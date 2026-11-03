Frigoglass: Έσοδα 5 εκατ. ετησίως από τη συνεργασία με την Coca-Cola 3Ε

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Σε περίπου 5 εκατ. ευρώ εκτιμά η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που αναμένεται να αποφέρει η ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., σε συνέχεια της από 29 Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσης με θέμα «Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. επεκτείνεται στην Ελλάδα με ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών από την Coca-Cola Τρία Έψιλον», διευκρινίζει ότι τα αναμενόμενα ετήσια ακαθάριστα έσοδα από τις κύριες υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχονται στην Coca-Cola Τρία Έψιλον στο πλαίσιο της εν λόγω ανάθεσης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, εκτιμάται ότι θα ανέρχονται, κατά προσέγγιση, σε πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000 €).

Όπως επισημαίνει, η ανωτέρω εκτίμηση βασίζεται στα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία , ενώ τα πραγματικά έσοδα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την έκταση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.