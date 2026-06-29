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BAT: Περικόπτει 9.000 θέσεις εργασίας καθώς εντείνεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Η British American Tobacco - BAT αναφέρει ότι οι περικοπές και η εξωτερική ανάθεση θα επηρεάσουν περίπου μία στις πέντε θέσεις εργασίας

World 29.06.2026, 12:58
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BAT: Περικόπτει 9.000 θέσεις εργασίας καθώς εντείνεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
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Κατά περίπου το ένα πέμπτο μειώνει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της, που αποτελείται από 47.000 άτομα η British American Tobacco Plc – BAT, στο πλαίσιο του εκτεταμένου σχεδίου της για τη μείωση του κόστους και την απλοποίηση των λειτουργιών.

Μέχρι το τέλος του έτους, η κατασκευάστρια των τσιγάρων Dunhill θα έχει περικόψει 5.500 θέσεις εργασίας και θα έχει αναθέσει σε τρίτους άλλες 3.500, σύμφωνα με εσωτερική ανακοίνωση που αποκαλύπτει την κλίμακα των αλλαγών που συμβαίνουν στον γίγαντα του καπνού. Τα στοιχεία, που είδε το Bloomberg News, δεν περιλαμβάνουν τις αμερικανικές δραστηριότητες της BAT, οι οποίες λειτουργούν μέσω της θυγατρικής της Reynolds American Inc.

Οι περισσότερες άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η BAT επηρεάζονται από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της και η εταιρεία παρουσίασε λεπτομερώς την έκταση των περικοπών θέσεων εργασίας τη Δευτέρα. Έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ετήσια εξοικονόμηση κόστους 600 εκατομμυρίων λιρών (793 εκατομμύρια δολάρια) έως το τέλος του 2028.

Οι μετοχές της BAT υποχώρησαν έως και 1,9% στο Λονδίνο, μειώνοντας τα κέρδη από την αρχή του έτους. Η μετοχή σημείωσε άνοδο σχεδόν 13% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η BAT αντιμετωπίζει τη μειωμένη ζήτηση για παραδοσιακά τσιγάρα σε πολλές αγορές και την ανάγκη να επενδύσει και να αναπτύξει πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις νικοτίνης, οι οποίες έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα καθώς οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Όπως και η ανταγωνίστριά της Philip Morris International Inc., η BAT θέλει να παράγει περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων της από προϊόντα νικοτίνης «χωρίς καπνό», όπως τα ατμιστικά Vuse και τα σακουλάκια νικοτίνης Velo.

BAT

Η BAT κλείνει εργοστάσια

Μέρος της αναδιάρθρωσης της BAT περιλαμβάνει το κλείσιμο των παραδοσιακών εργοστασίων τσιγάρων. Η εταιρεία έχει δηλώσει προηγουμένως ότι βρίσκεται στη διαδικασία κλεισίματος του όγδοου μεγαλύτερου εργοστασίου τσιγάρων, που βρίσκεται στη Νότια Αφρική, λόγω του ανταγωνισμού από το παράνομο εμπόριο.

Ο προσωρινός οικονομικός διευθυντής Τζαβέντ Ικμπάλ δήλωσε επίσης τον Φεβρουάριο ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων θα επηρεάσει επίσης τα επίπεδα προσωπικού. Το μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης εξοικονόμησης κόστους της BAT, περίπου 500 εκατομμύρια λίρες, θα υλοποιηθεί έως το 2027, είπε.

Η BAT έχει συνεργαστεί με την Accenture για την εξωτερική ανάθεση ορισμένων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυπηρέτησης, τα οποία συνήθως απασχολούν μεγάλο ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού των εταιρειών. Ορισμένοι ρόλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη, την Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Μαλαισία έχουν έκτοτε μεταφερθεί στην Accenture, ανέφερε η BAT στην τελευταία της ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, ορισμένοι ρόλοι στο Πακιστάν έχουν ανατεθεί στην Systems Ltd., μια πακιστανική εταιρεία τεχνολογίας και επιχειρήσεων, πρόσθεσε.

Νωρίτερα φέτος, η BAT δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για ολόκληρο το έτος, ακόμη και καθώς ο όγκος πωλήσεων της παγκόσμιας βιομηχανίας τσιγάρων μειώνεται, χάρη στην ισχυρή απόδοση στις ΗΠΑ, όπου σημειώνει κέρδη έναντι του ανταγωνιστικού δείκτη PMI με τις συσκευασίες Velo Plus.

Άλλες εταιρείες καπνού προσπαθούν να μειώσουν το κόστος για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να απελευθερώσουν κεφάλαια για επενδύσεις σε τομείς ανάπτυξης, όπως οι εναλλακτικές λύσεις νικοτίνης. Η Imperial Brands Plc, μια άλλη εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε τον Μάιο ότι βρισκόταν σε καλό δρόμο για να επιτύχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους 320 εκατομμυρίων λιρών έως το 2030.

Η PMI, η οποία μείωσε τις προοπτικές της τον Ιούνιο, αφού μείωσε την αξία της επένδυσής της στην καναδική θυγατρική της, έχει φτάσει σε περισσότερο από τη μέση του σχεδίου για εξοικονόμηση κόστους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026.

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