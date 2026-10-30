Κομφούζιο: Παράταση έως και τις 16 Νοεμβρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έως και τις 16 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης και μεταβίβασης πράξεων για τη δράση 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών» (Κομφούζιο), του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023–2027.

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 2α Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την τρίτη τροποποίηση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η παράταση αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής, δηλαδή το 2026, της πρώτης πρόσκλησης της δράσης.

Η παράταση αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής, δηλαδή το 2026, της πρώτης πρόσκλησης της δράσης

Αιτήσεις τροποποίησης ή μεταβίβασης για «Κομφούζιο»

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, «οι αιτήσεις τροποποίησης ή μεταβίβασης υποβάλλονται από την 1η Απριλίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής, αφορούν στο τρέχον έτος εφαρμογής και, εφόσον εγκριθούν, ισχύουν μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου».

Κατ’ εξαίρεση, «για τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2025) της 1ης πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης ή μεταβίβασης με πρώτο έτος ισχύος το έτος εφαρμογής 2025, εντός προθεσμίας από την 18/8/2025 έως και την 30/9/2025. Κατ’ εξαίρεση, τροποποιήσεις ή μεταβιβάσεις που αφορούν στο τρίτο έτος εφαρμογής (2026), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης ή μεταβίβασης με πρώτο έτος ισχύος το έτος εφαρμογής 2026, εντός προθεσμίας από την 1/7/2026 έως και την 16/11/2026».

Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με την απόφαση, υποβάλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο κληρονόμος ως αποδέκτης της μεταβίβασης, είναι σε θέση να το πράξει.