Daimler Truck: Άλμα κερδών 73%, εμπόδιο οι μειωμένες παραγγελίες από Βόρεια Αμερική

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Άνοδο 73% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε την Παρασκευή η Daimler Truck, ωστόσο η μείωση των παραγγελιών και οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των περιθωρίων κέρδους το 2027 στη βασική αγορά της στη Βόρεια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τη μετοχή του κατασκευαστή φορτηγών.

Οι προοπτικές για το 2027 στην αγορά φορτηγών είναι «αρκετά θετικές» και ότι η ζήτηση βελτιώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τον αυξημένο πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις τιμές του ντίζελ

Η μετοχή της εταιρείας, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φορτηγών στον κόσμο, σημείωσαν πτώση έως και 8,3% στις πρώτες συναλλαγές. Στις 09:37 GMT, η πτώση τους ήταν περίπου 2%.

Οι παραγγελίες του τρίτου τριμήνου υστέρησαν κατά 9% σε σχέση με τις προσδοκίες της Visible Alpha σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένης μιας υστέρησης 16% στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας από άποψη εσόδων.

Πέρα από τις χαμηλότερες παραγγελίες, οι αναλυτές επικεντρώθηκαν στις πρώτες ενδείξεις για την κερδοφορία στη Βόρεια Αμερική το 2027.

«Εξακολουθώ να αναμένω διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, περίπου 10% σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς εισερχόμαστε στο επόμενο έτος», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Eva Scherer στους αναλυτές, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευε το περιθώριο με το οποίο η επιχείρηση έκλεινε το 2026 και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη για το 2027.

Ο αναλυτής της Bernstein, Χάρι Μάρτιν, δήλωσε ότι το περιθώριο κέρδους κατά την έξοδο από το 2026 στη Βόρεια Αμερική «θα απαιτούσε σημαντική ανάπτυξη το επόμενο έτος για να επιτευχθούν οι αριθμοί της συναίνεσης, δηλαδή το 11,5%».

Ανάκαμψη στη Βόρεια Αμερική

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Daimler Truck, Karin Radstrom, δήλωσε ότι οι προοπτικές για το 2027 στην αγορά φορτηγών είναι «αρκετά θετικές» και ότι η ζήτηση βελτιώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τον αυξημένο πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις τιμές του ντίζελ.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 648 εκατ. ευρώ πέρυσι και υπερβαίνοντας ελαφρώς τα 1,10 δισ. ευρώ που προέβλεπε η συναίνεση των αναλυτών που συνέταξε η εταιρεία.

Τα αποτελέσματα οφείλονται στην απότομη ανάκαμψη της Trucks North America. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο της μονάδας αυξήθηκε στο 12,1% από 6,4% πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο 169% στα 691 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια απότομη αναστροφή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, όταν η χαμηλή δραστηριότητα στον τομέα των μεταφορών και η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς εισαγωγής στις ΗΠΑ επηρέασαν αρνητικά τις παραγγελίες φορτηγών.