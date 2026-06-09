Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για το 29,92% της Αττικά Πολυκαταστήματα

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Την έναρξη της διαδικασίας για τη διάθεση μέρους των υφιστάμενων μετοχών της attica Πολυκαταστήματα και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext ανακοίνωσε η Ideal Holdings.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Kymora Limited, θυγατρική της IDEAL, σχεδιάζει δημόσια προσφορά έως 18 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της attica Πολυκαταστήματα.

Η ανακοίνωση της Ideal Holdings

Η IDEAL HOLDINGS Α.Ε. («IDEAL» ή η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 5 Μαΐου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενης δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, ανακοινώνει, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τα ακόλουθα:

Η Kymora Limited, κυπριακή εταιρεία, ελεγχόμενη από την IDEAL και μοναδική μέτοχος της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («attica»), αποφάσισε τη διάθεση στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέρους των υφιστάμενων μετοχών που κατέχει στην attica.

Ειδικότερα, η Kymora Limited προτίθεται να διαθέσει έως 18.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της attica, αντιστοιχούσες σε ποσοστό έως 29,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της attica, το οποίο διαιρείται σήμερα σε 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (εφεξής και συνολικά η «Διάθεση»).

Περαιτέρω, δυνάμει απόφασης της από 8 Ιουνίου 2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της attica, εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου (100%) των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens («Εισαγωγή»).

Η Διάθεση και η Εισαγωγή τελούν, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η IDEAL, η Kymora Limited και η attica, σε συνεργασία με τους συμβούλους και αναδόχους της συναλλαγής, προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών ούτε σύσταση ή προτροπή για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε σχέση με τις μετοχές της attica θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.