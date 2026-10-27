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Beta Securities: Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες

Η Beta Securities χαρακτηρίζει το τρίμηνο περισσότερο μεταβατικό, καθώς δεν αναμένει σημαντικές ανατροπές στις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης

Τράπεζες 27.10.2026, 18:46
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Beta Securities: Που μπορεί να εκπλήξουν οι ελληνικές τράπεζες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ένα τρίμηνο που αναμένεται να διατηρήσει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων τους, χωρίς ωστόσο να κρύβει κάποια έκπληξη στις επιδόσεις τους, αναμένει η Beta Securities για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του 2026 του κλάδου. Όπως επισημαίνει, η πιστωτική επέκταση, η βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους και η συγκράτηση του κόστους θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς των επιδόσεων, με τα συνολικά καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει το τρίμηνο περισσότερο μεταβατικό, καθώς δεν αναμένει σημαντικές ανατροπές στις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 1,5% έως 4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 9% έως 12% σε ετήσια, υποστηριζόμενα από τα επιτόκια, την αύξηση των χορηγήσεων, τη διεύρυνση των χαρτοφυλακίων ομολόγων και τη συγκράτηση του κόστους των καταθέσεων. Τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά ή να εμφανίσουν μικρή βελτίωση.

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, η Beta Securities προβλέπει καθαρή αύξηση των δανείων κατά περίπου 2,3 δισ. ευρώ συνολικά για τις τέσσερις τράπεζες, επίδοση χαμηλότερη από εκείνη του β’ τριμήνου, όπως συνηθίζεται λόγω εποχικότητας, των αυξημένων αποπληρωμών τον Ιούλιο και της υποτονικής δραστηριότητας τον Αύγουστο. Ειδικότερα, η Eurobank αναμένεται να καταγράψει αύξηση περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ για την Πειραιώς και την Εθνική η εκτίμηση διαμορφώνεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ για καθεμία. Για την Alpha Bank η καθαρή πιστωτική επέκταση εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερη των 500 εκατ. ευρώ.

Παρά την εποχική κάμψη, οι διοικήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για την πορεία των νέων χορηγήσεων. Η Εθνική Τράπεζα καταγράφει σημαντική επιτάχυνση τον Οκτώβριο, η Alpha Bank θέτει ως στόχο πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο, με μεγαλύτερη συμβολή από το δ’ τρίμηνο, ενώ οι επιδόσεις της Πειραιώς στο εννεάμηνο επιβεβαιώνουν τον στόχο για αύξηση των χορηγήσεων άνω των 3 δισ. ευρώ. Η Eurobank έχει ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο της για το 2026 στα 4,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, και οι τέσσερις τράπεζες αναμένουν ισχυρότερο δ’ τρίμηνο, με αιχμή τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ενώ η στεγαστική πίστη ανακάμπτει σταδιακά.

Συγκράτηση κόστους και διαφοροποιήσεις στις προμήθειες

Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να κυμαίνεται από 32% στην Πειραιώς έως 40% στην Alpha Bank. Αντίθετα, διαφοροποιήσεις καταγράφονται στο κόστος πιστωτικού κινδύνου. Η Πειραιώς ξεχωρίζει με αυξημένο οργανικό κόστος κινδύνου, περίπου στις 62 μονάδες βάσης, σε συνάρτηση με την αναθεωρημένη προς τα πάνω πρόβλεψή της για 60 μονάδες βάσης στο σύνολο του 2026. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη σε προληπτική ενίσχυση του ισολογισμού. Για την Εθνική, την Alpha Bank και τη Eurobank, το κόστος κινδύνου εκτιμάται σε πιο κανονικοποιημένα επίπεδα, στις 37, 43 και 48 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Στις προμήθειες, η Beta Securities αναμένει υποχώρηση σε τριμηνιαία βάση για την Πειραιώς, την Alpha Bank και την Εθνική, μετά τις έκτακτες εισροές που ενίσχυσαν τα μεγέθη τους το β’ τρίμηνο. Για την Πειραιώς προβλέπεται μείωση 10%, για την Alpha Bank 19% και για την Εθνική 4%. Στην Alpha Bank, η εξομάλυνση συνδέεται με τα έκτακτα έσοδα από ακίνητα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ στην Πειραιώς με προμήθειες από δάνεια και ασφαλιστικές εργασίες. Στην Εθνική, η ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και η ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές μετοχών και ομολόγων είχαν μεταφέρει σημαντικό μέρος των εργασιών στο β’ τρίμηνο. Αντίθετα, η Eurobank αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία, με αύξηση προμηθειών κατά 4,5% σε τριμηνιαία βάση.

Σε ετήσια βάση, πάντως, η εικόνα παραμένει θετική, με την αύξηση των προμηθειών να εκτιμάται σε 7% για την Εθνική, 14% για τη Eurobank και 25% για την Alpha Bank. Για την Πειραιώς, η Beta Securities προβλέπει άνοδο 37%, η οποία ενισχύεται και από την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η διοίκηση της Εθνικής σημειώνει, επίσης, ότι η πορεία των προμηθειών στο εννεάμηνο συνάδει με τον ετήσιο στόχο για αύξηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού, αφήνοντας περιθώριο για μικρή υπέρβαση.

Οι επιμέρους εκτιμήσεις για τις τέσσερις τράπεζες

Για τη Eurobank, η Beta Securities διακρίνει το ισχυρότερο προφίλ κερδοφορίας στον κλάδο. Τα έσοδα προ προβλέψεων εκτιμώνται σε 619 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, με δείκτη κόστους προς έσοδα 35% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,6%. Η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους άνω των 2,7 δισ. ευρώ το 2026. Στο γ’ τρίμηνο αναμένονται έκτακτες επιβαρύνσεις 10-15 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, η ενοποίηση της Eurolife από την 1η Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική επίδραση περίπου 120 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 29 Οκτωβρίου.

Για την Alpha Bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται κοντά στα 440 εκατ. ευρώ, επίπεδο που συνάδει με τον ετήσιο στόχο των 1,75 δισ. ευρώ. Οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 152 εκατ. ευρώ, μετά την εξομάλυνση των έκτακτων εσόδων από ακίνητα του β’ τριμήνου. Στο γ’ τρίμηνο θα καταγραφεί επίσης η δωρεά 25 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων, η οποία από τις άλλες τράπεζες θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου. Ο δείκτης CET1 αναμένεται να παραμείνει σταθερός ή να εμφανίσει μικρή άνοδο, στο 14,1%, καθώς η συναλλαγή μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου (SRT) και η αφαίρεση της συμμετοχής στην Alpha Trust από τα εποπτικά κεφάλαια εκτιμάται ότι θα αλληλοαντισταθμιστούν σε μεγάλο βαθμό. Η ετήσια καθοδήγηση προβλέπει καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,41 ευρώ. Η Beta Securities θεωρεί ότι μεγαλύτερη σημασία για τη μετοχή θα έχει η Ημέρα Επενδυτών στις 5 Νοεμβρίου, παρά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 30 Οκτωβρίου.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, με παράλληλη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Οι προμήθειες, αντίθετα, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν μετά τις έκτακτες εισροές του β’ τριμήνου. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται αυξημένο, στις 62 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 60 μονάδων βάσης. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται στο 13,1%, με την τράπεζα να διατηρεί τον στόχο για επίπεδο άνω του 13% στο τέλος της χρήσης. Το δ’ τρίμηνο αναμένεται να επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα περίπου 40 εκατ. ευρώ, από τη δωρεά και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Ως πιθανή θετική έκπληξη η χρηματιστηριακή αναφέρει την Εθνική Ασφαλιστική. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 30 Οκτωβρίου.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Beta Securities υπογραμμίζει την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση στον κλάδο, με δείκτη CET1 στο 17,4%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος πιστωτικού κινδύνου, κάτω από τις 40 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της διοίκησης. Η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους βελτιώνεται, καθώς τα επιτόκια κινούνται 25-50 μονάδες βάσης υψηλότερα από τις παραδοχές που είχαν ενσωματωθεί στην καθοδήγηση. Στο γ’ τρίμηνο θα καταγραφεί επιβάρυνση περίπου 15 εκατ. ευρώ από το ΛΕΠΕΤΕ, ενώ η πρόβλεψη για τη διανομή κερδών παραμένει στο 60%. Τα αποτελέσματα αναμένονται στις 4 Νοεμβρίου.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, οι δείκτες CET1 όλων των τραπεζών παραμένουν πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ συνεχίζονται οι επαναγορές μετοχών και οι διανομές προς τους μετόχους. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο τρεις τράπεζες προσέφυγαν στην αγορά ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με την Alpha Bank να αντλεί 700 εκατ. ευρώ, τη Eurobank 600 εκατ. ευρώ και την Πειραιώς 500 εκατ. ευρώ.

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Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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