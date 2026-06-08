ΕΕΠΑΖ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις επιχειρήσεις αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ), που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, στις 20 Μαΐου.

Οι επιχειρήσεις μας πρέπει να προστατευτούν για να μείνουν ζωντανές, τονίζουν σε δήλωσή τους τα μέλη του νέου ΔΣ της ΕΕΠΑΖ

Αναλυτικά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠΑΖ απαρτίζεται από τους:

Μονεμβασιώτης Παναγιώτης, Πρόεδρος

Σταυράτης Φώτης, Α’ Αντιπρόεδρος

Σταματάκης Μάκης, Β’ Αντιπρόεδρος

Πελαρδής Βασίλης, Γραμματέας

Πέλεχας Ευάγγελος, Ταμίας

Τερκενλής Παύλος, Μέλος

Στεργίου Παναγιώτης, Μέλος

Σόβολος Χρήστος, Μέλος

Γαβριηλίδης Σπύρος, Μέλος

Κοντιλιέρη Ελευθερία, Μέλος

Πασχαλίδης Παντελής, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Λεμονής Μιχάλης, Κοντιλιέρης Φίλιππος – Χρήστος

Κοινή δήλωση των μελών της ΕΕΠΑΖ

Τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΕΠ.Α.Ζ., σε κοινή δήλωση τους, τονίζουν:

«Τα τελευταία τρία χρόνια είδαμε τις θέσεις μας να επιβεβαιώνονται και τις προτάσεις μας να δικαιώνονται – ακόμα και από κάποιους που αρχικά της χλεύασαν. Το γεγονός ότι επιβεβαιωθήκαμε δεν μας χαροποιεί –γιατί σημαίνει πως ο κλάδος μας πράγματι απειλείται με αφανισμό–, αποτελεί όμως κινητήρια δύναμη για να εντείνουμε την προσπάθεια μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας.

»Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι –όχι πάντα εντός του κλάδου– που δεν επιθυμούν ο κλάδος μας να έχει ενιαία και ισχυρή φωνή και προτιμούν να τον παρουσιάζουν χωρισμένο σε ‘κατηγορίες’, ο λόγος της καθεμιάς εκ των οποίων μάλιστα έχει διαφορετική βαρύτητα και ευαισθησία. Εμείς λέμε ότι μικρή σημασία έχει το ποιος είναι αυτός που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Πραγματική σημασία έχει το καμπανάκι να ακουστεί από αυτούς που πρέπει και να γίνει κάτι –έστω και τώρα– για να αλλάξει η κατάσταση, ασχέτως αν το χτυπάνε οι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις. Σε τελική ανάλυση, όταν κλείνει ένα αρτοποιείο (ασχέτως μεγέθους), κλείνει μια επιχείρηση.

»Ο φούρνος και το ζαχαροπλαστείο είναι οι πιο παραδοσιακές και αγαπητές στους συμπολίτες μας μορφές επιχείρησης. Και αυτές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα λειτουργούν με υψηλά στάνταρτ ποιότητας, σε περιποιημένους χώρους, προσφέροντας εξαιρετικά προϊόντα – παρότι καλούνται να κάνουν τη δουλειά τους μέσα σε αντίξοες συνθήκες και με τη βιωσιμότητά τους να απειλείται καθημερινά. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να προστατευτούν για να μείνουν ζωντανές. Και για να το πετύχουμε αυτό, ο κλάδος πρέπει να έχει ισχυρή φωνή, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι θα μας ακούσουν.

»Το κάλεσμα της Ε.ΕΠ.Α.Ζ. προς όλους τους ανθρώπους του κλάδου, για να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ενώνουν, παραμένει ανοιχτό. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του».