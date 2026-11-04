ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο

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Με 10 ερωτήσεις – απαντήσεις η ΑΑΔΕ τοποθετείται σε σχέση με τις υποθέσεις Pizza Fan και Xωριάτικο, εξηγώντας ποιες είναι αρμοδιότητες της ίδιας της φορολογικής αρχής και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η φοροδιαφυγή, όπως και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, δεν αντιμετωπίζονται πάντα από μία μόνο υπηρεσία, καθώς και ότι Το myDATA είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης συναλλαγών (continuous transaction control system) στην Ευρώπη, και ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωταπαντήσεις έχουν ως εξής:

1. Τις δύο μεγάλες υποθέσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα τις έλεγξε η ΕΛΑΣ; Η ΑΑΔΕ δεν κάνει ελέγχους;

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί χιλιάδες ελέγχους κάθε χρόνο. Μόνο το 2025 πραγματοποίησε 31.500 τακτικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Έκανε επίσης 1.165 έρευνες απάτης στον ΦΠΑ, από τις οποίες εντόπισε συνολικά διαφυγόντα έσοδα που ξεπέρασαν τα 457 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έκανε 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με παραβατικότητα 34,2% και 680 αναστολές λειτουργίας. Το α’ τρίμηνο του 2026 έγιναν 8.000 έλεγχοι και μόνο στις 20-26 Ιουλίου άλλοι 2.252. Ο σχεδιασμός του 2026 προβλέπει τουλάχιστον 72.800 ελέγχους.

Συνολικά, από το 2017 που συστάθηκε η Αρχή, έως και σήμερα, οι ελεγκτικές της υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει:

– 260.000 τακτικούς ελέγχους

– 791.000 επιτόπιους ελέγχους

Και έχουν βεβαιώσει συνολικά 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και πρόστιμα.

Ταυτόχρονα, έχουν πραγματοποιήσει 10.400 ειδικές έρευνες φοροδιαφυγής για απάτη ΦΠΑ, με συνολικά διαφυγόντα έσοδα 4,3 δισ. ευρώ

2. Ελέγχει μόνο τους μικρούς;

Η ΑΑΔΕ τους ελέγχει όλους. Έχει ελεγκτικές μονάδες για μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογουμένους μεγάλου πλούτου, καθώς και για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, με τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), μετά και την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ, έχει δημιουργηθεί μια υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει συνολικά τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το οικονομικό έγκλημα.

Όλα αυτά τα χρόνια η ελεγκτική δράση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχει αποκαλύψει σειρά μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με ποσά εκατομμυρίων ευρώ κάθε φορά. (βλ. ενδεικτικό κατάλογο υποθέσεων στο Παράρτημα)

3. Ωστόσο, γιατί τις υποθέσεις αυτές τις αποκάλυψε η αστυνομία και όχι η ΑΑΔΕ;

Η φοροδιαφυγή, όπως και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, δεν αντιμετωπίζονται πάντα από μία μόνο υπηρεσία.

Οι δύο υπηρεσίες, ΑΑΔΕ, και ΕΛΑΣ, λειτουργούν συμπληρωματικά και έχουν συνεργαστεί σε σειρά υποθέσεων για αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων στο λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. Η αστυνομική έρευνα διαθέτει διαφορετικά μέσα από τον φορολογικό έλεγχο, όπως τη δυνατότητα τηλεφωνικών επισυνδέσεων και παρακολουθήσεων και έχει στη διάθεσή της πρόσβαση στα συστήματα της ΑΑΔΕ για να πραγματοποιεί τις έρευνές της. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, υπάρχει συντονισμός, ώστε να μην επιχειρούμε εκ παραλλήλου στις ίδιες υποθέσεις.

4. Τότε ποιος είναι ο ρόλος της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής;

Το ότι δύο υποθέσεις αποκαλύφθηκαν από την αστυνομία δεν σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ δεν εντοπίζει παρόμοιες πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της ΑΑΔΕ είναι να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο σε όλη την οικονομία και να εξασφαλίζει την είσπραξη των φόρων, με ψηφιακές διασταυρώσεις, ελέγχους και μηχανισμούς είσπραξη των οφειλών. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:

– Τα δημόσια έσοδα το 2017 ήταν 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025 έφτασαν τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 60% μέσα σε 8 χρόνια, ενώ για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι μετά την εφαρμογή του myDATA και τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ επιπλέον εσόδων κάθε χρόνο προέρχεται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

– Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ έπεσε από 29% το 2017 σε 11,4% το 2023, η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ.

Ουδέποτε στη νεότερη ιστορία της χώρας έχει καταγραφεί τέτοια σταθερή και συνεχόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων και ταυτόχρονη μείωση της φοροδιαφυγής.

5. Γιατί το myDATA δεν είδε τη φοροδιαφυγή στις δύο γνωστές αλυσίδες;

Γιατί το myDATA βλέπει τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται και διαβιβάζονται, όχι τα εσωτερικά συστήματα παραγγελιών μιας επιχείρησης. Τα συστήματα παραγγελιοληψίας, διαχείρισης κρατήσεων στα ξενοδοχεία, διαχείρισης αποθηκών κλπ αποτελούν εσωτερικά εμπορικά προγράμματα των επιχειρήσεων που δεν επικοινωνούν απευθείας με το myDATA και δεν διαβιβάζουν κανενός είδους δεδομένα εσωτερικής λειτουργίας τους στην ΑΑΔΕ. Στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες τέτοια προγράμματα εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η ΑΑΔΕ αδειοδοτεί, κατόπιν πιστοποίησης από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο ΣΕΒ, τα προγράμματα έκδοσης φορολογικών παραστατικών (αποδείξεις, τιμολόγια, δελτία αποστολής, δελτία παραγγελίας στις επιχειρήσεις εστίασης με τραπέζια). Αυτά τα συστήματα ελέγχει η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το νόμο, και έχει εντοπίσει στο παρελθόν λογισμικά που παραποιούσαν αποδείξεις (βλ. επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος», 18-7-2024).

Με βάση τα παραπάνω, οι αλυσίδες εστίασης που λειτουργούν με take away και delivery, σύμφωνα με το νόμο, δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν σύστημα παραγγελιοληψίας μέσω πιστοποιημένου παρόχου. Τα συστήματα παραγγελιοληψίας τους δεν είναι συνδεδεμένα με το myDATA.

Εν προκειμένω, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, σε ορισμένες παραγγελίες που καταχωρίζονταν ως «κέρασμα» δεν εκδιδόταν απόδειξη. Συνεπώς, μια συναλλαγή χωρίς φορολογικό στοιχείο που εξοφλείται με μετρητά δεν φτάνει ποτέ στο myDATA, ούτε εμφανίζεται στις κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης.

Συνεπώς, τέτοιες μορφές παραβατικότητας μπορούν να εντοπιστούν με εμπεριστατωμένες καταγγελίες, που αποκαλύπτουν τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί ένα εσωτερικό λογισμικό παραγγελιοληψίας, ή από άλλα στοιχεία που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή των λογιστών της, όπως πχ τα «διπλά βιβλία» της.

6. Μα δεν διαβιβάζονται στο myDATA τα δελτία παραγγελίας της εστίασης;

Μόνο όσα αφορούν τη διαχείριση ανοικτών τραπεζιών. Το Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης αφορά επιχειρήσεις εστίασης που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παρόχου και καταγράφει τις παραγγελίες ανοικτών τραπεζιών, με υποχρεωτική διαβίβαση στο myDATA. Μια επιχείρηση χωρίς σερβίρισμα σε τραπέζια, μόνο με take away και delivery, δεν έχει την υποχρέωση αυτή. Μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύστημα παραγγελιοληψίας, και στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες τέτοια, που δεν πιστοποιούνται ούτε συνδέονται με το myDATA.

5. Άρα το myDATA, που κόστισε 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι άχρηστο;

Το myDATA είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης συναλλαγών (continuous transaction control system) στην Ευρώπη, και ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως. Έχει αναπτυχθεί εσωτερικά με ίδιες δυνάμεις της ΑΑΔΕ, με τη συνεργασία όλων των επιχειρηματικών φορέων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η ανάπτυξή του δεν κόστισε στο δημόσιο ούτε 1 ευρώ. Η επένδυση των 6 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού αξιοποίησης των δεδομένων του myDATA με επιχειρησιακή και τεχνητή νοημοσύνη (Business Intelligence και ΑΙ). Το κόστος αυτό είναι μηδαμινό μπροστά στα τουλάχιστον τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ που έχει αποδώσει και αυτά που αναμένεται να αποδώσει το myDATA τα επόμενα χρόνια.

Το myDATA είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διασταύρωσης συναλλαγών που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ και προσυμπλήρωσης δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος και όχι μηχανισμός εντοπισμού συναλλαγών με μετρητά, για τις οποίες δεν εκδίδονται αποδείξεις. Γι’ αυτό οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνδυάζουν το myDATA με Risk Analysis, Appodixi και καταγγελίες πολιτών, ώστε οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ να έχουν στη διάθεσή τους ποιοτικές πληροφορίες ώστε να διενεργούν τους ελέγχους τους στο πεδίο.

7. Το Χωριάτικο δεν έπρεπε να φανεί από τις διασταυρώσεις;

Η υπόθεση αυτή είναι εντελώς διαφορετικής φύσης. Πρόκειται ένα μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων που ανέπτυσσαν κυρίως άλλα είδη παραβατικών συμπεριφορών και δευτερευόντως φοροδιαφυγή.

Οι διαστηριότητες του εν λόγω κυκλώματος είχαν εντοπιστεί από την ΑΑΔΕ και οι έρευνες των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ και κατόπιν εντολών των αρμοδίων εισαγγελέων, η ΑΑΔΕ ανέμεινε την ολοκλήρωση της έρευνας της αστυνομίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της αστυνομίας, η ΑΑΔΕ θα ολοκληρώσει τους ελέγχους όπως προβλέπεται από το νόμο.

8. Έχει αποδειχθεί ότι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ είχαν οποιαδήποτε ανάμειξη στις εν λόγω υποθέσεις;

Υπάρχουν δημοσιεύματα που ήδη ερευνώνται. Η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει επίσημα από τις αρμόδιες αρχές κάθε στοιχείο για οποιονδήποτε υπάλληλό της ενδέχεται να εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω υποθέσεις και αναμένει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες που έχουν ήδη διαταχθεί.

9. Τι γίνεται όταν προκύπτει εμπλοκή υπαλλήλου; Τελικά, τιμωρείται κανείς ή στο τέλος τη γλιτώνουν όλοι;

Η ΑΑΔΕ έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Γι αυτό και κάθε φορά που υπάρχει μια βάσιμη καταγγελία κινείται άμεσα η πειθαρχική και η ποινική διαδικασία. Μόνο το 2025 έγιναν 95 έλεγχοι και σε 25 από αυτούς προέκυψαν αδικήματα ή παραπτώματα για 58 υπαλλήλους. Τέθηκαν 17 υπάλληλοι σε αυτοδίκαιη αργία, δύο εξέπεσαν από την υπηρεσία μετά από αμετάκλητη απόφαση και υπήρξε μία οριστική παύση.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές είναι ισχυρότερη από ποτέ και έχει οδηγήσει σε σειρά συλλήψεων εφοριακών και τελωνειακών που φέρονται να έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

10. Τρόποι να περιορίσει κανείς φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν;

Ναι. Και σε αυτούς επενδύει συστηματικά η ΑΑΔΕ. Τα δύο βασικά εργαλεία είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η απόσταση ελεγκτή και ελεγχόμενου. Η ΑΑΔΕ τα τελευταία χρόνια έχει αναδιατάξει τις ελεγκτικές υπηρεσίες της, δημιουργώντας Ελεγκτικά Κέντρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη και προχωρά στη δημιουργία αντίστοιχων κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Ηδη στα ελεγκτικά κέντρα που υπάρχουν σήμερα οι υποθέσεις κατανέμονται αλγοριθμικά, με αποτέλεσμα φορολογούμενοι της Αττικής να ελέγχονται από ελεγκτές της Θεσσαλονίκης. Από το 2027, ο μηχανισμός αυτός επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, 70% των επιτόπιων ελέγχων της ΑΑΔΕ γίνονται από ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από υπηρεσίες άλλων περιφερειών.

Παράρτημα

2023

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση Μπουλντόζα σε τρεις κατασκευαστικές – Εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ από e-shops

2024

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Villa VIP Μύκονος: Όλα μαύρα σε πριβέ πάρτι

ΑΑΔΕ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλεφώνων – Πρόστιμα άνω των 130 εκατ. Ευρώ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο 48 ωρών σε κατάστημα πολυεθνικής στο Σύνταγμα – Δεν διαβίβασε πάνω από 21.000 αποδείξεις (H&M)

ΑΑΔΕ: Εντόπισε φοροδιαφυγή 10,5 εκατομμυρίων ευρώ από δύο στοιχηματικές εταιρείες

Επιχείρηση Χάρτινος Δράκος: Εντόπισαν διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής με πειραγμένες ταμειακές (κινέζικο κύκλωμα)

2025

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Θέρος: 3.100 παραβάτες, 87 λουκέτα, 2,3 εκ. ευρώ πρόστιμα

2026

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις (μέσα στο 2025)

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων 9 εκατ. ευρώ – Στα 2,7 εκ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. Ευρώ

ΑΑΔΕ-Επιχείρηση Supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες

ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατέσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε κατασκευαστική με τζίρο… 3 ευρώ ! Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. ευρώ μαζί με μεσιτικό γραφείο

ΑΑΔΕ-Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ – Διαχειρίστρια δηλώνει άστεγη αλλά μένει σε βίλα με πισίνα