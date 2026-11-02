Αττικά Πολυκαταστήματα: Συνεργασία με τη Goldair Cargo για περαιτέρω ανάπτυξη του attica e-shop

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Τη στρατηγική συνεργασία της με τη Goldair Cargo ανακοινώνει η Αττικά Πολυκαταστήματα, εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) στο attica e-shop.

Η συνεργασία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026–2030 της Αττικά Πολυκαταστήματα και των συνεχών επενδύσεων στην αναβάθμιση των υποδομών, των υπηρεσιών και της συνολικής εμπειρίας πελάτη.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω ανάπτυξη του attica e-shop αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Η συνεργασία με τη Goldair Cargo θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην αυξανόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσφέροντας ακόμη πιο άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση αλλά και μια ενιαία και υψηλής ποιότητας αγοραστική εμπειρία attica για τους πελάτες μας σε κάθε σημείο και κανάλι».

Η συνεργασία έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας του attica e-shop. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει περισσότερους από 65.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ, κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 23% και επισκεψιμότητας κατά 22%.