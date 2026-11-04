Meta Platforms: Προσφορές-ρεκόρ 53 δισ. ευρώ για το πρώτο ευρωομόλογο

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Η Meta Platforms συγκέντρωσε 9 δισ. ευρώ από την πρώτη έκδοση ομολόγων σε ευρώ, η οποία προσέλκυσε 53 δισ. ευρώ — το υψηλότερο ποσό για οποιαδήποτε εταιρική συναλλαγή στην Ευρώπη —, αφού προσέφερε γενναιόδωρες αποδόσεις που ακόμη και οι επενδυτές που διατηρούν επιφυλάξεις απέναντι στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύτηκαν να αγνοήσουν.

Οι παραγγελίες για τη συναλλαγή ξεπέρασαν τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ ζήτησης που είχε λάβει η Anheuser-Busch InBev NV για μια έκδοση ομολόγων το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Μετά την πώληση ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Τρίτη, η έκδοση ομολόγων σε ευρώ της μητρικής εταιρείας του Facebook θα μπορούσε να αποτελέσει το αποκορύφωμα μιας από τις πιο έντονες περιόδους για τα ομόλογα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, με τις Meta, Microsoft, Oracle και Alphabet να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές συνολικού ύψους σχεδόν 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η Meta καθόρισε την τιμή του χρέους σε ευρώ ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ (10,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έξι τμήματα με διάρκειες που κυμαίνονταν από λίγο πάνω από τέσσερα έτη έως πάνω από 38 έτη, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg. Σε όλες τις διάρκειες, η Meta κατέβαλε περίπου 1,4 φορές το ασφάλιστρο κινδύνου που προσέφερε η Alphabet για παρόμοια ομόλογα σε ευρώ που πώλησε αυτή την εβδομάδα.

«Τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά για την πιστοληπτική ικανότητα και, ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να μην εμπλακεί κανείς, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε επιφυλακτικοί, δεδομένων των χρηματοδοτικών αναγκών του επόμενου έτους», δήλωσε ο Άλεξ Τεμπλ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου παγκόσμιων τίτλων σταθερού εισοδήματος στην Allspring Global Investments.

Τα τελικά επίπεδα τιμολόγησης περιορίστηκαν κατά πέντε επιπλέον μονάδες βάσης σε ολόκληρη τη συναλλαγή, αφού είχαν προηγουμένως καθοριστεί — ένα ασυνήθιστο βήμα στην πρωτογενή αγορά ομολόγων — εν μέσω των ρεκόρ παραγγελιών. Ωστόσο, τα περιθώρια παρέμειναν ευρύτερα σε όλες τις σειρές ομολόγων σε σύγκριση με εκείνα άλλων εταιρειών υπερμεγέθους που έχουν εκδώσει χρέος σε ευρώ.

Η κατηγορία ομολόγων της Meta Platforms διάρκειας 6,26 ετών θα αποφέρει απόδοση 135 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η Alphabet τιμολόγησε τη Δευτέρα ένα ομόλογο διάρκειας έξι ετών στις 90 μονάδες βάσης. Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης. Ακόμη και σε σύγκριση με την έκδοση σε δολάρια, η εταιρεία κατέβαλε περίπου 15 έως 20 μονάδες βάσης επιπλέον στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, και σχεδόν 100 μονάδες βάσης για το μακροπρόθεσμο τμήμα.

Η συναλλαγή αυτή ήταν η πρώτη πώληση ομολόγων της Meta εκτός της εγχώριας αγοράς της. Οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές ύψους έως και 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συναλλαγή σε δολάρια την Τρίτη. Η Citigroup Inc. και η Morgan Stanley διαχειρίστηκαν τη συναλλαγή των ομολόγων σε ευρώ.

Οι δανειολήπτες του τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι είχαν αποσυρθεί προσωρινά από την αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, επέστρεψαν ακριβώς τη στιγμή που οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δαπάνες τους για κέντρα δεδομένων, μικροτσίπ και άλλη υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft έσπασε την… ξηρασία με μια πώληση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, ακολουθούμενη από μια συναλλαγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Oracle.