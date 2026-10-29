Λαγκάρντ: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ΕΚΤ

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Τέλος στις φήμες για τον ακριβή χρόνο της αποχώρησής της από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έβαλε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ, ενημέρωσε η ίδια σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027.

Ο διάδοχος της προέδρου Λαγκάρντ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της διαδικασίας υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Πρόεδρο Λαγκάρντ και την αποχαιρέτησε με παρατεταμένο χειροκρότημα σε όρθια στάση.

«Αποχωρώ από αυτόν τον θεσμό με την αίσθηση ότι επιτελέστηκε σημαντικό έργο και ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη για το μέλλον», δήλωσε η Λαγκάρντ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

«Σε όλη την ιστορία της, η ΕΚΤ έχει διαχειριστεί με επιτυχία τις αλλαγές στην ηγεσία της, συνεχίζοντας παράλληλα να εκπληρώνει την αποστολή της», ανέφερε η Λαγκάρντ σε υπόμνημά της προς το προσωπικό. «Η παρούσα κατάσταση δεν διαφέρει. Γνωρίζω ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να υπηρετεί την Ευρώπη με την ίδια αφοσίωση και το επόμενο διάστημα».

Πιερρακάκης: Ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο ενιαίο νόμισμα

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Christine @Lagarde για την εξαιρετική της θητεία ως πρόεδρος της ΕΚΤ.

Εκ μέρους του #Eurogroup, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης, καθώς και για την ηγεσία που επέδειξε σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρέοδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι «Η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα».

I would like to thank Christine @Lagarde for her outstanding service as President of the ECB. On behalf of the #Eurogroup, I express my gratitude for her contribution to the stability of the euro area and her leadership in these testing economic times. https://t.co/8tySba6HBj — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 29, 2026

Κόστα: Ξεκινάει σήμερα η διαδικασία διορισμού διαδόχου

Τις ευχαριστίες του για την αφοσίωση που επέδειξε ως πρόεδρος της ΕΚΤ απευθύνει στην Κριστίν Λαγκάρντ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας τις δύσκολες περιόδους της θητείας της, κατά τις οποίες, όπως είπε, συνέβαλε στη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης.

Ακόμη, ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διορισμού του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ.

Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, με ενημέρωσε για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Σέβομαι και αναγνωρίζω την απόφασή της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λαγκάρντ για την αφοσίωση που επέδειξε ως πρόεδρος της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2019.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.

Η Ευρώπη ωφελήθηκε σημαντικά από την ηγεσία της σε περιόδους αβεβαιότητας και από την ακλόνητη προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Μέσα από μια παγκόσμια πανδημία, έναν πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακές κρίσεις και πληθωριστικά σοκ, επέδειξε σταθερή και αποφασιστική ηγεσία, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ, η διαδικασία διορισμού του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.

Στόχος είναι η έγκαιρη λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη σύνθεση των κρατών-μελών της ευρωζώνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 283, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ».

H συγκυρία και η κούρσα της διαδοχής

Η αποχώρηση της Λαγκάρντ δρομολογεί μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις για την ανάδειξη ηγεσίας στην Ευρώπη. Ο διάδοχός της θα έχει την ευθύνη για τον καθορισμό των επιτοκίων στην ευρωζώνη των 21 χωρών-μελών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ΕΚΤ η οποία αντιμετωπίζει αυξημένο πληθωρισμό λόγω του πολέμου με το Ιράν, σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, νευρικότητας στις αγορές ομολόγων και μεγάλων ευρωπαϊκών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές.

Ως διεκδικητές για τη θέση της Λαγκάρντ φέρονται ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ. Σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg τον Οκτώβριο, φαβορί θεωρείται ο ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Οι συζητήσεις και οι εικασίες σχετικά με την αποχώρηση της Λαγκάρντ είχαν φουντώσει εδώ και καιρό. Η ίδια είχε επανειλημμένα αποφύγει να δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της. Παράλληλα, κυκλοφορούσαν έντονες φήμες ότι επιθυμεί να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ .

Η ίδια η Λαγκάρντ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήθελε να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές την επόμενη άνοιξη, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο να είναι η ίδια υποψήφια για την προεδρία.

Οι αινιγματικές δηλώσεις της δυσαρέστησαν κάποιους από τους συναδέλφους της στην ΕΚΤ, καθώς ορισμένοι ανησυχούν ότι η στάση αυτή δεν συνάδει με το κύρος ενός από τους σημαντικότερους οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να καταλήξουν σε μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ΕΚΤ αύξησε το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αγορές αναμένουν περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί διεθνώς, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, της χώρας καταγωγής της Λαγκάρντ. Αν και η ίδια έχει υποστηρίξει ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως ο πληθωρισμός θα επιστρέψει σταδιακά κοντά στον στόχο προς το τέλος του 2027, οι επικριτές της αναμένεται να την κατηγορήσουν ότι αθετεί τις διαβεβαιώσεις της πως δεν θα εγκαταλείψει τη θέση της όταν «υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προγραμματισμένες συνόδους κορυφής τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, κατά τις οποίες θα επιχειρήσουν να επιλέξουν τον διάδοχο της Λαγκάρντ. Παρά τα φαβορί, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιλογή ενός υποψηφίου-έκπληξη, καθώς και η ίδια η Λαγκάρντ είχε αναδειχθεί υποψήφια την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να επιλέξουν διάδοχο για την Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία θα διακόψει τη θητεία της στις αρχές του 2027, προκειμένου να ενταχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να επιδιωχθεί μια συνολική συμφωνία για την πλήρωση και των τριών θέσεων, όπως επισημαίνει το Bloomberg.