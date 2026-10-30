Bread Factory: Νέα σελίδα για εννέα καταστήματα με επενδύσεις, θέσεις εργασίας και οικονομική συνέπεια

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Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη στον κλάδο της οργανωμένης εστίασης, με επίκεντρο εννέα καταστήματα της αλυσίδας Bread Factory, τα οποία έχουν περάσει σε νέο καθεστώς λειτουργίας, υπό ανεξάρτητους επιχειρηματίες μέσω συμφωνιών franchise.

Πίσω από την προσπάθεια αναδιοργάνωσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Δημήτρης Γρίβας, γνωστός από τη δραστηριότητά του στην αλυσίδα «Κουλουράδες», με την επενδυτική υποστήριξη του Ινδού Ταϊζούν Κορακιβάλα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να δώσει βιώσιμη προοπτική σε υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας πρωτίστως τη συνέχιση της λειτουργίας τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τα εννέα καταστήματα και το νέο μοντέλο λειτουργίας

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα αφορά καταστήματα σε Μοσχάτο, Ασπρόπυργο, Μαρούσι, Περιστέρι, Χολαργό, Λάρισα, Πειραιά, Μιχαλακοπούλου και Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι επιχειρηματίες δεν είχαν συμμετοχή στην προηγούμενη διοίκηση ούτε συνδέονται με τις παλαιές εταιρικές δομές και τις οικονομικές εκκρεμότητες της αλυσίδας. Η νέα δραστηριότητα στηρίζεται σε ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες, με διακριτή οικονομική διαχείριση και έμφαση στην τήρηση των υποχρεώσεων προς εργαζομένους, προμηθευτές και Δημόσιο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ομαλοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο μέσα σε τέσσερις μήνες

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της προσπάθειας αφορά την οικονομική συνέπεια του νέου σχήματος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες οι νέοι franchisees έχουν καταβάλει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι μηνιαίες καταβολές υπερβαίνουν πλέον τις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η νέα δραστηριότητα εξυπηρετεί κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, χωρίς τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη σημασία σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό λειτουργικό κόστος, σημαντικές ανάγκες ρευστότητας και αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι στο προσωπικό και το Δημόσιο.

Στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι

Πέρα όμως από τους οικονομικούς δείκτες, η ουσία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας βρίσκεται στη διατήρηση της απασχόλησης και στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές επιχειρήσεις εστίασης αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις, η ανάληψη υφιστάμενων καταστημάτων από νέους επιχειρηματίες μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας τους, με τις προφανείς συνέπειες για εργαζομένους, οικογένειες και συνεργάτες.

Άλλωστε, η πραγματική επιτυχία μιας προσπάθειας εξυγίανσης δεν αποτυπώνεται μόνο στην εξασφάλιση νέων κεφαλαίων, αλλά κυρίως στην ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί τις θέσεις εργασίας, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Το στοίχημα της εξυγίανσης στην εστίαση

Η περίπτωση των εννέα Bread Factory αναδεικνύει και μια ευρύτερη διάσταση για την ελληνική επιχειρηματικότητα: την ανάγκη να ενθαρρύνονται επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν την αναδιοργάνωση προβληματικών δραστηριοτήτων, αντί αυτές να οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο.

Αντίστοιχες επιχειρηματικές λύσεις θα μπορούσαν, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να εξεταστούν και σε άλλες αλυσίδες της οργανωμένης εστίασης, ακόμη και σε δίκτυα όπως η Pizza Fan, εφόσον προκύψουν σχετικές ανάγκες και ευκαιρίες.

Το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι η προβολή των επενδυτών ή των επιχειρηματικών σχημάτων, αλλά το ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα.

Γιατί σε μια αγορά όπου συχνά η συζήτηση επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές αποτυχίες και στα συσσωρευμένα χρέη, αξίζει να αναδεικνύονται και οι προσπάθειες που επιχειρούν να διατηρήσουν ζωντανές παραγωγικές δραστηριότητες, να προστατεύσουν την απασχόληση και να επαναφέρουν την οικονομική κανονικότητα.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη διάσταση της νέας σελίδας που επιχειρείται να ανοίξει για τα εννέα καταστήματα Bread Factory.