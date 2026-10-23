Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ

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Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και ο βασικός του αντίπαλος ακολουθεί από κοντά, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ οικονομολόγων.

Ο Ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), θεωρείται το φαβορί από 12 συμμετέχοντες στην έρευνα, ενώ εννέα τάσσονται υπέρ του Ολλανδού Κλάας Νοτ.

Η «μάχη» αυτή αναμένεται να εκδηλωθεί πολύ πριν από τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027, καθώς μόλις το ένα τρίτο των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα παραμείνει στη θέση της μέχρι το τέλος της θητείας της, ποσοστό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το σχεδόν 60% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη έρευνα.

Βλέπουν πρόωρη αποχώρηση Λαγκάρντ

Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων προβλέπουν ότι η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει έως τον Απρίλιο του 2027, ενώ το ένα τέταρτο εκτιμά ότι η αποχώρησή της θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο.

Οι εικασίες σχετικά με την επικείμενη αποχώρηση της Λαγκάρντ και η συζήτηση για τον διάδοχό της εντείνονται, μετά τη δήλωση της επικεφαλής της ΕΚΤ ότι ενδέχεται να αποχωρήσει «λίγους μήνες» νωρίτερα. Υπάρχουν φήμες ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να αποχωρήσει στις αρχές του 2027, πιθανότατα για να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Επίσης, σχεδιάζει να εκδώσει ένα βιβλίο απομνημονευμάτων τον Ιανουάριο.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς η Γερμανίδα Ίζαμπελ Σνάμπελ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποχωρήσει πρόωρα τον Ιανουάριο του 2027 για να μετακινηθεί στο ΔΝΤ. Παράλληλα, τον Μάιο λήγει η οκταετής θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου, Φίλιπ Λέιν.

Οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία και για τις τρεις αυτές θέσεις, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρήντριχ Μέρτς δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να βρεθεί μια γρήγορη λύση για την κάλυψη των κενών σε αυτά τα ανώτατα αξιώματα.

«Εάν χρειαστεί, θα καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε μια λύση όσον αφορά το Συμβούλιο», δήλωσε στο Bloomberg Television, αναφερόμενος στην αντικατάσταση της Σνάμπελ και, «ενδεχομένως, της προέδρου».