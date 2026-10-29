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THEON: Ολοκληρώνει την εξαγορά της MERIO

H διοικητική ομάδα και τα βασικά στελέχη της MERIO θα παραμείνουν στην εταιρία, επιδιώκoντας αυξανόμενες συνέργειες  μεταξύ THEON και MERIO, όπως ανακοινώθηκε

Beyond 29.10.2026, 12:11
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THEON: Ολοκληρώνει την εξαγορά της MERIO
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Στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ποσοστού 80% της MERIO βρίσκεται η Theon International , έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και ολοκληρώσει όλα τα προπαρασκευαστικά βήματα.

Η συνεργασία μεταξύ της THEON και της MERIO είχε ήδη ξεκινήσει, αντανακλώντας την προσέγγιση της THEON να κινείται άμεσα για την αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν από τις εξαγορές της, ιδιαίτερα μέσω του διεθνούς δικτύου Business Development του Ομίλου, όπως επισημαίνει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας ενσωμάτωσης που ακολουθεί η THEON, η διοικητική ομάδα και τα βασικά στελέχη της MERIO θα παραμείνουν στην εταιρία, επιδιώκοντας αυξανόμενες συνέργειες  μεταξύ THEON και MERIO.

Νέα παραγγελία ύψους 5 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση έχουν ήδη αποφέρει νέα παραγγελία ύψους περίπου €5 εκατ. για λύσεις της MERIO που προορίζονται για εφαρμογές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Η παραγγελία αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των προβλεπόμενων εσόδων της MERIO για το 2026, παρέχοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα μια πρώιμη και απτή ένδειξη των δυνητικών συνεργειών που μπορούν να προκύψουν και από μία ακόμη εξαγορά.

Η προσέγγιση αυτή συνάδει με εκείνη που ακολούθησε η THEON κατά την εξαγορά της KAPPA, όπου το εκτεταμένο δίκτυο Business Development της THEON συνέβαλε, εντός πέντε μηνών από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, στην εξασφάλιση νέων παραγγελιών σχεδόν ισόποσων με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης της  KAPPA.

Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα αναδεικνύουν το ευρύτερο μοντέλο εξαγορών της THEON, το οποίο συνδυάζει εξειδικευμένες τεχνολογίες και επιχειρηματικές κινήσεις με τη διεθνή πρόσβαση του Ομίλου σε πελάτες και εμπορικές  δυνατότητες, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Η THEON θα προχωρήσει πλέον στην πλήρη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων Business Development, παραγωγής και λειτουργίας της MERIO στον Όμιλο, αξιοποιώντας το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και διευρύνοντας τη συνεργασία στο αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό δίκτυο της THEON.

Δηλώσεις

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Οι ομάδες της THEON και της MERIO συνεργάζονται στενά και με επιχειρηματικό πνεύμα για τον εντοπισμό συνεργειών στους τομείς του Business Development και της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), και αυτή η πρώτη παραγγελία αποτελεί μια ενθαρρυντική αρχική εξέλιξη. Οι διεθνείς ομάδες Business Development της THEON θα εντάξουν τη MERIO σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και συζητήσεις με πελάτες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του ενεργού εμπορικού της βεληνεκούς, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις σε διαφορετικές αγορές. Μαζί με τη Safran, εταίρο μας στην κοινοπραξία για τα συστήματα gimbal, με την οποία προετοιμάζουμε την τελική δομή της κοινοπραξίας, διαβλέπουμε σημαντικές δυνατότητες για την επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξης της MERIO και την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.»

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) της THEON δεν αφορά απλώς την προσθήκη τεχνολογιών στον Όμιλο. Αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας συνδυάζοντας εταιρείες με επιχειρηματικό πνεύμα και τεχνολογικό προσανατολισμό με τις εδραιωμένες διεθνείς σχέσεις της THEON με τους πελάτες της, τις δυνατότητες Business Development και το βιομηχανικό της αποτύπωμα. Η πρώτη αυτή παραγγελία για τη MERIO, η οποία εξασφαλίστηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα με την υποστήριξη της THEON, αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η στρατηγική αυτή μεταφράζεται σε απτά εμπορικά αποτελέσματα. Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η THEON σκοπεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Με τις βιομηχανικές και τεχνολογικές μας δραστηριότητες να εκτείνονται κυρίως στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Γαλλία, φέρνουμε ολοένα και πιο κοντά τις ομάδες μας, ώστε να αξιοποιούμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ως ενιαίος Όμιλος. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της HGH, αναμένουμε ότι η πλατφόρμα αυτή θα διευρυνθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε ολοένα και πιο ολοκληρωμένες ηλεκτρο-οπτικές λύσεις σε πελάτες διεθνώς.»

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