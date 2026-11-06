Wall Street: Ο Nasdaq ανέκαμψε από τη χειρότερη πτώση εδώ και 18 μήνες

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Ανέκαμψε ο δείκτης Nasdaq την Παρασκευή, καθώς ορισμένοι επενδυτές στη Wall Street εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών, μετά από μια σφοδρή πτώση που οδήγησε τον δείκτη σε φάση διόρθωσης.

Και οι 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν με πτώση, αλλά οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν της πτώσης

Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,09%. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,31%, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε οριακά 0,46%.

Οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, μετά τις μεγάλες νίκες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Γερουσία και σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις σε πολιτείες, έπληξαν σφοδρά τις αμερικανικές αγορές την Πέμπτη.

Το έντονο sell0ff της Πέμπτης οδήγησε τους τρεις κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες στις χειρότερες ημερήσιες απώλειές τους από τον Απρίλιο του 2025. Ο δείκτης Nasdaq κατέρρευσε κατά 5,5%, κλείνοντας περίπου 10% κάτω από το πιο πρόσφατο υψηλό του και εισερχόμενος σε αυτό που η Wall Street θεωρεί ως διόρθωση. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 4,4%, ενώ ο Dow υποχώρησε κατά περισσότερο από 1.800 μονάδες, ή 3,4%.

Και οι 11 τομείς του S&P 500 έκλεισαν με πτώση, αλλά οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ηγήθηκαν της πτώσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή της Micron Technology σημείωσε άνοδο 3%, μετά από πτώση 17% την Πέμπτη. Η Nvidia σημείωσε άνοδο 2% μετά από πτώση 9% την προηγούμενη ημέρα και επανήλθε σε θετικό έδαφος για το έτος.

«Η κλίμακα των πτώσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς ήταν εντυπωσιακή. Ωστόσο, αυτό υπογραμμίζει επίσης τον κίνδυνο συγκέντρωσης που έχει συσσωρευτεί στις αμερικανικές αγορές μετοχών», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Stuart Clark, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Quilter.

«Με έναν σχετικά μικρό αριθμό μετοχών τεχνολογίας και ημιαγωγών να έχουν πλέον τόσο μεγάλο βάρος, η αδυναμία σε αυτές τις εταιρείες μεταφράζεται γρήγορα σε σημαντικές πτώσεις για τον Nasdaq και τον S&P 500.»

Απώλεια 1 τρισ. για τις Magnificent Seven

Οι μετοχές των «Magnificent Seven» έχασαν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε συνολική κεφαλαιοποίηση μόνο την Πέμπτη. Παράλληλα, η Nvidia, η Tesla, η Meta Platforms και η Alphabet σημείωσαν κέρδη την Παρασκευή.

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών έχουν ζητήσει τον περιορισμό της επέκτασης των κέντρων δεδομένων μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματος. Η εκλεγμένη κυβερνήτης του Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα δήλωσε σε συνέντευξή της στο CNN το βράδυ της Πέμπτης: «Θα θεσπίσουμε νόμους για την προστασία των κατοίκων του Τέξας και πρέπει να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας σχετικά με τα κέντρα δεδομένων μέχρι να διαθέτουμε αυτές τις προστασίες».

Οι φόβοι των επενδυτών πιθανότατα θα συνεχιστούν, δεδομένου ότι η Χινοχόσα και άλλοι δεν πρόκειται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους πριν από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Chris Grisanti της MAI Capital Management. Ωστόσο, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς παραμένει αισιόδοξος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς πιστεύει ότι οι συμφωνίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα θα ολοκληρωθούν τελικά.

«Αν και σίγουρα υπάρχουν περισσότερα εμπόδια τώρα μετά τις εκλογές, πρόκειται για μια βιομηχανική επανάσταση παρόμοια με αυτή των σιδηροδρόμων και του διαδικτύου, και δεν πρόκειται να σταματήσει», δήλωσε. «Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο ναδίρ, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα μπορεί κανείς να το διακρίνει».

Το σχετικά αισιόδοξο κλίμα της Παρασκευής περιορίστηκε, αφού άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν στο CNBC ότι η Microsoft σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των συνεργατών της στο «neocloud».

Οι επενδυτές αντέδρασαν επίσης στην τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα, η οποία αποδείχθηκε πολύ καλύτερη από το αναμενόμενο, με αύξηση 165.000 θέσεων τον Οκτώβριο. Ο αριθμός αυτός ήταν σημαντικά υψηλότερος από τις 59.000 θέσεις που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε επίσης στο 4,1%. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα παρέμενε σταθερό στο 4,2%.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες αναμένεται να κλείσουν με απώλειες αυτή την εβδομάδα, ακόμη και μετά τη μεγάλη ανάκαμψη της Τετάρτης που ακολούθησε τις εκλογές. Ο Nasdaq σημειώνει πτώση 3% και ο S&P 500 2%. Ο Dow των 30 μετοχών παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση, με πτώση μικρότερη του 1% από την αρχή της εβδομάδας.

Εάν ληφθεί υπόψη το ιστορικό των διορθώσεων του Nasdaq, σύμφωνα με το CNBC, προκύπτει ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου συχνά σταθεροποιούνται τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, αλλά η πορεία των τιμών μπορεί να παραμείνει ασταθής στο άμεσο μέλλον.