Alpha Bank: Αναβάθμισε τα έσοδα για τόκους και διανέμει 124 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο

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Με αναβαθμισμένες προβλέψεις για τα έσοδα από τόκους, ισχυρή πιστωτική επέκταση και ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διανείμει στις αρχές Δεκεμβρίου, ολοκληρώνει το 2026 η Alpha Bank.

Στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2026, η διοίκηση της τράπεζας επιβεβαίωσε το στόχο διανομής του 55% των κερδών της εφετινής χρήσης.

Ταυτόχρονα εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις προοπτικές του ομίλου, παραπέμποντας στην επικείμενη Investor Day την ερχόμενη εβδομάδα για τους στόχους της περιόδου από το 2027 και μετά.

Προς το παρόν, η διοίκηση αναβάθμισε κατά 50 εκατ. ευρώ την πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), στα περίπου 1,8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας αντίστοιχα τον στόχο των συνολικών εσόδων για το 2026 στα 2,5 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε σχετικά ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, «θα χρειαστεί να φτάσουμε στο δ΄ τρίμηνο του 2026 για να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα NII».

Άφησε με τον τρόπο αυτό ανοιχτό το ενδεχόμενο υπέρβασης του αναβαθμισμένου στόχου.

Παρά τη βελτίωση των εσόδων, διατηρείται ο στόχος για καθαρή κερδοφορία 950 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,41 ευρώ, καθώς και η εκτίμηση για λειτουργικές δαπάνες 960 εκατ. ευρώ.

Η δυναμική των εσόδων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε τριμηνιαία βάση στο γ΄ τρίμηνο του 2026, χάρη στην επέκταση των χορηγήσεων, την αύξηση του χαρτοφυλακίου τίτλων και την ευνοϊκή επίδραση των επιτοκίων.

Η διοίκηση διευκρίνισε ότι η υψηλότερη απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων αντανακλά κυρίως την αύξηση των μέσων υπολοίπων, μετά τις τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026.

Παράλληλα, η ταχεία άνοδος των επιτοκίων ενίσχυσε τα περιθώρια, καθώς οι προθεσμιακές καταθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας δεν έχουν ακόμη ανατιμολογηθεί πλήρως.

Όπως επισημάνθηκε, το pass-through των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται στο 66%.

Ωστόσο, ο CFO της Alpha Bank Βασίλης Κοσμάς επισήμανε ότι το συγκεκριμένο όφελος θα εξασθενήσει σταδιακά, καθώς οι καταθέσεις θα ανανεώνονται με υψηλότερα επιτόκια.

Για τη μελλοντική πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM), απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες προβλέψεις, σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στην Investor Day.

Ισχυρή ζήτηση δανείων

Από την άλλη πλευρά, η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της Alpha Bank, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ.

Στο γ΄ τρίμηνο 2026 καταγράφηκε καθαρή αύξηση χορηγήσεων 400 εκατ. ευρώ, ενώ για την επίτευξη του ετήσιου στόχου απαιτείται πρόσθετη επέκταση περίπου 600 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο, επίπεδα που θεωρούνται ρεαλιστικά.

Θετική είναι και η εικόνα των καταθέσεων, με την ενίσχυση να προέρχεται κυρίως από επιχειρηματικούς πελάτες, μεταξύ άλλων από τους κλάδους της ναυτιλίας, των υποδομών και της ενέργειας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για τον ενδεχόμενο προσωρινό χαρακτήρα τους, η διοίκηση υποστήριξε ότι δεν αναμένει σημαντικές εκροές στο άμεσο μέλλον.

Οι προμήθειες

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, με καθαρές πωλήσεις 400 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο και 1,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας ήδη ελαφρώς τον ετήσιο στόχο.

Για τα έσοδα από προμήθειες, η τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψη για περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του οφέλους 40 εκατ. ευρώ από την Prodea.

Σταδιακά με την ενσωμάτωση όλων των εταιρειών που εξαγοράστηκαν την τελευταία διετία, το μερίδιό τους στα συνολικά έσοδα θα αυξηθεί περαιτέρω.

Κόστος κινδύνου

Πιο επιφυλακτική εμφανίστηκε η διοίκηση της Alpha Bank, όσον αφορά το κόστος πιστωτικού κινδύνου, το οποίο ενδέχεται να υπερβεί τις 45 μονάδες βάσης για το σύνολο του έτους.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του call, η πιθανή αύξηση δεν συνδέεται με επιδείνωση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, αλλά με την ανάγκη επανεξέτασης των μακροοικονομικών παραδοχών και των πρόσθετων προβλέψεων, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας στην Ευρώπη.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 3,8%, με τη μικρή αύξηση να αποδίδεται κυρίως σε αναδιάρθρωση μεγάλου ευρωπαϊκού κοινοπρακτικού δανείου και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης στη στεγαστική πίστη.

Το μέρισμα

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,5%, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίων έφθασε τις 124 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο 2026.

Η τράπεζα έχει ήδη σχηματίσει λογιστική πρόβλεψη περίπου 420 εκατ. ευρώ για διανομές προς τους μετόχους, διατηρώντας την πολιτική payout 55%.

Το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται πλέον στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο και στην πορεία της κερδοφορίας το 2027, με βασικά ζητήματα τη διατήρηση της δυναμικής των NII, το κόστος χρηματοδότησης και την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης.

Η διοίκηση κράτησε κλειστά τα χαρτιά της για τις συγκεκριμένες παραδοχές, επιλέγοντας να δώσει το πλήρες στίγμα των μεσοπρόθεσμων προοπτικών στην επικείμενη Investor Day.