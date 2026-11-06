EY Ελλάδος: Βραβεύτηκε στα BITE Awards 2026 για τον GAIA-X Accelerator

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Με το Silver Award στην κατηγορία Best Digital Transformation Project βραβεύτηκε η EY Ελλάδος, στην τελετή απονομής των BITE Awards 2026. Η βράβευση αφορά την υλοποίηση του έργου «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X Accelerator».

Το έργο, που υλοποιείται από την EY Ελλάδος σε συνεργασία με την Telekom, και υπεργολάβους τον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη V+O, αποτελεί εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Μέσω μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ο GAIA-X Accelerator υποστηρίζει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και startups στη μετάβασή τους προς την ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων. Παρέχει υπηρεσίες επιτάχυνσης, κατάρτισης, mentoring, δικτύωσης και πρόσβασης σε ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε, επίσης, και ένα λειτουργικό proof-of-concept για τη διακυβέρνηση δεδομένων, το “GAIA-X Data Space”, που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.

Με αφορμή το βραβείο, ο Δημήτρης Τασιάς, Εταίρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για έργα Τεχνολογίας στον Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Ο GAIA-X Accelerator είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα συνεργασίας, που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ΜμΕ, startups και μεγάλων επιχειρήσεων με θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς, μέντορες και στελέχη της αγοράς. Είμαστε υπερήφανοι για την καθοριστική συμβολή των ομάδων της EY Ελλάδος στο σημαντικό αυτό έργο, που δημιουργεί νέες προοπτικές και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας».

Ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, σημείωσε: «Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα δεδομένα αποτελούν κρίσιμη υποδομή και στρατηγικό πόρο, ισάξιο με την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Ο GAIA-X Accelerator, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, επιτρέποντας σε ΜμΕ και startups να δημιουργήσουν αξία μέσα από τον διαμοιρασμό και την αξιοποίηση των δεδομένων και την πρόσβαση σε αναπτυξιακούς πόρους. Συγχαρητήρια στις ομάδες της EY, για τη συμβολή τους σε έργα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία».

Τα BITE Awards είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που αναγνωρίζουν την τεχνολογική καινοτομία, τα έργα πληροφορικής και τις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα.