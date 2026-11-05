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Nintendo: «Βουτιά» 41% στις πωλήσεις του Switch 2 μετά τις αυξήσεις τιμών

Το αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης έφερε ανατιμήσεις στην κονσόλα – Στα 2,67 εκατ. τεμάχια οι πωλήσεις το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου

Τεχνολογία 05.11.2026, 09:32
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Nintendo: «Βουτιά» 41% στις πωλήσεις του Switch 2 μετά τις αυξήσεις τιμών
Newsroom

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Ακριβά φαίνεται πως κοστίζουν στη Nintendo οι αυξήσεις τιμών του Switch 2, καθώς οι πωλήσεις της κονσόλας υποχώρησαν κατά 41% στο τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου. Η εκτίναξη του κόστους των τσιπ μνήμης οδήγησε τον ιαπωνικό κολοσσό σε ανατιμήσεις σε βασικές αγορές, την ώρα που οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 2,67 εκατ. τεμάχια.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Switch 2, της κορυφαίας κονσόλας της Nintendo, σημείωσαν κατακόρυφη πτώση στο δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης, μετά τις αυξήσεις τιμών που επέβαλε ο ιαπωνικός κολοσσός των βιντεοπαιχνιδιών, εν μέσω εκτίναξης του κόστους των τσιπ μνήμης.

Η Nintendo ανακοίνωσε ότι πούλησε 2,67 εκατ. κονσόλες Switch 2 το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας μείωση 41% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις ήταν επίσης χαμηλότερες από τα 3,82 εκατ. τεμάχια του προηγούμενου τριμήνου.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Nintendo αύξησε τις τιμές του Switch 2 στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ιαπωνία, ενώ είχε ήδη προχωρήσει σε ανατίμηση της κονσόλας στην ιαπωνική αγορά νωρίτερα μέσα στο έτος.

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