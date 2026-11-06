ΕΕΠΑΖ: Το ενεργειακό κόστος, η γραφειοκρατία και ο διαβρωτικός ανταγωνισμός φέρνουν λουκέτα

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Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας και πλήττουν βάναυσα τη φήμη και την αξιοπιστία ενός ολόκληρου παραγωγικού κλάδου, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ) αισθάνεται το χρέος να θέσει δημόσια το κρίσιμο ερώτημα: Από τι τελικά κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο οι υγιείς επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής;

Οι πραγματικοί επαγγελματίες και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου, που παλεύουν καθημερινά και έντιμα με το αλεύρι, το ζυμωτήριο και τον φούρνο, βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι σε μια αφόρητη διπλή πίεση:

Ένας ασφυκτικός κλοιός νομικών, λειτουργικών και οικονομικών βαρών

Ενεργειακό άλμα: Υπερδιπλασιασμός του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (+150% από το 2020) και διαρκείς ανατιμήσεις πρώτων υλών που εξανεμίζουν κάθε περιθώριο βιωσιμότητας.

Καταιγισμός «εμφυτευμάτων» & γραφειοκρατίας: Αλλεπάλληλες ψηφιακές και κανονιστικές υποχρεώσεις (e-send, myDATA, διασυνδέσεις POS, ψηφιακή κάρτα εργασίας).

Εξοντωτικές κυρώσεις για τεχνικές αστοχίες: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ και άμεσες σφραγίσεις καταστημάτων ακόμη και για απλές δυσλειτουργίες δικτύου ή διαβίβασης, εξισώνοντας τεχνικά λάθη με τη φοροδιαφυγή.

Πληθώρα πράσινων και τοπικών φόρων: Περιβαλλοντικά τέλη, τέλη συσκευασίας, ΕΦΚ στον καφέ και αυθαίρετες αυξήσεις δημοτικών τελών.

ΕΕΠΑΖ: Αθέμιτος και διαβρωτικός ανταγωνισμός

Την ώρα που η υγιής επιχειρηματικότητα ασφυκτιά κάτω από το βάρος της εξοντωτικής ακρίβειας και των αδιάκοπων ελέγχων, παραμένει εκτεθειμένη απέναντι σε «σκιώδεις» πρακτικές και σε όσους χρησιμοποιούν τον ιστορικό κλάδο της αρτοποιίας ως προκάλυμμα για άλλες, παράνομες δραστηριότητες.

Αυτές οι πρακτικές νοθεύουν τους κανόνες της αγοράς και υποθηκεύουν άδικα το κύρος, τον μόχθο και το μέλλον χιλιάδων έντιμων παραγωγικών μονάδων.

Η ευθύνη βαραίνει όλους όσους —με πράξεις, ανοχή ή παραλείψεις— επιτρέπουν να συντηρείται αυτό το στρεβλό περιβάλλον. Όταν η αυστηρότητα της Πολιτείας εξαντλείται συχνά σε τυπικούς ελέγχους και εξοντωτικά πρόστιμα απέναντι στις καθόλα νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά αδυνατεί να προστατεύσει έγκαιρα την πραγματική οικονομία από τη στρέβλωση και τη δυσφήμιση, το κόστος το επωμίζεται ο συνεπής επαγγελματίας.

Ο κλάδος της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής δεν ζητά προνόμια. Απαιτεί δικαιοσύνη, ισότιμους όρους, θεσμική προστασία της υγιούς παραγωγής και άμεση ελάφρυνση από τα εξοντωτικά βάρη πριν να είναι αργά.

Η Ε.ΕΠ.Α.Ζ., ήδη από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, έχει αναδείξει και επισημάνει με συνέπεια όλες αυτές τις στρεβλώσεις και παθογένειες που απειλούν τον κλάδο. Σήμερα, απευθύνει για άλλη μια φορά ανοιχτή, ειλικρινή πρόσκληση προς όλες ανεξαιρέτως τις υγιείς δυνάμεις της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής: να ενώσουμε τις φωνές μας, να συνεργαστούμε στενά και να υπερασπιστούμε από κοινού την αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και το μέλλον των επιχειρήσεων μας.