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Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα μετά την απόφαση της Fed  

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,42%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 0,38%

Ασία 29.10.2026, 10:00
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα μετά την απόφαση της Fed  
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Μικτά πρόσημα σημείωσαν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, στον απόηχο της απόφασης της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Οι επενδυτές αξιολόγησαν παράλληλα τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ιαπωνία, καθώς και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα ομίλων όπως η Samsung, η eBay, η T-Mobile, η Alphabet και η Hyundai.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,42%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 0,38%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 2,14% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 2,75%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,46%. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα υποχώρησε κατά 1,20%.

Η απόφαση της Fed

Αναφερόμενος στην απόφαση της Fed, ο Daniel Siluk, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής επενδύσεων σε τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας και διαχείρισης ρευστότητας στην Janus Henderson Investors, σημείωσε ότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια οριακά πιο ήπια στάση της κεντρικής τράπεζας.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η απόφαση αντανακλά περισσότερο τη διάθεση αναμονής και αξιολόγησης των νέων δεδομένων παρά μια αλλαγή κατεύθυνσης στη νομισματική πολιτική.

Η Fed διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων, αλλά φαίνεται διατεθειμένη να περιμένει περισσότερα στοιχεία προτού αποφασίσει αν απαιτείται περαιτέρω σύσφιγξη.

Καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ιαπωνία

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ιαπωνία υποχώρησε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης διαμορφώθηκε στις 35 μονάδες, μειωμένος κατά 0,4 μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο επιμέρους δείκτης που αποτυπώνει την αντίληψη των νοικοκυριών για τις συνολικές συνθήκες διαβίωσης υποχώρησε κατά 0,6 μονάδες, στις 33,2 μονάδες, ενώ ο δείκτης για την απασχόληση μειώθηκε επίσης κατά 0,6 μονάδες, στις 39,4 μονάδες. Οι προσδοκίες για την αύξηση των εισοδημάτων υποχώρησαν κατά 0,1 μονάδες, στις 40,4 μονάδες, ενώ η πρόθεση αγοράς διαρκών αγαθών μειώθηκε κατά 0,5 μονάδες, στις 26,8 μονάδες.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες των Ιαπώνων καταναλωτών παρέμειναν αυξημένες. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναμένουν άνοδο των τιμών μέσα στους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 90,8%. Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές διατηρήθηκε στο 3,8%, ενώ εκείνο των καταναλωτών που αναμένουν μείωση των τιμών αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 3,5%.

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