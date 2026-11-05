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Βρετανία: Τέλος στη «μάστιγα» των ηλεκτρικών ποδηλάτων – Νέοι κανόνες για στάθμευση και ασφάλεια

Η κυβέρνηση στην Βρετανία προωθεί ενιαίο πλαίσιο για τα κοινόχρηστα e-bikes

World 05.11.2026, 23:55
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Βρετανία: Τέλος στη «μάστιγα» των ηλεκτρικών ποδηλάτων – Νέοι κανόνες για στάθμευση και ασφάλεια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Την ανεξέλεγκτη χρήση και στάθμευση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων επιχειρεί να περιορίσει στην Βρετανία η κυβέρνηση, προωθώντας ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις εταιρείες ενοικίασης και τους αναβάτες. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως τα ποδήλατα που εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια, εμποδίζοντας τη διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία και γονέων με καροτσάκια, αλλά και η επικίνδυνη οδήγηση.

Το υπουργείο Μεταφορών θα ξεκινήσει διαβούλευση για τη θέσπιση εθνικών προτύπων, αντικαθιστώντας το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα συμφωνιών μεταξύ εταιρειών και τοπικών αρχών. Σε ορισμένες περιοχές, οι χρήστες μπορούν να αφήνουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα, όπως εκείνα των Lime, Forest και Voi, αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις. Σε άλλες, οι περιορισμοί είναι χαλαρότεροι, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες για αντικοινωνική στάθμευση, σημειώνει η Guardian.

Η διαβούλευση θα εξετάσει επίσης τρόπους αντιμετώπισης παραβάσεων κατά την οδήγηση, όπως η παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών, αλλά και τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων από ανηλίκους ή άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη η θέσπιση ορίων στον αριθμό των ποδηλάτων που μπορεί να διαθέτει κάθε εταιρεία σε μια περιοχή, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των παρόχων. Η τελευταία θα μπορούσε να διευκολύνει την αποζημίωση όσων τραυματίζονται σε ατυχήματα με ενοικιαζόμενα e-bikes.

Πως έγιναν τα ηλεκτρικά ποδήλατα μάστιγα στη Βρεετανία

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τις χρεώσεις ενοικίασης. Θα εξεταστεί εάν οι δήμοι και οι τοπικές διοικήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία στον καθορισμό τους, καθώς και εάν οι εταιρείες θα υποχρεούνται να μοιράζονται δεδομένα με τις αρχές, ώστε να βελτιωθούν η επιτήρηση και ο σχεδιασμός των μεταφορών.

Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν αναπτυχθεί ραγδαία στη Βρετανία από το 2018, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο Λονδίνο. Σύμφωνα με εκτίμηση, περισσότεροι από 2,6 εκατ. Βρετανοί χρησιμοποίησαν υπηρεσίες κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ηλεκτρική υποβοήθηση έχει διευρύνει το κοινό τους, προσελκύοντας και ανθρώπους που δεν θα επέλεγαν απαραίτητα ένα συμβατικό ποδήλατο.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τα e-bikes αποτελούν πλέον σημαντικό μέσο αστικής μετακίνησης, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών και στην ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η ταχεία ανάπτυξή τους χωρίς κεντρική εποπτεία έχει δημιουργήσει προβλήματα για τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ειδική ρύθμιση για το Λονδίνο, με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον δήμαρχο Σαντίκ Καν και στις συγκοινωνιακές αρχές Transport for London. Σήμερα, οι κανόνες διαφέρουν σημαντικά από δήμο σε δήμο. Ο Καν χαιρέτισε την κυβερνητική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και ζητώντας ενιαίες εξουσίες για την εποπτεία των υπηρεσιών.

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