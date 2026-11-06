 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,09%

Wall Street 06.11.2026, 23:05
Σχολιάστε
Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανέκαμψε ο δείκτης Nasdaq την Παρασκευή, καθώς ορισμένοι επενδυτές στη Wall Street εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών, μετά από μια σφοδρή πτώση που οδήγησε τον δείκτη σε φάση διόρθωσης.

Και οι 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν με πτώση, αλλά οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν της πτώσης

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,09%. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,31%, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε οριακά 0,46%.

Οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, μετά τις μεγάλες νίκες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Γερουσία και σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις σε πολιτείες, έπληξαν σφοδρά τις αμερικανικές αγορές την Πέμπτη.

Το έντονο sell0ff της Πέμπτης οδήγησε τους τρεις κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες στις χειρότερες ημερήσιες απώλειές τους από τον Απρίλιο του 2025. Ο δείκτης Nasdaq κατέρρευσε κατά 5,5%, κλείνοντας περίπου 10% κάτω από το πιο πρόσφατο υψηλό του και εισερχόμενος σε αυτό που η Wall Street θεωρεί ως διόρθωση. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 4,4%, ενώ ο Dow υποχώρησε κατά περισσότερο από 1.800 μονάδες, ή 3,4%.

Και οι 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν με πτώση, αλλά οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν της πτώσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή της Micron Technology σημείωσε άνοδο 3%, μετά από πτώση 17% την Πέμπτη. Η Nvidia σημείωσε άνοδο 2% μετά από πτώση 9% την προηγούμενη ημέρα και επανήλθε σε θετικό έδαφος για το έτος.

«Η κλίμακα των πτώσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς ήταν εντυπωσιακή. Ωστόσο, αυτό υπογραμμίζει επίσης τον κίνδυνο συγκέντρωσης που έχει συσσωρευτεί στις αμερικανικές αγορές μετοχών», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Stuart Clark, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Quilter.

«Με έναν σχετικά μικρό αριθμό μετοχών τεχνολογίας και ημιαγωγών να έχουν πλέον τόσο μεγάλο βάρος, η αδυναμία σε αυτές τις εταιρείες μεταφράζεται γρήγορα σε σημαντικές πτώσεις για τον Nasdaq και τον S&P 500.»

Απώλεια 1 τρισ. για τις Magnificent Seven

Οι μετοχές των «Magnificent Seven» έχασαν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε συνολική κεφαλαιοποίηση μόνο την Πέμπτη. Παράλληλα, η Nvidia, η Tesla, η Meta Platforms και η Alphabet σημείωσαν κέρδη την Παρασκευή.

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών έχουν ζητήσει τον περιορισμό της επέκτασης των κέντρων δεδομένων μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματος. Η εκλεγμένη κυβερνήτης του Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα δήλωσε σε συνέντευξή της στο CNN το βράδυ της Πέμπτης: «Θα θεσπίσουμε νόμους για την προστασία των κατοίκων του Τέξας και πρέπει να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας σχετικά με τα κέντρα δεδομένων μέχρι να διαθέτουμε αυτές τις προστασίες».

Οι φόβοι των επενδυτών πιθανότατα θα συνεχιστούν, δεδομένου ότι η Χινοχόσα και άλλοι δεν πρόκειται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους πριν από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Chris Grisanti της MAI Capital Management. Ωστόσο, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς παραμένει αισιόδοξος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς πιστεύει ότι οι συμφωνίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα θα ολοκληρωθούν τελικά.

«Αν και σίγουρα υπάρχουν περισσότερα εμπόδια τώρα μετά τις εκλογές, πρόκειται για μια βιομηχανική επανάσταση παρόμοια με αυτή των σιδηροδρόμων και του διαδικτύου, και δεν πρόκειται να σταματήσει», δήλωσε. «Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο ναδίρ, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα μπορεί κανείς να το διακρίνει».

Το σχετικά αισιόδοξο κλίμα της Παρασκευής περιορίστηκε, αφού άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν στο CNBC ότι η Microsoft σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των συνεργατών της στο «neocloud».

Οι επενδυτές αντέδρασαν επίσης στην τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα, η οποία αποδείχθηκε πολύ καλύτερη από το αναμενόμενο, με αύξηση 165.000 θέσεων τον Οκτώβριο. Ο αριθμός αυτός ήταν σημαντικά υψηλότερος από τις 59.000 θέσεις που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε επίσης στο 4,1%. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα παρέμενε σταθερό στο 4,2%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες αναμένεται να κλείσουν με απώλειες αυτή την εβδομάδα, ακόμη και μετά τη μεγάλη ανάκαμψη της Τετάρτης που ακολούθησε τις εκλογές. Ο Nasdaq σημειώνει πτώση 3% και ο S&P 500 2%. Ο Dow των 30 μετοχών παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση, με πτώση μικρότερη του 1% από την αρχή της εβδομάδας.

Εάν ληφθεί υπόψη το ιστορικό των διορθώσεων του Nasdaq, σύμφωνα με το CNBC, προκύπτει ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου συχνά σταθεροποιούνται τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, αλλά η πορεία των τιμών μπορεί να παραμείνει ασταθής στο άμεσο μέλλον.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street

Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Στο -2% έκλεισε ο DAX,
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% έκλεισε ο DAX - Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από το διήμερο sell off
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από διήμερο sell off
Wall Street: Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones
Wall Street

Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Δημήτρης Σταμούλης
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Wall Street
Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες
Wall Street

Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,09%

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Στο -2% έκλεισε ο DAX,
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% έκλεισε ο DAX - Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατάγραψε πτώση 1,05%, στις 648 μονάδες

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς έγινε το στοίχημα της αμερικανικής οικονομίας
World

Το «πείραμα» που έφθασε να καθορίσει τον παγκόσμιο πλούτο

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών αυτής της εβδομάδας δείχνουν πώς ο κλάδος έχει ενσωματωθεί βαθιά στις συντάξεις, τις αγορές ομολόγων και την ευρύτερη οικονομία, αγγίζοντας τον πλούτο όλων.

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από το διήμερο sell off
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Προσγειώθηκε στις 2.550 μονάδες μετά από διήμερο sell off

Δεύτερη μέρα ισχυρών απωλειών για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones
Wall Street

Ανακάμπτει ο Nasdaq, απώλειες για τον Dow Jones

Έντονη μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς επενδυτές επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης

Optima Bank: Βλέπει ιστορική κερδοφορία για τη HelleniQ Energy στο γ’ τρίμηνο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ιστορική κερδοφορία βλέπει η Optima Bank για τη HelleniQ Energy

Οι αναλυτές της Optima Bank προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 161% σε ετήσια βάση

Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το μεγάλο sell off της 5ης Νοεμβρίου
Markets

Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το sell off

Σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs, η απότομη πτώση της Πέμπτης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αντιστροφή των επενδυτικών κινήσεων που είχαν προηγηθεί των εκλογών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen των Βορείων Προαστίων που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies