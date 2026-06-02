General Mills, Starbucks: Γιατί «φεύγουν» οι διεθνείς αλυσίδες από την Κίνα

Πωλητήριο στα καταστήματα παγωτού Häagen-Dazs που διαθέτει στην Κίνα, έβαλε η General Mills, κατόπιν συμφωνίας με μια ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετέχει και η τοπική αλυσίδα τσαγιού Ningji.

Ο καταναλωτικός τομέας της Κίνας χαρακτηρίζεται από έντονο εγχώριο ανταγωνισμό και πιέσεις λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρόσφατων συμφωνιών. Η συναλλαγή της General Mills αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην τάση προς την τοπική διαχείριση γνωστών ξένων εμπορικών σημάτων.

Η περίπτωση της General Mills

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει την παραχώρηση άδειας από την General Mills για τη χρήση του εμπορικού σήματος Häagen-Dazs σε καταστήματα στην ηπειρωτική Κίνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συζητήσεις κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η General Mills ήδη από το 2025 αμφιταλαντευόταν για το εάν θα ήθελε τελικά να διατηρήσει τη δραστηριότητα, συνεχίζοντας τη διανομή των προϊόντων Haagen-Dazs σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα ψιλικών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της General Mills, Jeff Harmening, παραδέχτηκε ότι η επισκεψιμότητα στα καταστήματα στην Κίνα σημείωσε διψήφια πτώση κατά την περασμένη χρονιά. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, πρόσθεσε ότι τα καταστήματα Haagen-Dazs λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους, ενώ τα σταθερά έξοδα παραμένουν υψηλά.

Τα τελευταία χρόνια, η General Mills αναδιάρθρωσε το χαρτοφυλάκιό της. Μόνο το 2024, εξαγόρασε τρεις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα κατοικίδια ζώα και πούλησε τη σειρά γιαουρτιών της στη Βόρεια Αμερική. Είχε ήδη αποχωρήσει από τις δραστηριότητες της Yoplait στην Κίνα το 2019, πουλώντας τις στην Tiantu Capital.

Η συμφωνία «ενισχύει την εστίαση της εταιρείας στα εμπορικά σήματα και τα κανάλια που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για κερδοφόρα ανάπτυξη», ανέφερε η General Mills, κάνοντας αναφορά στην Ningji και τα πάνω από 3.000 καταστήματα τσαγιού στην Κίνα. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η Citi παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην General Mills.

Παγωτό, το αγαπημένο της Κίνας

Η Häagen-Dazs ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Κίνα το 1996 και διαθέτει πάνω από 170 καταστήματα στη χώρα. «Απλά δεν νομίζω ότι καινοτόμησαν», διευκρίνισε στους Financial Times η Jessica Gleeson, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων λιανικής Brighter Beauty και πρώην στέλεχος της Starbucks στην Κίνα. «Όταν ξεκίνησε… δεν υπήρχαν πολλά παγωτά υψηλής ποιότητας στην αγορά».

Το παγωτό αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού στην Κίνα, από τα καταστήματα gelato στο κέντρο της Σαγκάης έως… τα δεκάδες χιλιάδες καταστήματα Mixue, όπου τα παγωτά πωλούνται σε τιμές που ξεκινούν από 2 RMB (0,30 δολάρια).

Τι κάνουν οι διεθνείς αλυσίδες από την Κίνα

Αν και οι καταναλωτικές βιομηχανίες της Κίνας αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο περιβάλλον εδώ και χρόνια, πρόσφατα έχουν εμφανιστεί σημάδια ανανεωμένης αισιοδοξίας, όπως η επανεκκίνηση της Reebok από την αμερικανική εταιρεία Authentic Brands Group, στην οποία ανήκει. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν επίσης ξεκινήσει μια εκστρατεία επέκτασης στο εξωτερικό με μια σειρά εξαγορών επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων στο εξωτερικό. Η εταιρεία αθλητικών ειδών Anta, η οποία κατέχει μερίδιο στην εισηγμένη στις ΗΠΑ Amer Sports, συμφώνησε νωρίτερα φέτος να αγοράσει το 29% της Puma, ενώ η Centurium Capital, ο κύριος μέτοχος της Luckin Coffee, εξαγόρασε την αμερικανική αλυσίδα Blue Bottle Coffee.

Η Starbucks πούλησε φέτος το 60% των μετοχών της επιχείρησής της στην Κίνα στον όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων Boyu Capital, δημιουργώντας μια κοινοπραξία αξίας 4 δισ. δολαρίων, ενώ η Burger King πούλησε το 83% των μετοχών των δραστηριοτήτων της στην Κίνα στον όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων CPE, με έδρα το Πεκίνο, έναντι 350 εκατ. δολαρίων.