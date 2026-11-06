Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες στις αγορές – Στο -2% έκλεισε ο DAX,

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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές δεν κατάφεραν να απορροφήσουν τις πιέσεις που εξαπλώνονται στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο των ισχυρών απωλειών στη Wall Street. Στο επίκεντρο των ανησυχιών παρέμειναν οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το ενδεχόμενο περικοπών στις επενδυτικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών κέντρων δεδομένων, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατάγραψε πτώση 1,05%, στις 648 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,01%, στις 10.673 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 2,02%, στις 25.794 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,81%, στις 8.139 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Φρανκφούρτη η Hannover Rueck κατέγραψε απώλειες 4,37% και η Munich Re υποχώρησε κατά 4,27%. Στο Λονδίνο η BT Group έχασε 6,38%, ενώ στο Παρίσι η Capgemini σημείωσε πτώση 2,76%.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί εξετάζει διαφορετικές επιλογές για την προώθηση του προϋπολογισμού του 2027, μετά την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης να απορρίψει ομόφωνα το σχετικό νομοσχέδιο την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του BFMTV.

Όπως ανέφερε στενός συνεργάτης του Γάλλου πρωθυπουργού, μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η εκ νέου προσφυγή στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Ο Λεκορνί έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη συνταγματική διαδικασία αρκετές φορές στο παρελθόν.

Οικονομικά στοιχεία

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, αρνητική ήταν τα στοιχεία από το λιανεμπόριο στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, με τον όγκο των λιανικών πωλήσεων να υποχωρεί κατά 0,7% σε μηνιαία βάση. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση διαμορφώθηκε στο 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,4% στην Ευρωζώνη και κατά 0,9% στην ΕΕ.

Στον αντίποδα, σημάδια ανάκαμψης εμφάνισε η γερμανική βιομηχανία τον Σεπτέμβριο, καθώς η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση και κατά 0,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis.

Καθοριστική συμβολή στην άνοδο είχε η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 17,1% σε σχέση με τον Αύγουστο. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 3%, των καταναλωτικών αγαθών κατά 0,8% και των ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,1%.

Εξαιρουμένων των κλάδων της ενέργειας και των κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε άνοδο 1,7% σε μηνιαία βάση.