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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): «Άμυνα» με FWA και οπτικές ίνες απέναντι σε ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ στοχεύει στη διατήρηση του επιπέδου εσόδων και περιθωρίων ICT το 2027, παρά την σταδιακή αποχώρηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τηλεπικοινωνίες 30.10.2026, 14:17
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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): «Άμυνα» με FWA και οπτικές ίνες απέναντι σε ΔΕΗ και Starlink
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Η διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ εμφανίστηκε σίγουρη, κατά την ενημέρωση των αναλυτών μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, ότι μπορεί να διατηρήσει τη θετική πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας της σταθερής τηλεφωνίας, παρά την εντονότερη τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα που έχει φέρει στην αγορά η είσοδος της ΔΕΗ και η δυναμική του Starlink. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής ετήσιων τιμαριθμικών προσαυξήσεων από τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τη δημοπρασία φάσματος κινητής τηλεφωνίας.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, υπογράμμισε ότι η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά σταθερής έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους, με την ΔΕΗ να προσθέτει σημαντική πίεση και τους υπόλοιπους παίκτες να αντιδρούν. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος εκτίμησε ότι διατηρεί σχεδόν ανέπαφη τη συνδρομητική του βάσης λιανικής ευρυζωνικών συνδέσεων, σε επίπεδο περίπου 50%, σε ετήσια βάση.

Η άμυνα βασίζεται, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ, στον συνδυασμό της επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) και της υπηρεσίας σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA), η οποία λειτουργεί ως εναλλακτική λύση για πελάτες που εξυπηρετούνταν από κακή υποδομή χαλκού ή που ακόμη δεν μπορούν να καλυφθούν από το δίκτυο οπτικής ίνας. Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ επιδιώκει να ενισχύσει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) μέσω μετακινήσεων από τον χαλκό σε ίνα ή FWA, αναβαθμίσεων Wi-Fi με mesh και repeaters, καθώς και λύσεων fiber-to-the-room.

Όσον αφορά την τιμολογιακή στρατηγική της ΔΕΗ, η διοίκηση αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιλογές του ανταγωνισμού ή το ενδεχόμενο εισόδου του ανταγωνισμού στην κινητή τηλεφωνία. Ανέφερε ωστόσο ότι η παρουσία της ΔΕΗ έχει «αναθερμάνει» τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα πίεση στο ARPU (Average Revenue Per User ή Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη), την οποία ο ΟΤΕ επιχειρεί να αντισταθμίσει με έξτρα υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και αναβαθμίσεις συνδεσιμότητας.

FWA ως γέφυρα προς την οπτική ίνα

Η υπηρεσία FWA αποτέλεσε κεντρικό σημείο των τοποθετήσεων του Κώστα Νεμπή. Ο ΟΤΕ ξεκίνησε την προσφορά της τον Ιανουάριο του 2025, όπως είπε, κυρίως για να αντιμετωπίσει τις απώλειες πελατών προς τον δορυφορικό πάροχο Starlink σε περιοχές με αδύναμο δίκτυο χαλκού. Η εταιρεία εκτίμησε ότι, με περισσότερους από 100.000 πελάτες FWA σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, κατάφερε να επιβραδύνει τη δυναμική του Starlink.

Στο γ΄ τρίμηνο του 2026, η βάση συνδρομητών FWA του ΟΤΕ έφτασε τις 134.000, με 15.000 νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, έναντι 62.000 στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η διοίκηση περιέγραψε την FWA ως «προσωρινή λύση» για τις περιοχές που σταδιακά θα καλυφθούν από οπτική ίνα. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιοχές όπου η επέκταση FTTH δεν έχει οικονομική λογική,  εκεί η FWA θα παραμείνει η βασική πρόταση προς τον πελάτη. Ο ΟΤΕ υλοποιεί επίσης έργο επέκτασης δικτύων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του UFBB.

Τηλεόραση και Nova: Συμφωνία για έναν ακόμη χρόνο

Στη συνδρομητική τηλεόραση, ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε στη διατήρηση της πλειονότητας των βασικών αθλητικών δικαιωμάτων πριν από την έναρξη της σεζόν και στην επέκταση των διεθνών συνεργασιών, με την προσθήκη του Disney+ δίπλα στο Netflix. Η διοίκηση υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά νόμιμης συνδρομητικής τηλεόρασης παραμένει σε διείσδυση περίπου 35%, έναντι 50%-60% στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφήνοντας περιθώριο ανάπτυξης.

Για τη συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου με τη Nova, ο Κώστας Νεμπής επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται για έναν ακόμη χρόνο. Ως προς τα δικαιώματα του Champions League, υπογράμμισε ότι πρόκειται για στρατηγικά σημαντικό περιεχόμενο, αλλά απέφυγε λεπτομέρειες λόγω της εκκρεμούς δημοπρασίας της UEFA, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και πρόσθετων στρατηγικών συνεργασιών.

Φάσμα: Καμία επίσημη απόφαση

Για τη δημοπρασία φάσματος κινητής τηλεφωνίας, ο Κώστας Νεμπής σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο, καθώς η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί αλλά η ρυθμιστική αρχή δεν έχει ανακοινώσει ακόμη δομή ή χρονοδιάγραμμα. Τονίστηκε επίσης ότι η ΕΕΤΤ βρίσκεται χωρίς πρόεδρο από τον Αύγουστο, μετά την ξαφνική απώλεια του προηγούμενου.

Σχετικά με το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να επιδιώξει είσοδο στην κινητή τηλεφωνία μέσω της επόμενης δημοπρασίας, ο Κώστας Νεμπής αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση ή εικασία, δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία όταν υπάρχουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

ICT: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Στον τομέα του ICT, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου υποστήριξε ότι ο ΟΤΕ έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για τη σταδιακή αποχώρηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Οι τρεις βασικοί άξονες είναι η συνέχιση έργων δημόσιου τομέα, η ενίσχυση της δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα —ιδίως σε cloud, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη— και η επέκταση σε διεθνή έργα, με συνεργασίες που περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΝΑΤΟ.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Κώστα Νεμπή, είναι να διατηρηθούν το 2027 έσοδα και περιθώρια κέρδους σε επίπεδα αντίστοιχα με του 2026. Στο γ΄ τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 882,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ενισχύθηκε κατά 3,1%.

Επενδύσεις και τιμολογιακή πολιτική

Για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ο κ. Νεμπής εκτίμησε ότι το τρέχον επίπεδο περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως αντικατοπτρίζει μια κορύφωση του επενδυτικού κύκλου και αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στο ίδιο επίπεδο και το επόμενο έτος. Δεν εντόπισε, όπως είπε, ορατούς παράγοντες που θα μπορούσαν να το ωθήσουν σημαντικά υψηλότερα.

Σχετικά με τις ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ο ΟΤΕ επιβεβαίωσε ότι έχει προσαρμόσει τους όρους των συμβολαίων ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αγορά, με ανώτατο όριο περίπου 2,80 ευρώ. Η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής τους από τον Φεβρουάριο του 2027, χωρίς όμως να δεσμευτεί, επικαλούμενη την αξία για τον πελάτη, τις συνθήκες της αγοράς και τη συνολική εμπορική στρατηγική.

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