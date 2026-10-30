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Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Business 30.10.2026, 07:00
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Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Μικρή υποχώρηση στον τζίρο αλλά και ενίσχυση της ρευστότητας κατέγραψε ο όμιλος Megaplast το 2025, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής ταινιών περιτύλιξης.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος του ομίλου ανήλθε σε 40,84 εκατ. ευρώ και εμφανίζεται μειωμένος κατά 860.970 χιλ. ευρώ ή 2% έναντι της χρήσης 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη στρατηγική μείωση των τιμών πώλησης με σκοπό την εισχώρηση σε νέες αγορές.

Γιατί έπεσαν τα κέρδη της Megaplast

Μειωμένα ήταν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, που ανήλθαν σε 8,70 εκατ. ευρώ έναντι 9,23 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στη μείωση των πωλήσεων και στην παράλληλη αύξηση του μισθοδοτικού κόστους.

Έπειτα, τα προ φόρων κέρδη του ομίλου Megaplast ανέρχονται σε 6,02 εκατ. ευρώ έναντι 6,42 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,98 εκατ. ευρώ έναντι 6,26 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Megaplast

Αύξηση καθαρού δανεισμού – Ενίσχυση ρευστότητας

Ο δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 1,59 εκατ. ευρώ και αφορά ομολογιακό δάνειο από συνδεδεμένα μέρη το οποίο καθίσταται πληρωτέο εντός της επόμενης χρήσης και συνεπώς έχει ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρει η διοίκηση.

Ως προς τον καθαρό δανεισμό του ομίλου, αυτός ανέρχεται σε 12,50 εκατ. ευρώ έναντι 9,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 3,37 εκατ. ευρώ ή 15% λόγω των λειτουργικών ταμειακών ροών της χρήσης.

Πού θα πάνε τα κέρδη της Megaplast

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 14,09 εκατ. ευρώ έναντι 11,26 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχυμένα από τις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές που για τον όμιλο ανήλθαν σε 6,44 εκατ. ευρώ έναντι 9,44 εκατ. ευρώ.

Τη μη διανομή μερίσματος πρότεινε το ΔΣ, τελώντας υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, ήτοι 3,41 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται σε αφορολόγητα αποθεματικά.

Επιστροφή δασμών στην αμερικανική θυγατρική

Τον Φεβρουάριο 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Supreme Court), στην υπόθεση Learning Resources, Inc. v. Trump, έκρινε ότι οι δασμοί που είχαν επιβληθεί δυνάμει του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) από τον Απρίλιο 2025 δεν ήταν σύννομοι, με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία επιστροφής των σχετικών επιβαρύνσεων προς τους εισαγωγείς.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και εισέπραξε ποσό 629 χιλ. δολάρια, το οποίο αφορά δασμούς που είχαν επιβαρύνει εισαγωγές κατά τις χρήσεις 2025 και 2026.

Η είσπραξη των εν λόγω δασμών συνιστά μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός, αναφέρει η διοίκηση.

Megaplast: Αξιοποιεί τον παραγωγικό εξοπλισμό

Εντός τις τρέχουσας χρήσης η εταιρεία προέβη στη μετεγκατάσταση ενός εκ των εξωθητών (extruder) από το εργοστάσιο του Ηρακλείου στο εργοστάσιο της Θήβας με το κόστος να ανέρχεται σε περίπου 410 χιλ. ευρώ.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της dιοίκησης για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του παραγωγικού εξοπλισμού και των διαθέσιμων εγκαταστάσεων του Ομίλου.

Το «αγκάθι» του πετρελαίου

Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής του πολυαιθυλενίου (PE) ως βασικής βιομηχανοποιούμενης πρώτης ύλης. Πρόκειται για παράγωγο προϊόν του πετρελαίου (αιθυλένιο) και η τιμή του ακολουθεί την τάση τιμών του πετρελαίου.

Αυτό «μεταφράζεται» σε έκθεση της Megaplast στη γεωπολιτική κρίση σε Μέση Ανατολή (Ιράν και Σαουδική Αραβία), που ταυτόχρονα είναι κρίση εφοδιαστικής αλυσίδας και ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου πιέζονται συνεχώς προς τα πάνω.

Πώς θωρακίζεται η Megaplast

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου η διοίκηση παρακολουθεί καθημερινά την τιμή του πολυαιθυλενίου και βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, προκειμένου να περιορίσει τη διακύμανση της τιμής της Α’ ύλης.

Αυτό επιτυγχάνεται με ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων πρώτης ύλης σε σχέση με τις παραγγελίες των πελατών. Παράλληλα, ο όμιλος μετακυλίει συστηματικά τις μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών στις τιμές πώλησης.

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