων, οι εταιρικές λειτουργίες παραμένουν περιορισμένες σε περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες παραμένουν χαμηλές, απελευθερώνοντας βουνά μετρητών που μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους: Πέρυσι, η ελεύθερη ταμειακή ροή αυξήθηκε στα 672 εκατομμύρια δολάρια, περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι ήταν μια δεκαετία πριν.

Αυτή η οικονομική μηχανή προστατεύει τις αποδόσεις όταν η ανάπτυξη σταματά. Η εταιρεία έχει αυξήσει σταθερά τα μερίσματά της κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα διοχετεύει μετρητά σε επαναγορές μετοχών. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η αύξηση των πωλήσεων στο ίδιο κατάστημα παραμείνει σε χαμηλή ταχύτητα, οι επαναγορές σημαίνουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο μονοψήφιο ρυθμό.

Τι θα γίνει λοιπόν με την Domino’s όταν ο κλάδος εισέλθει σε μια νέα κανονικότητα; Η ​​πρόσφατη ρευστοποίηση της αγοράς έχει ωθήσει τη μετοχή σε περίπου 14 φορές τα μελλοντικά κέρδη – μια αποτίμηση που δεν έχει παρατηρηθεί από τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 2008-09. Ομότιμες αλυσίδες όπως η Yum Brands και η McDonald’s διαπραγματεύονται περίπου στο 20. Για να μπορέσουν οι υπομονετικοί επενδυτές να επενδύσουν σε αυτόν τον χαμηλότερο πολλαπλασιαστή, η Domino’s δεν χρειάζεται να είναι ξανά μια αγαπημένη εταιρεία υψηλής ανάπτυξης. Απλώς πρέπει να επαναφέρει τις προσδοκίες και να συνεχίσει να είναι ένας αξιόπιστος παράγοντας παραγωγής κερδών.

Οι αμερικανικές προτιμήσεις εξελίσσονται και η πίτα που είναι διαθέσιμη στις εταιρείες Big Pizza συρρικνώνεται. Αλλά η Domino’s μπορεί ακόμα να ευημερήσει με το μερίδιό της.

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