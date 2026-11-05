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General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

World 05.11.2026, 21:30
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General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
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Tο ενδεχόμενο να διαχωρίσει τo brand παγωτού Haagen-Dazs εκτός της Βόρειας Αμερικής εξετάζει η εταιρεία παραγωγής συσκευασμένων τροφίμων General Mills σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώληση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη, η οποία επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με ​το θέμα.

H General Mills συμφώνησε να πουλήσει τα καταστήματα παγωτού Haagen-Dazs στην ηπειρωτική Κίνα σε έναν όμιλο υπό την ηγεσία της αλυσίδας καταστημάτων τσαγιού Ningji

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και μεταφορών, καθώς και τη στροφή προς πιο υγιεινές διατροφικές τάσεις, λόγω της αυξανόμενης χρήσης φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Η εταιρεία παγωτού Froneri διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα Haagen-Dazs στις ΗΠΑ, και αυτό θα μπορούσε να την καταστήσει τον πιο αναμενόμενο υποψήφιο αγοραστή για τις δραστηριότητες της General Mills σχετικά με το εμπορικό σήμα αυτό εκτός Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ.

Η General Mills κατέχει και διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων PAI Partners και η Nestlé κατέχουν από 50% της Froneri.

Τον Ιούνιο, η General Mills συμφώνησε να πουλήσει τα καταστήματα παγωτού Haagen-Dazs στην ηπειρωτική Κίνα σε έναν όμιλο υπό την ηγεσία της αλυσίδας καταστημάτων τσαγιού Ningji.

Οι πιέσεις στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών

Οι όμιλοι καταναλωτικών αγαθών προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη πρώτων υλών και μεταφορών. Ο κλάδος ανταποκρίνεται επίσης στη στροφή προς πιο υγιεινές διατροφικές τάσεις, που συνδέονται με την αυξανόμενη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

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