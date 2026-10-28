 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 28.10.2026, 14:00
Σχολιάστε
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έξτρα φορολογικό όφελος θα μπορούν να εξασφαλίσουν και για τα εισοδήματα του 2027 οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παράλληλα, για έναν ακόμη χρόνο, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες ξυλουργού, εργασία τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., εργασία σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό τις 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει μέσα στο 2026 ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 6.000 ευρώ. Εάν οι e-αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει φτάνουν τις 5.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ, δηλαδή με 220 ευρώ. Το ποσό θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει το 2027.

Από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, καθώς και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εφόσον δεν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Κόσμος

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Ισπανία από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
English Edition

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα
Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα
World

Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά τις εκλογές
Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας
Κοινωνία

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Carrefour: Στα 40 καταστήματα το δίκτυο – Τον Ιανουάριο το τριετές πλάνο της AVE
Business

Ο σχεδιασμός 3ετίας της AVE και η νέα συνταγή για Carrefour

Με franchise αντικαταστάθηκαν τα 14 εταιρικά καταστήματα που παραχωρήθηκαν – Ο σχεδιασμός για Retail & More, Yalco και Pharma PLUS

Γιώργος Μανέττας
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ
Partners

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και ο βάλτος που ξεχειλίζει επί Τραμπ

Η κρίση του κόστους ζωής και η διαφθορά αντιμετωπίζονται πλέον στις ΗΠΑ ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Edward Luce
Starlink: Πώς ο Ίλον Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο
World

Πώς ο Μασκ μπορεί να παραλύσει το ουκρανικό μέτωπο

Η πρόσφατη απώλεια επικοινωνίας επιθετικών ουκρανικών drones με τους χειριστές τους, ανέδειξαν την «ομηρία» ενός ολόκληρου τακτικού στρατού, από τον Ίλον Μασκ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Οι κρίσιμες ερωτήσεις των αναλυτών για κέρδη, δάνεια και μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζες: Η ώρα των απαντήσεων για δάνεια, κέρδη και μερίσματα

Οι CEOs των συστημικών τραπεζών θα έχουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Αγης Μάρκου
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα πρέπει οι αγρότες να την υιοθετήσουν;
Tεχνητή νοημοσύνη

Oι αγρότες θα υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη;

H ισχυρή νέα τεχνολογία θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση σε αυτήν και όσων δεν έχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πόθεν έσχες

Τι προβλέπεται σε τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων που κατατέθηκε στη Βουλή

Συντάξεις: Μετά τις εκλογές οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: Μετά τις εκλογές οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης

Στον «πάγο» η αναμόρφωση της ΕΑΣ για 440.000 συνταξιούχους και το 2027. Στις 4 Νοεμβρίου η κρίσιμη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις κρατήσεις και τα αναδρομικά

Ηλίας Γεωργάκης
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αμειβόμενος χρόνος εργασίας οι μετακινήσεις εργαζόμενου εκτός ωραρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε οι μετακινήσεις εκτός ωραρίου θεωρούνται χρόνος εργασίας

Υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται κατόπιν εντολής του εργοδότη – Τι προβλέπει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Κώστας Παπαδής
Συντάξεις: Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ωρολογιακή βόμβα η γήρανση του πληθυσμού για τις συντάξεις

Το προσδόκιμο ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950 σε περίπου 20 επιπλέον χρόνια, συνεώς, τα συνταξιοδοτικά επιδόματα πρέπει πλέον να διαρκούν σημαντικά περισσότερο

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης

ΑΑΔΕ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλκοολούχου αποστάγματος φράουλας
Tax

ΑΑΔΕ: Ανάκληση μη ασφαλούς αλκοολούχου αποστάγματος φράουλας

Η ΑΑΔΕ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το σχετικό προϊόν να μην το καταναλώσουν

Latest News
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας
Κόσμος

Τουλάχιστον 30 νεκροί στην Ισπανία από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Τραγωδία στην Ισπανία – Τρένο συγκρούστηκε με άλλο στο Τολέδο, ενώ τουλάχιστον δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν – Πάνω από 500 επιβάτες βρίσκονταν στα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest
English Edition

Pizza Fan Owner Jailed as Deputy Faces House Arrest

A Greek court has ordered the pretrial detention of Pizza Fan owner Konstantinos Antaras in a major tax evasion case. Six other defendants were released under restrictions, while the company’s employees face uncertainty after seven Thessaloniki stores closed

Παπασταύρου: Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας – Η ατζέντα
Ενέργεια

Αναχωρεί για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ο Παπασταύρου - Η ατζέντα

Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης στην οποία θα συμμετάσχει ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται και το θέμα των μέτρων για προσιτή ηλεκτρική ενέργεια

Ισραήλ: Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα
World

Πωλήσεις ισραηλινών ομολόγων και πτώση του σέκελ μετά τις εκλογές

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Tel Aviv 35 στο Ισραήλ σημείωνε απώλειες 2,7%

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη για το μέλλον της εταιρείας
Κοινωνία

Pizza Fan: Αγωνία για τους 2.500 εργαζομένους – Τι λέει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

Τι είπε ο δικηγόρος του προφυλακισμένου Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan, για τον λογαριασμό μισθοδοσίας και τα εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων

Αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes και Stellantis δυσκολεύονται να ανακάμψουν, παρά τις περικοπές δαπανών και τα νέα μοντέλα.
World

Δεν μπορεί να ανακάμψει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Πέρα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, και η Aston Martin περιορίζει τις λειτουργικές ζημίες, ωστόσο το καθαρό χρέος αυξάνεται κατά 14% από το τέλος του 2025

Unilever: Αναθεωρεί ανοδικά τον ετήσιο όγκο πωλήσεων – Σχέδια για ανατιμήσεις – Το ταμείο του γ’ 3μήνου
World
Upd: 12:57

Αναθεωρεί ανοδικά τις πωλήσεις - «Μαγειρεύει» ανατιμήσεις

Η Unilever ανακοίνωσε ότι αναμένει υποκείμενη αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο δεύτερο μισό του 2026 - Ανοδικά θα κινηθεί η τιμολόγηση το 2027

Τραμπ: Aστειεύεται ότι 5.000 δολάρια αγοράζουν«ένα χάμπουργκερ και ίσως ένα γλυκάκι» στο Μαρ-α-Λάγκο
World

Προκλητικός Τραμπ - Χλευάζει τους Αμερικανούς για το επίδομα των 5.000 δολ.

Καθώς το κόστος ζωής πλανάται πάνω από τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ φαίνεται να χλευάζει τους Αμερικανούς στους οποίους υποσχέθηκε επίδομα 5.000 δολαρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle
English Edition

Greece’s €600 Million Urban Planning Overhaul Faces Final Hurdle

Urban planning studies covering hundreds of municipal areas have advanced under an EU-funded program, but none of the resulting plans has received final approval. The next challenge is turning them into legally binding rules governing land use and development

Machi Tratsa
Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

Ιράν: Εξετάζει νέο προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου

Το νέο σχέδιο που παρουσίασε το Κατάρ ορίζει χρονικό πλαίσιο επτά ημερών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ

Καύσιμα: Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το πετρέλειο θέρμανσης – Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις
Economy

Πτωτικά η αμόλυβδη, σταθερά ψηλά το θέρμανσης - Προς νέα παράταση των επιδοτήσεων

Μεταξύ 15 και 26 Οκτωβρίου οι μέσες τιμές της αμόλυβδης 95 και 100 οκτανίων κατέγραψαν πτώση - Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο επιδοτήσεων στα καύσιμα

Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών,

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα
Opinion

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα που ξεκίνησε το έπος του ’40, και ο αντιφασιστικός αγώνας που ακολούθησε, αποδεικνύουν ότι όταν χρειαστεί, οι λαοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies