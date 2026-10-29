Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών

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Παρότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εμφανίστηκε ενισχυμένος το Σεπτέμβριο τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (+3,8%) όσο και με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (+1,9%), οι τιμές στα επεξεργασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα μειώθηκαν κατά -1,1%.

Την ίδια ώρα, οι περιφερειακοί παίκτες στα αναψυκτικά προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη μέρα υλοποιώντας επενδύσεις, ενόσω στρέφονται στην επέκταση προς το εξωτερικό αλλά και στη λιανική.

Παράλληλα, βάζουν στη «φαρέτρα» τους την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αναζητώντας αγορές με έντονο ενδιαφέρον για τα προϊόντα τους.

Αναψυκτικά: Πάνω από 42 εκατ. οι επενδύσεις της Βίκος

Η Βίκος, που εκτός από το μεταλλικό νερό παράγει αναψυκτικά όπως Vikos Cola, βρίσκεται ήδη σε φάση εκτεταμένων επενδύσεων, οι οποίες το 2025 ανήλθαν στα 42,85 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν συνδυαστικά από λειτουργικές ταμειακές ροές, υφιστάμενα διαθέσιμα και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

Παρά την οριακή μείωση των πωλήσεων στα 126,94 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 127,19 εκατ. ευρώ το 2024, η κερδοφορία της Βίκος αυξήθηκε.

Τα EBITDA έφτασαν τα 27,89 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 26,24 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανέβηκαν στα 18,13 εκατ. ευρώ έναντι 17,82 εκατ. ευρώ το 2024.

Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα 17,41 εκατ. ευρώ έναντι 15,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση της Βίκος παραμένει ισχυρή, με ίδια κεφάλαια ύψους 138,25 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 68,62% του συνόλου του ενεργητικού και καθαρή θέση υψηλότερη του συνόλου των υποχρεώσεων, σημειώνει η διοίκηση.

ΧΗΤΟΣ: «Έκρηξη» κερδών – Τα σχέδια για Green Cola και Ζαγόρι

Στρατηγική εξωστρέφεια, ενίσχυση των καναλιών διανομής στην ελληνική αγορά και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου συνθέτουν για την ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., την εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή του Ζαγόρι και της Green Cola, το τρίπτυχο με το οποίο θα κινηθεί στην αγορά.

Στην εγχώρια σκηνή, η εταιρεία προσανατολίζεται στην επέκταση των συνεργασιών του ομίλου με οργανωμένα δίκτυα λιανικής, ενώ σε διεθνές επίπεδο ποντάρει στις εξαγωγές τόσο στο μεταλλικό νερό όσο και στα αναψυκτικά.

Όπως εξηγεί η διοίκηση, οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επέκτασης σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον για προϊόντα με ποιοτικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το 2025 ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 113,28 εκατ. ευρώ έναντι 111,98 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 10,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,10 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα αποτελέσματα προ φόρων, αφού σκαρφάλωσαν στα 2,04 εκατ. ευρώ έναντι 597 χιλ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 242,3%.

Παρόμοια άνοδο κατέγραψαν και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών € 140 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Αναψυκτικά: Στον τουρισμό «ποντάρει» η Λουξ

Στην ενίσχυση της κατανάλωσης αναψυκτικών λόγω αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας και σταθεροποίησης της εγχώριας αγοράς ποντάρει η Λουξ της οικογένειας Μαρλαφέκα.

Η σύνδεση της κατανάλωσης με την τουριστική κίνηση εδράζεται στο ρεκόρ αφίξεων που καταγράφηκε ήδη από το 2025, όταν οι διεθνείς αφίξεις χωρίς την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 37,98 εκατ., ενώ μαζί με την κρουαζιέρα έφθασαν τα 43,3 εκατ., σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ.

Σημειώνεται ότι ο τζίρος της Λουξ είχε μείωση 8,9% και ανήλθε στα 35,61 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη κινήθηκαν ανοδικά.

Τα αποτελέσματρα προ φόρων αυξήθηκαν σε 4,51 εκατ. ευρώ έναντι 3,73 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών συνολικών εσόδων, ανήλθαν σε 3,43 εκατ. ευρώ έναντι 2,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Με νέα διοίκηση και επενδύσεις η ΕΨΑ

Ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο επιστροφής στη δυναμική ανάπτυξη και την κερδοφορία για την περίοδο 2026-2029 υλοποιεί η ΕΨΑ, η οποία το α’ τρίμηνο του 2026 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 7% και σχεδόν μηδενικές οι ζημιές επίπεδο EBITDA.