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ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

AGRO 30.10.2026, 09:55
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ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
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Διευκρινίσεις για το πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων της δράσης Π1-31.6-Γ «Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων και ακάρεων», για την καταπολέμηση εχθρών-στόχων των καλλιεργειών, όπως του τετρανύχου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023–2027, δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Σύμφωνα με διευκρινήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ζήτημα προέκυψε μετά την έκδοση 19 αποφάσεων τροποποίησης των εγκρίσεων σκευασμάτων που περιέχουν ωφέλιμους μακροοργανισμούς. Οι αλλαγές αυτές που εκδόθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου, δημιούργησαν σύγχυση για τον τρόπο με τον οποίο θα ελεγχθούν οι ποσότητες που έχουν προμηθευτεί οι παραγωγοί για το έτος ενίσχυσης 2026.

Ο έλεγχος τήρησης της ελάχιστης συνολικής απαιτούμενης ποσότητας των σκευασμάτων για τη δράση 31.6-Γ θα γίνει βάσει των φορολογικών παραστατικών αγοράς που υποβάλλονται για το έτος ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2026

Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό και τον Γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη και τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/ Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αντιμετώπιση του ζητήματος που ανέκυψε από την έκδοση, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2026, αποφάσεων τροποποίησης των εγκρίσεων σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν ωφέλιμους μακροοργανισμούς.

Κατόπιν της σύσκεψης, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος τήρησης της ελάχιστης συνολικής απαιτούμενης ποσότητας των σκευασμάτων για τη δράση 31.6-Γ θα γίνει βάσει των φορολογικών παραστατικών αγοράς που υποβάλλονται για το έτος ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2026 και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι και πριν την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων που εκδόθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, οι τροποποιητικές αποφάσεις για τα 19 σκευάσματα θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «στο πλαίσιο υποβολής ΕΑΕ2026 οι αποδεκτές ημερομηνίες έκδοσης των φορολογικών παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για τη Δράση Π1-31.6-Γ είναι από 1/11/2025 έως και 31/10/2026 και πιθανά αιτήματα για παράταση  στις προαναφερθείσες αποδεκτές ημερομηνίες δεν θα γίνουν  αποδεκτά».

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