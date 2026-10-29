ΚΑΠ: Στη Νάξο η 6η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου

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Στη Νάξο μεταφέρεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, με την πραγματοποίηση της 6ης συνεδρίασης, η οποία θα είναι αφιερωμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα στη νησιωτική Ελλάδα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στο Δημοτικό Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης», στο Δημαρχείο Νάξου, παρουσία των δύο υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιου Καββαδά και Ιωάννη Ανδριανού, των δύο γενικών γραμματέων του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώς Ζέρβα και Αντώνη Φιλιππή, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικών φορέων, συνεταιρισμών και της επιστημονικής κοινότητας.

Στόχος του Εθνικού Διαλόγου είναι να καταγραφούν οι προτεραιότητες και οι προτάσεις των ανθρώπων της παραγωγής

Η επιλογή της Νάξου για την επόμενη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη νησιωτική αγροτική παραγωγή, αλλά και στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των νησιών κατά τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, αναφέρει το ΥπΑΑΤ, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα νερού και καλλιεργήσιμης γης, οι δυσκολίες πρόσβασης στις αγορές, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρουν τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και η συνεταιριστική οργάνωση αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της νησιωτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στόχος του Εθνικού Διαλόγου είναι να καταγραφούν οι προτεραιότητες και οι προτάσεις των ανθρώπων της παραγωγής, ώστε η Ελλάδα να διαμορφώσει τις θέσεις της για τη νέα προγραμματική περίοδο με βάση τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανού, των δυο Υφυπουργών του ΥΠΑΑΤ, Γιάννη Ανδριανού και Θανάση Καββαδά και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φ. Μάγγου.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ, Αντώνης Φιλιππής, θα παρουσιάσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και τα κρίσιμα διλήμματα για την Ελλάδα, ενώ η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, θα αναφερθεί στις προκλήσεις της εθνικής διαβούλευσης.

Θα ακολουθήσει θεματική συζήτηση με τίτλο «Η νέα ΚΑΠ 2028-2034 και οι Προκλήσεις της Νησιωτικότητας», με τη συμμετοχή:

Του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου, ΦιλήμοναΖαννετίδη.

Του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρη Καπούνη.

Του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρ. Κ. Γκατζιώνη.

Του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΑΛ Α.Ε., Α. Περιμένη.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και παρεμβάσεις των μελών, προκειμένου να καταγραφούν προτάσεις και προβληματισμοί για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στα νησιά.