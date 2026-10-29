 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(16) "Financial Crisis"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Τράπεζες 29.10.2026, 15:13
Σχολιάστε
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαχειρίσιμους θεωρεί η Moody’s τους αναδυόμενους κινδύνους για τις ελληνικές τράπεζες που αξιολογεί, εκτιμώντας ότι, στην παρούσα φάση, δεν μεταβάλλουν την εικόνα της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, η ισχυρή κερδοφορία, η επαρκής κεφαλαιακή επάρκεια και η άνετη ρευστότητα προσφέρουν στις τράπεζες σημαντικά περιθώρια απορρόφησης πιθανών ζημιών. Ωστόσο, μια απότομη αύξηση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως εάν συνδυαστεί με ένα εξωτερικό σοκ, θα μπορούσε να δοκιμάσει τις αντοχές τους.

Η ανάλυση της Moody’s έρχεται με αφορμή την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου και καταγράφει τέσσερις βασικές εστίες κινδύνου: την αναζωπύρωση των εισροών μη εξυπηρετούμενων δανείων, την υψηλή συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα βασικά εποπτικά κεφάλαια, την εντεινόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων και την αυξημένη αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Moody’s αξιολογεί έξι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 93% του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank και Optima Bank.

Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Η εικόνα των βασικών μεγεθών παραμένει υποστηρικτική. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν απόδοση ενεργητικού 1,3% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,1%. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37,8%, αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 54,6%, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα του κλάδου.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης κοινών μετοχικών κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε περίπου στο 14,8% τον Ιούνιο του 2026, έναντι 16% για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εποπτεύονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Την ίδια στιγμή, η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται στο 3,4% τον Ιούνιο του 2026. Η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρά σημεία του κλάδου, καθώς ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε στο 63,5%, περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των τραπεζών που εποπτεύονται από τον SSM.

Αυξάνονται οι εισροές νέων κόκκινων δανείων

Η πρώτη εστία προβληματισμού αφορά την αναστροφή της τάσης στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, δάνεια ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ που εξυπηρετούνταν κανονικά μεταφέρθηκαν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων, ενώ μόλις 388 εκατ. ευρώ από τα ήδη ταξινομημένα ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια επέστρεψαν σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 9,3% στη διάρκεια του εξαμήνου, κυρίως λόγω των νέων εισροών. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο δείκτης NPL παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο 3,4%, έναντι 3,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού εντοπίζονται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στις δύο κατηγορίες διαμορφώθηκαν σε 11,2% και 4,6%, αντίστοιχα, όταν στις μεγάλες επιχειρήσεις περιορίστηκαν μόλις στο 0,9%.

Η Moody’s επισημαίνει επίσης ότι, μετά τις δύο αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 84 μονάδες βάσης, στο 4,5% στα τέλη Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επιβαρύνει τους πιο ευάλωτους δανειολήπτες, έπειτα από μια περίοδο ισχυρής πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις.

Το βάρος των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων

Δεύτερο ζήτημα αποτελεί η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs) αντιστοιχούσαν στο 36% των κεφαλαίων CET1 τον Ιούνιο του 2026, περιορίζοντας την ποιότητα της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών. Το ποσοστό, πάντως, είναι μειωμένο σε σχέση με περίπου 40% στα τέλη του 2025, καθώς οι τράπεζες επιτάχυναν τη διαδικασία απόσβεσής τους.

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου 2026 εφαρμόζεται αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 0,5%, το οποίο αυξάνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και ενισχύει την ανάγκη διατήρησης επαρκών αποθεμάτων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μελλοντική πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας θα εξαρτηθεί από την πιστωτική επέκταση, την ποιότητα του ενεργητικού, την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, την πολιτική διανομής μερισμάτων και τον ρυθμό απόσβεσης των DTCs.

Κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι δύο άλλες εστίες κινδύνου σχετίζονται με την τεχνολογία και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως όσων αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την εξάρτηση από τρίτους παρόχους τεχνολογίας, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των τραπεζών.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων σε χρηματοπιστωτικές υποδομές. Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι απάτες μέσω τεχνικών κοινωνικής μηχανικής και οι περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών που εκτελούνται κατόπιν παραπλάνησης των πελατών. Η ταχύτητα των άμεσων πληρωμών δυσχεραίνει την ανάκτηση των χρημάτων μετά από μια τέτοια επίθεση, ενώ ένα σοβαρό περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο άμεσες οικονομικές ζημιές όσο και πλήγμα στη φήμη μιας τράπεζας.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, οι παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, να διαταράξουν το εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και να περιορίσουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα μπορούσε, παράλληλα, να καθυστερήσει επιχειρηματικές αποφάσεις, επιβαρύνοντας τις ταμειακές ροές των εταιρικών δανειοληπτών και περιορίζοντας τη ζήτηση για νέα δάνεια. Οι επιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην ποιότητα του ενεργητικού και στην κερδοφορία των τραπεζών.

Το σενάριο της Moody’s για τους επόμενους 12-18 μήνες

Στο βασικό της σενάριο, η Moody’s δεν προβλέπει σημαντική μεταβολή στους τέσσερις αυτούς κινδύνους για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες κατά τους επόμενους 12-18 μήνες. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι μια εντονότερη αύξηση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως σε συνδυασμό με ένα εξωτερικό σοκ, θα μπορούσε να ανακόψει τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και να επιβραδύνει τη δημιουργία κεφαλαίου.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο οίκος θα επανεξέταζε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής εικόνας των τραπεζών, με πιθανές συνέπειες για τις αξιολογήσεις και τις προοπτικές τους. Προς το παρόν, πάντως, η Moody’s εκτιμά ότι τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη και τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική πιστοληπτική τους εικόνα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.
DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Eldorado Gold: Έσοδα 511,9 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο 2026 – Ποιες είναι οι προοπτικές παραγωγής
Business

Πόσο χρυσό εξόρυξε η Eldorado Gold - Η πρωτοπορία στις Σκουριές

Η Eldorado Gold αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού

ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν 965.000 οι ενεργές επιχειρήσεις το 2024 – Οι πρωταγωνιστές
Business

Σχεδόν 965.000 οι ενεργές επιχειρήσεις το 2024 - Οι πρωταγωνιστές

Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ

Latest News
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

Μασκ: Ο Πούτιν εξάρει την «ιδιοφυΐα» του Ίλον, εν μέσω σχεδίων για ρωσικό Starlink
Κόσμος

Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ

Η Ρωσία του Πούτιν σχεδιάζει να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών του Μασκ, προκειμένου να συνδράμει στην επίθεση κατά της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alphabet: Ιστορική βουτιά 13% απειλεί να σβήσει σχεδόν 500 δισ. από την αξία της
Τεχνολογία

Βυθίζεται η μετοχή της Alphabet: Χάνει 500 δισ. σε μία συνεδρίαση

Η πτώση της μετοχής της Alphabet μετά τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια αξίας που έχει καταγραφεί ποτέ για εταιρεία εισηγμένη στις ΗΠΑ

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings

Η νέα εταιρεία προκύπτει από την απόσχιση των κλάδων Financial Advisory και αξιοποίησης επιχορηγήσεων, μεταφέροντας προσωπικό, πελατολόγιο και συμβάσεις

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»
World

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»

Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για να φύγεις είπε η Κριστίν Λαγκάρντ - Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο

Τζούλη Καλημέρη
ΥπΑΑΤ: Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής
AGRO

Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο φιλοξένησε την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτώ

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Υπό πίεση η Wall Street – Βουτιά για Alphabet και Caterpillar
Wall Street

Υπό πίεση η Wall Street, βουτιά για Alphabet και Caterpillar

O Dow Jones σημειώνει πτώση 0,40% στις 52.264 μονάδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς και τη μικροηλεκτρονική
Τεχνολογία

Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς

«Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies