Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026

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Ο Όμιλος ΟΤΕ, που πλέον λειτουργεί με την επωνυμία Telekom, εμφανίζεται βέβαιος ότι θα επιτύχει τους στόχους του για το 2026, με την ανάπτυξη να στηρίζεται στις οπτικές ίνες, τη σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA), τη συνδρομητική τηλεόραση, την κινητή τηλεφωνία και τις λύσεις συστημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής υπογράμμισε ότι η επίδοση των πρώτων εννέα μηνών ενισχύει την εμπιστοσύνη της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων του έτους. Τα υποκείμενα έσοδα του γ΄ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα αναφερόμενα έσοδα ανήλθαν στα 882,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1%.

Στη σταθερή τηλεφωνία, η λιανική αγορά παραμένει έντονα ανταγωνιστική και τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών δεδομένων, τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,9%, με συνεισφορά από το FTTH, την τηλεόραση και την FWA.

Η πελατειακή βάση FTTH της Telekom έφτασε τις 739.000 συνδέσεις, μετά από 52.000 καθαρές νέες προσθήκες στο τρίμηνο. Οι συνδέσεις οπτικών ινών αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% της ευρυζωνικής βάσης, έναντι 21% πριν από έναν χρόνο.

Το δίκτυο FTTH έχει φτάσει τα 3 εκατ. σπίτια, εκ των οποίων 2,3 εκατ. διαθέτουν ενεργή γραμμή, με στόχο πάνω από 3,1 εκατ. έως το τέλος του 2026 και φιλοδοξία για πάνω από 4,6 εκατ. έως το 2030. Ο CFO Χαράλαμπος Μαζαράκης διευκρίνισε ότι, από το συγκεκριμένο τρίμηνο, ο Όμιλος θα δημοσιεύει και τον ευρύτερο δείκτη homes passed, ανεξαρτήτως ενεργού σύνδεσης, για να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα με την αγορά.

FWA και τηλεόραση στηρίζουν τη σταθερή

Η υπηρεσία σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) πρόσθεσε 15.000 συνδρομητές στο τρίμηνο, ανεβάζοντας τη βάση στις 134.000, από 62.000 πριν από έναν χρόνο. Η διοίκηση τη θεωρεί σημαντικό εργαλείο απέναντι στις εναλλακτικές λύσεις δορυφορικής σύνδεσης που διατίθενται στην αγορά, με την επέκταση του δικτύου 5G+ να ενισχύει την προσφορά σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Στη συνδρομητική τηλεόραση, ο ΟΤΕ ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 800.000 συνδρομητές, φτάνοντας τις 802.000, με αύξηση 5,9% σε ετήσια βάση και 9.000 νέους πελάτες στο τρίμηνο. Τα έσοδα τηλεόρασης ενισχύθηκαν κατά 8,9%, ενώ η διοίκηση ανέφερε ότι έχει εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος του βασικού περιεχομένου για τη σεζόν.

Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, με 49.000 καθαρές προσθήκες συμβολαίων και ετήσια αύξηση της βάσης κατά 7,5%. Η μετάβαση από την καρτοκινητή στα συμβόλαια συνεχίζει να στηρίζει την αύξηση του ARPU (Average Revenue Per User ή Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη).

Η χρήση δεδομένων ανά χρήστη αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση, στα 24 GB τον μήνα, ενώ τα προγράμματα απεριόριστων δεδομένων καλύπτουν το 37% της βάσης B2C, από 33% πριν από έναν χρόνο. Η πληθυσμιακή κάλυψη 5G ξεπερνά το 99% και το 5G Plus βρίσκεται περίπου στο 85%.

ICT και AI μετά το RRF

Στις λύσεις συστημάτων, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% στο τρίμηνο, αν και με πιο ήπιο ρυθμό, καθώς ο επενδυτικός κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Όμιλος στοχεύει σε σταθερή διψήφια ανάπτυξη για το σύνολο του έτους, με έμφαση σε cloud, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε συνεργασίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ο Κώστας Νεμπής αναφέρθηκε και στην ενσωμάτωση της AI στις λειτουργίες του Ομίλου: από την εξυπηρέτηση πελατών και την έξυπνη διαχείριση δικτύου έως την ανάπτυξη AI-native προϊόντων και νέων υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Μεταξύ των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών είναι μια υπηρεσία κλήσεων με AI και διαδραστικές διεπαφές πελατών.

Χρηματοοικονομική εικόνα, επενδύσεις και δανεισμός

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 371,4 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο, με περιθώριο 42,1%, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Η αύξηση υποστηρίχθηκε από τα έσοδα υπηρεσιών και τη μείωση εξόδων, με τα έμμεσα κόστη να υποχωρούν στο 28% των εσόδων από υπηρεσίες, από 30% πριν από έναν χρόνο.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 137,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27,7%, λόγω χαμηλότερων φορολογικών πληρωμών, υψηλότερου EBITDA και βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης. Ο Όμιλος επαναλαμβάνει την πρόβλεψη για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ το 2026 και υποκείμενες ροές 570-580 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες για έκτακτα φορολογικά στοιχεία.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τριμήνου ανήλθαν στα 176,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω πληρωμών για περιεχόμενο τηλεόρασης. Στο εννεάμηνο, το CapEx παρέμεινε σχεδόν σταθερό, με αύξηση 1%, και η εταιρεία διατηρεί τον στόχο για CapEx ελαφρώς άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις εστιάζονται στην επέκταση του FTTH και στην ανάπτυξη του αυτόνομου δικτύου 5G. Παράλληλα, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογο 350 εκατ. ευρώ για τη μερική αναχρηματοδότηση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Μετάβαση στο brand Telekom

Ο Κώστας Νεμπής παρουσίασε τέλος τη νέα επωνυμία Telekom ως στρατηγική κίνηση που συνδέει τον Όμιλο με την κλίμακα, την τεχνολογία και την καινοτομία της Deutsche Telekom. Η διοίκηση θέτει ως φιλοδοξία την ηγετική θέση στην Ευρώπη και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ψηφιοποίηση, με συνέχιση επενδύσεων και πειθαρχημένη εκτέλεση.

Η συνολική εικόνα του γ΄ τριμήνου δείχνει ότι ο ΟΤΕ επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον εντονότερο ανταγωνισμό στη αγορά σταθερής με επέκταση υποδομών και υπηρεσιών υψηλότερης αξίας, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο για αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 3% στο σύνολο του 2026.