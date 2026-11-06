Μασούτης: Ενισχύει την παρουσία της στην Αττική με νέο κατάστημα στη Νίκαια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, τόσο μέσω στρατηγικών εξαγορών όσο και μέσω της οργανικής ανάπτυξης του δικτύου της, επενδύοντας σε νέα καταστήματα και σύγχρονες υποδομές.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, εγκαινίασε ένα ακόμη σύγχρονο σούπερ μάρκετ στη Νίκαια Αττικής, στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Σμύρνης 1, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 800 τ.μ., αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και έχει σχεδιαστεί με βάση το σύγχρονο μοντέλο καταστημάτων Μασούτης, με έμφαση στα φρέσκα προϊόντα, συνδυάζοντας λειτουργικούς χώρους, μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Διαθέτει πλήρως οργανωμένα τμήματα μαναβικής, κρεοπωλείου, κοπής αλλαντικών και τυροκομικών, καθώς και αρτοπωλείου. Για την ταχύτερη και πιο άνετη εξυπηρέτηση των καταναλωτών λειτουργούν 3 συμβατικά ταμεία και 2 ταμεία αυτοεξυπηρέτησης (self-checkout), ενώ έχουν προβλεφθεί υποδομές που εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.

Η λειτουργία του νέου σούπερ μάρκετ συνοδεύεται από 30 θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. Η ομάδα του νέου καταστήματος βρίσκεται κοντά σε κάθε καταναλωτή προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση.

Σημαντική βαρύτητα έχει δοθεί και στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, με την εγκατάσταση σύγχρονου ψυκτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί CO₂ ως ψυκτικό μέσο, συμβάλλοντας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία του καταστήματος. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης για μπαταρίες, λαμπτήρες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των καταναλωτών σε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της διοίκησης της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πλήθος καταναλωτών.

Με αφορμή τα εγκαίνια, το νέο κατάστημα, υποδέχτηκε τους καταναλωτές με «Τυχερά Καρότσια», δίνοντας για τρεις μέρες την ευκαιρία κάθε ώρα σε έναν τυχερό να κερδίσει τα ψώνια του. Παράλληλα, έως 14 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν απίθανες αποκλειστικές προσφορές. Επιπλέον, με τη mascard απολαμβάνουν καθημερινά προνόμια και εκπτώσεις.

Το νέο σούπερ μάρκετ Μασούτης στη Νίκαια έρχεται να προσφέρει στους καταναλωτές μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, με την ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζουν τα σούπερ μάρκετ Μασούτης εδώ και 50 χρόνια.