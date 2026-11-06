Καπνός: Από το ημερολόγιο του Κολόμβου σε μια αγορά δισεκατομμυρίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις 6 Νοεμβρίου 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος σημειώνει στο ημερολόγιό του ότι οι άνδρες του συνάντησαν στην Κούβα αυτόχθονες, άνδρες και γυναίκες, που κρατούσαν στα χέρια τους αναμμένα φυτικά υλικά και εισέπνεαν τον καπνό τους. Οι Αραουάκ και άλλοι λαοί της αμερικανικής ηπείρου χρησιμοποιούσαν τον καπνό επί αιώνες, στο πλαίσιο τελετουργιών, κοινωνικών συνηθειών και παραδοσιακών πρακτικών. Για τους Ευρωπαίους, όμως, η εικόνα ήταν πρωτόγνωρη. Ένας από τους ναύτες που υιοθέτησαν τη συνήθεια, ο Ροδρίγο ντε Χερέθ, φέρεται να αντιμετώπισε την καχυποψία των συμπατριωτών του, οι οποίοι θεώρησαν ότι ένας άνθρωπος που έβγαζε καπνό από το στόμα και τη μύτη του είχε συνάψει συμφωνία με τον διάβολο. Η ιστορία του καπνού είχε μόλις αρχίσει να περνά από τον Νέο Κόσμο στην Ευρώπη.

Περισσότερους από πέντε αιώνες αργότερα, το φυτό που αντιμετωπίστηκε αρχικά ως παράξενο έθιμο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά προϊόντα παγκοσμίως. Η καλλιέργεια, η επεξεργασία, η παραγωγή τσιγάρων και άλλων προϊόντων, η διανομή και η φορολόγησή του συνθέτουν μια διεθνή αλυσίδα αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ταυτόχρονα, η αγορά βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης, καθώς η παραδοσιακή κατανάλωση υποχωρεί σε πολλές χώρες και τα προϊόντα εναλλακτικής πρόσληψης νικοτίνης κερδίζουν έδαφος.

Μια παγκόσμια αγροτική παραγωγή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της FAO για το 2024, η παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου καπνού έφθασε περίπου τους 6 εκατ. τόνους. Η Κίνα κυριαρχεί στην καλλιέργεια, με περίπου 2,26 εκατ. τόνους ή το 37% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν η Ινδία με 727.000 τόνους και η Βραζιλία με περίπου 638.000 τόνους. Σημαντικοί παραγωγοί είναι επίσης η Ινδονησία, η Ζιμπάμπουε, το Πακιστάν και οι ΗΠΑ. Η συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγες χώρες αποτυπώνει τη σημασία των κλιματικών συνθηκών, του κόστους εργασίας και των εξαγωγικών δικτύων για τον κλάδο.

Η καλλιέργεια παραμένει σημαντική πηγή εισοδήματος για εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Philip Morris International για την αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου, περισσότερα από 15 εκατ. άτομα συμμετέχουν στην καλλιέργεια καπνού σε περίπου 3 εκατ. αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η ίδια εταιρεία υπολογίζει την αξία της παραγωγής των φύλλων σε πάνω από 16,7 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία προέρχονται από εταιρική αποτύπωση του κλάδου και όχι από ανεξάρτητη αποτίμηση της συνολικής αγοράς, καταδεικνύουν όμως την έκταση της αγροτικής δραστηριότητας που συνδέεται με το προϊόν.

Η Βραζιλία έχει ιδιαίτερη θέση στο διεθνές εμπόριο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και εξαγωγείς φύλλων καπνού. Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, συνδυάζει την κυρίαρχη αγροτική παραγωγή με τεράστια εγχώρια αγορά κατανάλωσης και βιομηχανική δυναμικότητα. Η διεθνής εμπορική διαδρομή δεν τελειώνει στο χωράφι: τα φύλλα αποξηραίνονται, υφίστανται επεξεργασία, μεταφέρονται σε εργοστάσια και μετατρέπονται σε τσιγάρα, πούρα, καπνό για στριφτά και νεότερα προϊόντα.

Μια αγορά εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

Το οικονομικό αποτύπωμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την αξία της αγροτικής παραγωγής. Η British American Tobacco, επικαλούμενη τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τη νόμιμη παγκόσμια αγορά καπνού και νικοτίνης, την αποτιμούσε σε περίπου 927 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Από αυτά, τα 763 δισ. δολάρια αντιστοιχούσαν στα συμβατικά προϊόντα καύσης, κυρίως στα τσιγάρα, ενώ τα προϊόντα χωρίς καύση είχαν αξία περίπου 76 δισ. δολαρίων. Η ίδια αποτύπωση υπολόγιζε ότι πωλήθηκαν περίπου 2,8 τρισ. τσιγάρα παγκοσμίως. Πρόκειται για στοιχεία της ίδιας της βιομηχανίας, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας, όχι κατ’ ανάγκη την καθαρή κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Στην αγορά δραστηριοποιούνται πολυεθνικοί όμιλοι με παρουσία σε δεκάδες χώρες, εργοστάσια, δίκτυα διανομής και ισχυρά εμπορικά σήματα. Η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται σε προμηθευτές χαρτιού, φίλτρων, συσκευασιών και μηχανημάτων, στις μεταφορές, στη χονδρική και στη λιανική πώληση. Η φορολογία αποτελεί επίσης καθοριστικό στοιχείο: οι κυβερνήσεις επιβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ, αντλώντας σημαντικά έσοδα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν την αύξηση των τιμών ως εργαλείο περιορισμού της κατανάλωσης.

Ωστόσο, η δημοσιονομική συνεισφορά δεν πρέπει να εξετάζεται αποκομμένη από το κόστος που προκαλεί το κάπνισμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της χρήσης καπνού, από τις δαπάνες υγείας και την απώλεια παραγωγικότητας, ανέρχονται περίπου σε 1,4 τρισ. δολάρια ετησίως. Το κόστος αφορά τόσο τη θεραπεία ασθενειών όσο και τις απουσίες από την εργασία, την πρόωρη θνησιμότητα και την απώλεια εισοδήματος για νοικοκυριά.

Η κατανάλωση υποχωρεί, η αγορά αλλάζει

Η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να έχει τεράστια καταναλωτική βάση, αλλά η τάση είναι πτωτική. Σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, ο αριθμός των χρηστών καπνού μειώθηκε από 1,38 δισ. το 2000 σε περίπου 1,2 δισ. το 2024. Από το 2010, η μείωση ανέρχεται σε 120 εκατ. ανθρώπους, ή περίπου 27% σε σχετικούς όρους. Παρά την πρόοδο, περίπου ένας στους πέντε ενηλίκους εξακολουθεί να χρησιμοποιεί καπνό

Την ίδια στιγμή, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θέρμανσης καπνού μεταβάλλουν τον ανταγωνισμό. Για πρώτη φορά, ο ΠΟΥ υπολόγισε ότι περισσότεροι από 100 εκατ. άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα παγκοσμίως. Οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες επενδύουν πλέον σε προϊόντα χωρίς καύση, επιδιώκοντας να διατηρήσουν πελάτες και έσοδα σε μια αγορά όπου τα παραδοσιακά τσιγάρα δέχονται αυξανόμενη πίεση από τη νομοθεσία και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Η μετατόπιση αυτή δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η εξάρτηση από τη νικοτίνη ή ότι τα νεότερα προϊόντα είναι ακίνδυνα.

Η ελληνική διάσταση

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει παραγωγική παράδοση στον καπνό, αν και η καλλιέργεια έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Το 2024 η εγχώρια παραγωγή ακατέργαστου καπνού διαμορφώθηκε σε περίπου 10.210 τόνους, μειωμένη κατά 15,3% σε σχέση με το 2023. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από το 1961, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στη FAO. Μόλις το 1992 η παραγωγή είχε φθάσει τους 186.600 τόνους, αποτυπώνοντας τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί στον πρωτογενή τομέα.

Η ελληνική καλλιέργεια έχει παραδοσιακά συνδεθεί με περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, όπου ο καπνός αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος για αγροτικά νοικοκυριά και τοπικές οικονομίες. Η υποχώρηση της παραγωγής συνδέεται με τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, τη σταδιακή αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή, το κόστος καλλιέργειας και τη δυσκολία εξασφάλισης ικανοποιητικών αποδόσεων για τους παραγωγούς.

Στο μέτωπο της κατανάλωσης, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με υψηλή συχνότητα καπνίσματος. Εκτιμήσεις για το 2024 τοποθετούν τους ενήλικους καπνιστές περίπου στα 2,4 εκατ., με ποσοστό 27,5% στον ενήλικο πληθυσμό. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 29,6% του 2022, αλλά παραμένει υψηλό σε ευρωπαϊκή σύγκριση. Παράλληλα, το συνολικό κόστος των ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα στην Ελλάδα εκτιμήθηκε από τον ΕΟΔΥ σε 3,18 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 14% της συνολικής ετήσιας δαπάνης υγείας

Από την πρώτη καταγραφή του Κολόμβου μέχρι τη σημερινή αγορά των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ο καπνός έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή εμπορική διαδρομή. Σήμερα, όμως, βρίσκεται μπροστά σε μια αντίφαση: παραμένει σημαντική πηγή εισοδήματος, θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων, την ώρα που η κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση από τη χρήση του γίνεται όλο και πιο ορατή. Η επόμενη φάση της ιστορίας του θα κριθεί από το κατά πόσο η βιομηχανία θα μπορέσει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και από το πόσο γρήγορα οι κυβερνήσεις θα περιορίσουν το κόστος που μεταφέρεται στην υγεία και στην οικονομία.