Pizza Fan: «Εάν δεν πληρωθούμε θα κινηθούμε νομικά», λέει εργαζόμενος

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Χωρίς να έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής, οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan προαναγγέλλουν νομικές κινήσεις εάν δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους. Ταυτόχρονα εκφράζουν την ελπίδα ότι δεν θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους ενώ καταγγέλλουν ότι η εταιρεία δήλωνε λιγότερες ώρες απασχόλησης στην ΕΡΓΑΝΗ.

«Πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και το κατάστημα ήταν κλειστό», ανέφερε χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ταραζάς, εργαζόμενος της Pizza Fun στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας στο ΕΡΤnews τον αιφνίδιο τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η λειτουργία των καταστημάτων.

Ο ίδιος, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για το παραμικρό, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε καθεστώς αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον.

«Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Το μαγαζί έκλεισε από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Απλά πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και ήταν κλειστό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για τις επόμενες εξελίξεις.

Προτεραιότητα η καταβολή δεδουλευμένων

Προτεραιότητα για τους εργαζομένους αποτελεί η καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς, όπως εξήγησε, αρκετοί βασίζονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο μισθό. Η πληρωμή πραγματοποιείται κάθε μήνα στις 7, για τον προηγούμενο μήνα, και σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα χρήματα στην προβλεπόμενη ημερομηνία, οι εργαζόμενοι προτίθενται να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για τη διεκδίκησή τους.

Ο Γιώργος Ταραζάς αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα των δηλωμένων ωρών εργασίας, επισημαίνοντας ότι στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανίζονταν σημαντικά λιγότερες ώρες από εκείνες που πραγματοποιούσαν στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν και άλλοι εργαζόμενοι.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι αναζητούν νέες θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 2.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται συνολικά, ενώ από τους δέκα συναδέλφους του μόλις δύο είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να βρουν νέα δουλειά.

Ο ίδιος σημείωσε, τέλος, ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, η ΑΑΔΕ δεν έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς μισθοδοσίας ούτε έχει σφραγίσει την εταιρεία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν. Μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις, περιμένοντας να μάθουν τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας και τα δεδουλευμένα τους.