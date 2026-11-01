Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού

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Η ειδηση για την κατασκευή ενός νέου χαλυβουργείου στη Γαλλία ύστερα από 50 χρόνια είναι από μόνη της ικανή να κεντρίσει το ενδιαφέρον όχι μονον της κεντρικής κυβέρνησης αλλα -κυρίως- των περιφερειακών αρχών στη Νότια Γαλλία.

Μόλις στο τέλος του περασμένου μήνα οι δημοτικές αρχές, το δημοτικό συμβούλιο του Port-Saint-Louis-du-Rhône έδωσε το «πράσινο φως» για το έργο «Mistral», διατυπώνοντας θετική γνώμη για το έργο της ιταλικής Marcegaglia και εγκρίνοντας την πώληση γης. Η διαδικασία, τοσο των αδειδοτήσεων όπως και της επένδυσης που σχεδιάζουν οι Ιταλοί είχε θετική υποδοχή και ορισμένες φωνές όπως η Journal La Marseillaise έκαναν λόγο για «μια προσπάθεια επανεκβιομηχάνισης που αναμένεται να μεταμορφώσει την περιοχή».

O διευθύνων σύμβουλος και συνιδιοκτήτης της ιταλικής εταιρειας Αντόνιο Μαρτσεγκάλια, δήλωσε πρόσφατα πως «Από τους Γάλλους συναδέλφους μου έμαθα ότι το έργο θεωρείται εμβληματικό από την κεντρική κυβέρνηση»

Περιγράφοντας την υποστήριξη που παρείχαν οι αξιωματούχοι στη Γαλλία είπε ότι είναι πολύ χρήσιμη όταν πρόκειται για πολλά υποσχόμενα έργα απαλλαγής από τον άνθρακα ενω σημείωσε ότι η τεχνολογική μετάβαση σε τρία χαλυβουργεία στη Γαλλία έχει χαρακτηριστεί ως «εθνικά στρατηγικά έργα».

Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ

Ειδικά η περίπτωση της Marcegaglia Fos-sur-Mer «καταδεικνύει ότι αυτό είναι εφικτό σε μια παλιά βιομηχανία». Η νέα ηλεκτρική κάμινος τόξου ( Electric Arc Furnace-EAF) θα κατασκευαστεί από την ιταλική Danieli, μια κορυφαία ιταλική βιομηχανική μονάδα και προμηθευτής μηχανολογικού εξοπλισμού, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την αναβάθμιση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης παραγωγής χάλυβα.

Σύμφωνα με τη γαλλική LesEchos η ιταλική χαλυβουργία (Marcegaglia) είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο , πριν την συνάντηση επενδυτων «Choose France», ότι πρόκειται να αυξήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της στη χαλυβουργική μονάδα στο Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

«Η εν λόγω εγκατάσταση —η οποία αποτελούσε παλαιότερα τμήμα της Ascometal και αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, ενώ βρισκόταν υπό καθεστώς δικαστικής εκκαθάρισης, έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ— πρόκειται να λάβει επιπλέον επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης ενός νέου ηλεκτρικού κλιβάνου.»

Η ιταλική εταιρεία Marcegaglia σκοπεύει να κατασκευάσει στο Fos-sur-Mer τη νέα χαλυβουργική μονάδα που θα αποτελέσει την πρώτη του είδους της στη Γαλλία εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.»

Ομιλος Marcegaglia

Το Marcegaglia group αποτελεί τον κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο της Ιταλίας στον τομέα του χάλυβα με έντονη παρουσία σε διεθνές επίπεδο, και με ιστορία έξι δεκαετιών στην επεξεργασία χάλυβα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1959 από τον Steno Marcegaglia στην πόλη Gazoldo degli Ippoliti (στην επαρχία της Μάντοβα) και σήμερα διοικείται εξ ολοκλήρου από τα παιδιά του, Antonio και Emma Marcegaglia.

Ο ιταλικός όμιλος έχει παρουσια σε τέσσερις ηπείρους με 36 εργοστάσια , απασχολεί 7.800 εργαζομενους , παράγει 6,5 εκατ. τόνους τελικών προϊόντων και οι πωλήσεις του (2024) ξεπερνούν τα 7,5 δισ. ευρώ.