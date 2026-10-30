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Jefferies: Διατηρεί την τιμή στόχο της Πειραιώς στα 11,75 ευρώ

Η Jefferies σημειώνει ότι οι στόχοι για το 2026 παραμένουν σε τροχιά επίτευξης

Τράπεζες 30.10.2026, 11:28
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Jefferies: Διατηρεί την τιμή στόχο της Πειραιώς στα 11,75 ευρώ
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τη σύσταση για αγορά (Buy) και την τιμή-στόχο των 11,75 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 17%, διατηρεί για την Πειραιώς η Jefferies, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ 3μηνου του 2026. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση 11% έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, που ανερχόταν σε 310 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν κατά 2% τις προβλέψεις, ενισχυμένα από την αύξηση των χορηγήσεων και το χαρτοφυλάκιο τίτλων, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κινήθηκαν χαμηλότερα από τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Αντίθετα, τα λειτουργικά έξοδα ήταν κατά 5% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, περιορίζοντας εν μέρει την επίπτωση από την ασθενέστερη πορεία των εσόδων. Τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν 2% κάτω από το consensus, αλλά 2% υψηλότερα από την εκτίμηση της Jefferies.

Στο μέτωπο των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να ενισχύεται κατά 9 μονάδες βάσης, στο 2,31%. Η διοίκηση βλέπει περιθώριο υπέρβασης του στόχου των 2 δισ. ευρώ για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 500 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα να φθάσει τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι στόχου άνω των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Οι προμήθειες ήταν κατά 3% χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς, αλλά κατά 5% υψηλότερες από την πρόβλεψη της Jefferies, σημειώνοντας αύξηση 33% σε ετήσια βάση ή 10% χωρίς τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Θετική ήταν η εικόνα στη διαχείριση κεφαλαίων και τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες, ενώ η ασφαλιστική δραστηριότητα απέφερε έσοδα 36 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Παράλληλα, το κόστος προς τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 32%, εντός της κατεύθυνσης για ποσοστό χαμηλότερο του 35% το 2026.

Μείωση των NPEs

Η βασική πηγή πίεσης στα αποτελέσματα ήταν οι αυξημένες απομειώσεις. Ο δείκτης κόστους πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες βάσης, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 67 μονάδες βάσης, αν και μέρος της επιβάρυνσης συνδέθηκε με χαρτοφυλάκιο δανείων που μεταφέρθηκε προς πώληση.

Στο εννεάμηνο, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης, παραμένοντας εντός της πρόβλεψης για περίπου 60 μονάδες βάσης το 2026. Υψηλότερες ήταν και οι λοιπές απομειώσεις, λόγω αναπροσαρμογών στην αξία ακινήτων και χαμηλότερης συνεισφοράς από συγγενείς εταιρείες. Στον αντίποδα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2%, με το σχετικό υπόλοιπο να μειώνεται στα 900 εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με την τράπεζα να διατηρεί τον στόχο για επίπεδο άνω του 13% στο τέλος του έτους.

Η Jefferies σημειώνει ότι οι στόχοι για το 2026 παραμένουν σε τροχιά επίτευξης, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 15,4% στο εννεάμηνο, έναντι στόχου περίπου 15% για το σύνολο της χρήσης. Για το 2027, η τράπεζα προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, με την εκτίμηση της αγοράς να βρίσκεται στο 17%.

Citi για Πειραιώς: Ασθενέστερα των προσδοκιών τα κέρδη του γ΄ τριμήνου

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς για το γ΄ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Citi, η οποία διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy), επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και η ανθεκτική πιστωτική επέκταση δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις υψηλότερες προβλέψεις, την υποχώρηση των εσόδων από προμήθειες και τις ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 5% σε ετήσια, υπολειπόμενα κατά 11% των εκτιμήσεων της αγοράς και κατά 3% των προβλέψεων της Citi. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) υποχώρησε στο 13,5%, από 16,7% το β΄ τρίμηνο. Τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 499 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, αλλά αυξημένα κατά 14% σε ετήσια, καταγράφοντας υστέρηση 1% έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς και υπέρβαση 3% έναντι των προβλέψεων της Citi.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν υπό έλεγχο, υποχωρώντας κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφούμενες 4% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Ισχυρά τα καθαρά έσοδα από τόκους, πίεση στις προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτέλεσαν το ισχυρότερο σημείο των αποτελεσμάτων, αυξανόμενα κατά 7% σε τριμηνιαία και 15% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας κατά περίπου 3% τόσο τις εκτιμήσεις της αγοράς όσο και τις προβλέψεις της Citi. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων, τις ευνοϊκές επιτοκιακές συνθήκες και τη διατήρηση της πειθαρχίας στα περιθώρια δανεισμού.

Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση, παρά την ετήσια αύξησή τους κατά 33%, και διαμορφώθηκαν 2% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεισέφερε 36 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και 102 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, φέρνοντας την τράπεζα κοντά στην υπέρβαση του ετήσιου στόχου των περίπου 110 εκατ. ευρώ για το 2026. Αδύναμη ήταν η εικόνα στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και τα λοιπά έσοδα, υπό την επίδραση της μεταβλητότητας των αγορών και των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων.

Η Citi εκτιμά ότι η διοίκηση βλέπει περιθώριο υπέρβασης του στόχου των 2 δισ. ευρώ για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, καθώς και των στόχων για τις προμήθειες, με τη δυναμική στις ασφαλιστικές εργασίες και τη διαχείριση περιουσίας να παραμένει θετική.

Βελτίωση στην ποιότητα ενεργητικού, αυξημένες προβλέψεις

Η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να υποχωρεί στο 2% από 2,2% το β΄ τρίμηνο και το απόθεμα των NPEs να μειώνεται στα 927 εκατ. ευρώ από περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε στο 58% από 67%, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη Citi, συνδέεται κυρίως με την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με υψηλή κάλυψη και όχι με επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού.

Ωστόσο, οι συνολικές προβλέψεις αυξήθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 68 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, υπερβαίνοντας κατά 18% τις εκτιμήσεις της αγοράς και κατά 14% τις προβλέψεις της Citi. Το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε στις 80 μονάδες βάσης από 59 μονάδες βάσης το β΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω επιβαρύνσεων περίπου 50 εκατ. ευρώ που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο Parthenon, το οποίο ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο προς πώληση.

Παρά την αύξηση στο τρίμηνο, το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης, παραμένοντας κοντά στον στόχο της διοίκησης για περίπου 60 μονάδες βάσης το 2026. Επιπλέον, αρνητική επίδραση 39 εκατ. ευρώ προήλθε από λοιπές απομειώσεις και τη συνεισφορά συγγενών εταιρειών, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στην αξία ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Πιστωτική επέκταση και ρευστότητα, στα 124 εκατ. ευρώ το προμέρισμα

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά 1% σε τριμηνιαία και 8% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% στο τρίμηνο και 9% σε ετήσια βάση, στα 69,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, στα 16,9 δισ. ευρώ, με καθαρές εισροές 1,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 212% και τον λόγο δανείων προς καταθέσεις στο 65%. Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,9% από 12,8% το β΄ τρίμηνο, παρά την πρόβλεψη για διανομή του 57% των κερδών, την αύξηση των χορηγήσεων και την ταχύτερη απόσβεση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC). Η διοίκηση επανέλαβε την εκτίμησή της ότι ο δείκτης θα υπερβεί το 13% στο τέλος του 2026, ενώ ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα 124 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Αμετάβλητοι οι στόχοι του 2026, υψηλότερες οι φιλοδοξίες για το 2027

Η διοίκηση διατήρησε τις προβλέψεις για το 2026, που περιλαμβάνουν κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,90 ευρώ, κανονικοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 15%, δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερο του 35%, οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου περίπου 60 μονάδες βάσης και δείκτη CET1 άνω του 13%. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω τους στόχους για το 2027, θέτοντας ως επιδιώξεις καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,4%, ROTE υψηλότερο του 15%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Η Citi χαρακτηρίζει το τρίμηνο ασθενέστερο των προσδοκιών, σημειώνοντας ότι η ισχυρή λειτουργική δυναμική αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες προβλέψεις, την υποχώρηση των προμηθειών και τις αρνητικές επιδόσεις από χρηματοοικονομικές πράξεις. Ως εκ τούτου, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων της αγοράς. Ενδεικτικά, οι εκτιμήσεις του Bloomberg για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 ανέρχονται σε 0,98 ευρώ, έναντι στόχου περίπου 0,90 ευρώ που επανέλαβε η διοίκηση.

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To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
Inside Stories

Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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