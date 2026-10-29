Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησαν οι τιμές τον Οκτώβριο – Ενισχυμένα τα εμπορεύματα

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Κατά 7,6% υποχώρησε ο δείκτης στα αγροτικά προϊόντα τον Οκτώβριο 2026 εν αντιθέσει με τον δείκτη εμπορευμάτων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 2,7%. Η πτώση δύναται να αποδοθεί κυρίως στις απώλειες που καταγράφηκαν στα σιτηρά (καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια) λόγω του μεγαλύτερου βάρους στο δείκτη, σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς.

Η επάρκεια προσφοράς και οι αυξημένες σοδειές, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου, περιόρισαν τη διεθνή ζήτηση. Επιπλέον, η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου, λόγω πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής της Fed, ενδέχεται να πιέσει τις τιμές, μετριάζοντας τη ζήτηση.

Οι τιμές του σιταριού, της σόγιας, του χυμού πορτοκαλιού και του καλαμποκιού υποχώρησαν

Από την άλλη, οι κλιματικοί κίνδυνοι στις βασικές παραγωγικές περιοχές παραμένουν αυξημένοι, διατηρώντας ανοδικό ρίσκο στις τιμές, αναφέρει η Πειραιώς. Συνεπώς, η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει υψηλή το επόμενο χρονικό διάστημα, με τις επιμέρους αγορές να διαφοροποιούνται.

Οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα

Σε αντίθεση με τον ευρύτερο δείκτη των εμπορευμάτων, ο οποίος ενισχύθηκε, ο δείκτης αγροτικών προϊόντων υποχώρησε. Οι τιμές του σιταριού, της σόγιας, του χυμού πορτοκαλιού και του καλαμποκιού υποχώρησαν. Αντίθετα, οι τιμές της ζάχαρης, του ρυζιού, του βαμβακιού και των βοοειδών ενισχύθηκαν.

Η εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πειραιώς, παρέμεινε μικτή: η επαρκής προσφορά στα σιτηρά άμβλυνε τις ανησυχίες για ελλείψεις, ενώ οι κλιματικοί κίνδυνοι διατήρησαν την αγορά ευάλωτη, ιδιαίτερα στα μαλακά εμπορεύματα (ζάχαρη, βαμβάκι και χυμό πορτοκαλιού).

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην εξέλιξη της συγκομιδής και στις καιρικές συνθήκες στις βασικές παραγωγικές περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη του El Niño, το οποίο, σύμφωνα με το NOAA, συνεχίζει να ενισχύεται, με πιθανότητα άνω του 83%, για ισχυρό έως πολύ ισχυρό φαινόμενο έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, το ισοζύγιο κινδύνων παραμένει προσανατολισμένο προς την ανοδική πλευρά.

Όσον αφορά τα επιμέρους προϊόντα, στο σιτάρι και στο καλαμπόκι, η επαρκής προσφορά δύναται να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις, αν και οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα και η ιστορικά χαμηλή παραγωγή καλαμποκιού στην Ε.Ε. (1994/95) αποτελούν παράγοντες στήριξης. Στη σόγια, η μείωση της παραγωγής φοινικέλαιου και η ισχυρή ζήτηση για βιοκαύσιμα αναμένεται να στηρίξουν τις τιμές, ενώ στη ζάχαρη βασικός ανοδικός παράγοντας παραμένουν οι ενδεχόμενες καιρικές διαταραχές σε Ινδία και Βραζιλία.

Στο ρύζι η αβεβαιότητα για τις βροχοπτώσεις στην Ασία λόγω του El Niño περιορίζει το περιθώριο πτώσης των τιμών.

Στο χυμό πορτοκαλιού, η ασθενέστερη ζήτηση και τα υψηλά αποθέματα περιορίζουν την άνοδο, αν και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον καιρό παραμένουν.

Στο βαμβάκι, το έλλειμμα παραγωγής έναντι κατανάλωσης προσδίδει ανοδικό ρίσκο, το οποίο ενδέχεται να περιορίσει η βραζιλιάνικη προσφορά.

Τέλος, στα βοοειδή η περιορισμένη προσφορά στηρίζει την τιμή, ωστόσο οι αυξημένες εισαγωγές και η ηπιότερη ζήτηση από την Ασία δύνανται να περιορίσουν την άνοδο.

Δείτε αναλυτικά το 10ο δελτίο τιμών αγροτικών προϊόντων της Πειραιώς ΕΔΩ

Αυξημένη μεταβλητότητα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Πειραιώς, σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές σε μηνιαία βάση. Το επενδυτικό κλίμα καθορίζουν η επιστροφή των πληθωριστικών ανησυχιών, οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και οι αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν και αρχικά ο ισχυρότερος του αναμενομένου πληθωρισμός στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη από τη Fed, ωστόσο οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και η αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων», σημειώνεται.

Στην Ευρωζώνη, όπως αναφέρεται στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, οι πολιτικές και δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία ενδυνάμωσαν το δολάριο έναντι του ευρώ. Παράλληλα, το ισχυρότερο δολάριο επιβάρυνε τα μέταλλα, ιδίως τα πολύτιμα, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στις αναδυόμενες αγορές, λόγω των πιέσεων στην ασιατική τεχνολογία και της αιφνιδιαστικής νίκης του Lula στη Βραζιλία. Στον ενεργειακό κλάδο, η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και η διαταραχή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ διατήρησαν το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τους G7.