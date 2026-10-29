ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την εισφορά δακοκτονίας – Ποιοι απαλλάσσονται

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Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εισφοράς δακοκτονίας, αλλά και πίνακες περιοχών όπου διενεργήθηκε, ομαδική καταπολέμηση δάκου ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2026-2027, δίνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά τους φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή βρώσιμου ελαιολάδου, πώλησης ελαιών καθώς και στην καταπολέμηση του δάκου, οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2026 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία

Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ./ΚΕΦΟΔΕ/ΕΛΚΕ) κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για την μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με όλες τις περιοχές ΕΔΩ

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις περιοχές που δεν εφαρμόστηκε δακοκτονία

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι ελαιοκαλλιεργητές ελαιώνων, οι οποίοι κατ’ αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2026 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης, δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2026.

Και σε αυτή την περίπτωση, «οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ./ΚΕΦΟΔΕ/ΕΛΚΕ) κατάσταση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Να σημειωθεί ότι με εγκύκλιο έχει ήδη γνωστοποιηθεί η τιμή του ελαιολάδου κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2026-2027.